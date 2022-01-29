Забивал Канаде, а теперь тренирует Китай. Судьба россиян с Олимпиады-2006

Совсем скоро сборная России начнёт защищать титул олимпийских чемпионов Пхёнчхана, отправившись на Олимпиаду в Пекин. Мы в свою очередь продолжаем серию воспоминаний о мужских олимпийских хоккейных турнирах и о судьбе наших соотечественников, участвовавших в них. На очереди Олимпиада 2006 года в Турине, где сборная России под руководством Владимира Крикунова осталась без медалей. Зато в четвертьфинале нами были обыграны канадцы.

Вратари

Евгений Набоков

Спустя два года в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. Вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Почти всю карьеру провёл в «Сан-Хосе». Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменен в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в штабе «Сан-Хосе» тренером вратарей. Должен был войти в штаб Алексея Жамнова для поездки на Олимпиаду в Пекин, но из-за отказа НХЛ ехать на Игры не смог этого сделать.

Максим Соколов

Легендарный голкипер СКА, несколько сезонов провёл в «Авангарде». По окончании карьеры перешёл на тренерскую работу. Пережил личную семейную трагедию, о которой говорил и писал весь хоккейный мир. Но Максим смог вернуться к нормальной жизни, сейчас он является ассистентом главного тренера в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

Илья Брызгалов

На момент ОИ-2002 Брызгалов только начинал свою заокеанскую карьеру в составе «Анахайма». Долгое время Илья продолжал пробиваться в состав «уток», а в 2007 году, будучи запасным вратарём, выиграл Кубок Стэнли. После «Анахайма» в карьере Брызгалова было удачное время в «Финиксе», а в сезоне-2009/2010 Илью даже номинировали на «Везину». Затем Илья был обменян в «Филадельфию», с которой Брызгалов заключил крупное соглашение, но уже после второго сезона в «Флайерз» контракт был выкуплен. После «Филадельфии» российский вратарь поиграл за «Эдмонтон», «Миннесоту», а для завершения карьеры Брызгалов вернулся в «Анахайм».

Сейчас Илья проживает в США, периодически привлекается в качестве эксперта на канадское спортивное телевидение, общается с российскими журналистами по самым злободневным темам дня. Один из самых ярких и неординарных спикеров в современном хоккейном мире.

Фото: Brian Bahr/Getty Images

Защитник

Андрей Марков

Стал легендой «Монреаля». За своё спокойствие и уверенность на льду, лидерские качества в раздевалке получил прозвище Генерал. В России последними клубами Маркова стали «Ак Барс» и «Локомотив», после Ярославля прославленный защитник завершил карьеру игрока. Попал в неприятную историю, когда осенью 2021 года был дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Но буквально накануне РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции защитника. Его дисквалификация окончена.

Новость по теме РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции А. Маркова. Его дисквалификация окончена

Даниил Марков

После ОИ-2002 Даниил Марков немало поиграл в НХЛ за «Торонто», «Финикс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Детройт», после чего вернулся в Россию. Марков выступал в составе «Динамо», а затем и «Витязя» откуда регулярно ездил в скрытую аренду то в СКА, то в «Магнитку», то в ЦСКА. Последний сезон в карьере игрока Марков также провёл в армейском клубе и в 2014 году повесил коньки на гвоздь.

Тренерская карьера Маркова началась, когда он вошёл в штаб московского «Спартака», помогая сначала Герману Титову, а потом Алексею Ярушкину. Затем Даниил работал в Альметьевске, где помогал Игорю Захаркину развивать резерв местного «Нефтяника» в соответствии с целями «Академии хоккея «Ак Барс». Сейчас, судя по всему, проживает в Торонто.

Сергей Жуков

Начинал играть в Новосибирске, однако почти всю карьеру провёл в Ярославле. После Олимпиады в Турине лишь раз вызывался в сборную (на чемпионат мира этого же года). Завершил карьеру в 2011 году. Через четыре года получил должность в системе «Локомотива» — занимался развитием детского и юношеского хоккея.

Дарюс Каспарайтис

Проживает в Майами, занимается семьёй, работает в сфере недвижимости. Возобновлял профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтал поехать с командой на чемпионат мира. Активно выступает в роли хоккейного эксперта на «Чемпионате» по самым злободневным и актуальным темам.

Сергей Гончар

27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно рос как тренер, прекрасно чувствовал себя в США. Сергей планировал и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Гончар помогал Майку Салливану в «Пингвинз», а не так давно получил предложение от главного тренера сборной России Алексея Жамнова войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Посмотрим, что из этого выйдет.

Фёдор Тютин

После Турина участвовал ещё в двух Олимпиадах. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупил контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Сейчас Тютин проживает в США, занимая должность главного тренера команды «Ohio Blue Jackets» (14U). Периодически выступает с комментариями в российской прессе.

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Виталий Вишневский

Финалист Кубка Стэнли восемь сезонов провёл за океаном, большую часть карьеры в НХЛ отыграл за «Анахайм», который задрафтовал его под общим пятым номером. В 2008-м вернулся в Россию, отыграл два года в «Локомотиве». Потом пропустил два сезона из-за того, что не мог договориться ни с одним клубом. Последней командой Виталия в КХЛ стала «Северсталь».

Антон Волченков

С 2002 года воспитанник ЦСКА играл за океаном и в общей сложности провёл 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Был даже лидером в НХЛ по количеству заблокированных бросков. Пропустил сезон-2015/2016, затем играл в «Адмирале» и «Торпедо». Именно в Нижнем Новгороде Антон в роли альтернативного капитана в сезоне-2019/2020 провёл свой последний на сегодняшний день чемпионат в КХЛ. Антон всегда был хорошим защитником-домоседом, но его нынешний уровень перестал соответствовать реалиям лиги.

Нападающие

Павел Дацюк

В сезоне-2001/2002 Дацюк проводил дебютный сезон в НХЛ в составе «Детройта» и только начинал покорять заокеанскую публику своими волшебными руками. После ОИ-2002 Дацюка ждала блестящая карьера, в которой были два Кубка Стэнли, один Кубок Гагарина, золотая медаль Олимпиады и чемпионата мира. Дацюк – член «Тройного золотого клуба».

В 2016 году Павел вернулся в Россию, стал капитаном СКА и продолжал показывать отличный хоккей. После Питера Павел вернулся в родной Екатеринбург, поиграл за «Автомобилист» начиная с сезона-2019/2020, а теперь взял паузу в карьере. По всей видимости, Дацюк в свои 43 года близок к её завершению, но официально об этом пока не объявлено.

Алексей Ковалёв

Успел пожить в Швейцарии, где выступал за команду «Фисп», несмотря на солидный возраст. В 2016 году был назначен спортивным директором этого клуба. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Рейнджерс». Третий из россиян, набравших 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Дальше Ковалёв решил стать тренером и связать свою судьбу с китайским хоккеем. Алексей работал главным тренером «Куньлуня», но гораздо больше времени трудился в качестве ассистента. Сейчас он, будучи помощником Айвана Занатты в сборной Китая, вместе с командой отправился на Олимпийские игры в Пекин. Кстати, именно Ковалёв, вместе с Овечкиным, забросил шайбу в четвертьфинальном матче с Канадой в Турине.

Евгений Малкин

Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. В последнее время Малкина мучают травмы, но он по-прежнему продолжает оставаться одним из сильнейших центральных нападающих в НХЛ. Жаль, что Олимпиада пройдёт без Евгения. Мало того, что он однозначно помог бы сборной России, так ещё мог побороться за попадание в «Тройной золотой клуб».

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Александр Овечкин

Суперзвезда НХЛ, выиграл множество личных трофеев, добился успеха с «Вашингтоном», завоевав Кубок Стэнли. Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но из-за жёсткой позиции НХЛ не смог присоединиться к сборной России. Как и Малкин никак не может попасть в «Тройной золотой клуб», нужно выиграть Олимпиаду, а для начала поехать на неё. Овечкин является лицом не только российского, но и всего мирового хоккея. Сейчас старается побить вечный снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

Илья Ковальчук

На Игры в Солт-Лейк-Сити Илья Ковальчук приехал в статусе восходящей звезды мирового хоккея, и его дальнейшая карьера оправдала эти ожидания. Ковальчук стал легендой «Атланты», а в составе «Нью-Джерси» Илье совсем немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. С российской национальной командой Ковальчук выиграл два чемпионата мира, а в 2008 году именно его гол в овертайме финала с канадской сборной поставил на уши всю страну.

В 2013 году Ковальчук резко оборвал свою заокеанскую карьеру, перебрался в СКА, выиграл два Кубка Гагарина с питерским клубом, а затем стал незаменимым элементом в сборной Олега Знарка. В Пхёнчхане Ковальчук наконец-то стал олимпийским чемпионом, так что в его карьере не хватает только Кубка Стэнли. И вряд ли его получится добыть. Так, например, в «Лос-Анджелесе» Илью ждал провал, да и в «Монреале» с «Вашингтоном» он не закрепился.

В прошлом сезоне Ковальчук завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь является генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх. Опять же, официально о завершении карьеры Илья не объявлял. Но скоро, видимо, это случится.

Виктор Козлов

В общей сложности отыграл 14 сезонов в НХЛ, за семь лет во «Флориде» только однажды играл в плей-офф. В 34 лет вернулся в Россию и отыграл ещё шесть сезонов, выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Работал в системе магнитогорского «Металлурга», в том числе главным тренером. В настоящий момент является помощником главного тренера Томи Лямся в «Салавате Юлаеве».

Максим Сушинский

Много лет отыграл за СКА и «Авангард», неоднократно участвовал в чемпионатах мира. Су-33, как прозвали нападающего, стал ярким примером забивного и техничного хоккеиста. По окончании карьеры ушёл в бизнес и стал владельцем автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Поработал на должности президента омского клуба «Авангард», но затем с Сушинским не продлили контракт. В настоящее время Максим посвящает время семье, периодически выступая в прессе в роли эксперта.

Алексей Яшин

Легендарный нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз». Заканчивал профессиональную карьеру в ЦСКА. С 2012 по 2014 год работал генеральным менеджером женской сборной России по хоккею, затем ещё год трудился ассистентом генменеджера мужской сборной. Стал совладельцем команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Пробует себя в роли хоккейного эксперта, занимается популяризацией хоккея.

За год до Олимпиады в Турине вернулся в Россию, проведя до этого в НХЛ почти 300 матчей. На родине играл за «Витязь», «Атлант», СКА, «Локомотив», «Нефтехимик», «Магнитку», «Югру». Завершил карьеру в 39 лет, продолжая выходить на лёд в рамках любительского хоккея.

Александр Харитонов

В Турине играл в звене с Малкиным и Овечкиным. Не сумев закрепиться в НХЛ, строил карьеру в России. Долгие годы играл в родном «Динамо», откуда часто вызывался в национальную сборную. Завершил карьеру в киевском «Соколе» после сезона-2011/2012. В 2015 году грабители из дома украли медаль с чемпионата мира 2005 года. Впоследствии Александр играл за ветеранские команды, руководил хоккейным тренировочным центром в Москве, где давал персональные уроки.

Фото: Elsa/Getty Images

Максим Афиногенов

Безумный Макс долгое время провёл в «Баффало», отыграв за «клинков» 9 лет. Затем последовал переход в «Атланту», потом переезд в Россию, где Афиногенов до «Витязя» три сезона провёл в СКА.

В «Витязе» форварда помнят до сих пор. Несмотря на возраст, Афиногенов был лидером и главной звездой подольского клуба, а затем Максим вернулся в родное московское «Динамо», но сил уже не хватало, да и травмы замучили. Видимо, официальный конец карьеры уже близко, но пока Афиногенов, как и Дацюк, об этом не объявлял.

Александр Фролов

Сумел построить неплохую карьеру в НХЛ, играл в «Лос-Анджелесе» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2009 стал чемпионом мира. Через два года вернулся в Россию, играл за «Авангард», где был капитаном. Пропустил сезон-2014/2015, затем играл за «Торпедо» и «Амур», а после и вовсе попробовал себя в корейском хоккее в Азиатской лиге. Интересный опыт, не у каждого такой есть.

Иван Непряев

На туринской Олимпиаде отыграл лишь два матча, очков не набрал. Всю карьеру провёл в России, восемь сезонов выступал за родной «Локомотив». Далее поиграл в московском «Динамо», «Атланте». За достаточно кроткий отрезок сменил три клуба — СКА, ЦСКА, «Авангард». Из-за травмы плеча долго лечился и не успел восстановиться к старту сезона-2015/2016. Новую команду так и не нашёл. Последние пять сезонов работает скаутом «Миннесоты» по европейскому рынку.

Андрей Таратухин

Не пробился в НХЛ, зато стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева». За последние годы в России сменил множество команд и нигде на долго не задерживался. Сейчас выступает за румынскую «Чиксереду», где является едва ли не лучшим центральным нападающим.