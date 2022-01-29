Забивал Канаде, а теперь тренирует Китай. Судьба россиян с Олимпиады-2006

Совсем скоро сборная России начнёт защищать титул олимпийских чемпионов Пхёнчхана, отправившись на Олимпиаду в Пекин. Мы в свою очередь продолжаем серию воспоминаний о мужских олимпийских хоккейных турнирах и о судьбе наших соотечественников, участвовавших в них. На очереди Олимпиада 2006 года в Турине, где сборная России под руководством Владимира Крикунова осталась без медалей. Зато в четвертьфинале нами были обыграны канадцы.
Вратари
Спустя два года в составе сборной России стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с Канадой. Вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и сухих матчей. Почти всю карьеру провёл в «Сан-Хосе». Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменен в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в штабе «Сан-Хосе» тренером вратарей. Должен был войти в штаб Алексея Жамнова для поездки на Олимпиаду в Пекин, но из-за отказа НХЛ ехать на Игры не смог этого сделать.
Легендарный голкипер СКА, несколько сезонов провёл в «Авангарде». По окончании карьеры перешёл на тренерскую работу. Пережил личную семейную трагедию, о которой говорил и писал весь хоккейный мир. Но Максим смог вернуться к нормальной жизни, сейчас он является ассистентом главного тренера в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
На момент ОИ-2002 Брызгалов только начинал свою заокеанскую карьеру в составе «Анахайма». Долгое время Илья продолжал пробиваться в состав «уток», а в 2007 году, будучи запасным вратарём, выиграл Кубок Стэнли. После «Анахайма» в карьере Брызгалова было удачное время в «Финиксе», а в сезоне-2009/2010 Илью даже номинировали на «Везину». Затем Илья был обменян в «Филадельфию», с которой Брызгалов заключил крупное соглашение, но уже после второго сезона в «Флайерз» контракт был выкуплен. После «Филадельфии» российский вратарь поиграл за «Эдмонтон», «Миннесоту», а для завершения карьеры Брызгалов вернулся в «Анахайм».
Сейчас Илья проживает в США, периодически привлекается в качестве эксперта на канадское спортивное телевидение, общается с российскими журналистами по самым злободневным темам дня. Один из самых ярких и неординарных спикеров в современном хоккейном мире.
Фото: Brian Bahr/Getty Images
Защитник
Андрей Марков
Стал легендой «Монреаля». За своё спокойствие и уверенность на льду, лидерские качества в раздевалке получил прозвище Генерал. В России последними клубами Маркова стали «Ак Барс» и «Локомотив», после Ярославля прославленный защитник завершил карьеру игрока. Попал в неприятную историю, когда осенью 2021 года был дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Но буквально накануне РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции защитника. Его дисквалификация окончена.
После ОИ-2002 Даниил Марков немало поиграл в НХЛ за «Торонто», «Финикс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Детройт», после чего вернулся в Россию. Марков выступал в составе «Динамо», а затем и «Витязя» откуда регулярно ездил в скрытую аренду то в СКА, то в «Магнитку», то в ЦСКА. Последний сезон в карьере игрока Марков также провёл в армейском клубе и в 2014 году повесил коньки на гвоздь.
Тренерская карьера Маркова началась, когда он вошёл в штаб московского «Спартака», помогая сначала Герману Титову, а потом Алексею Ярушкину. Затем Даниил работал в Альметьевске, где помогал Игорю Захаркину развивать резерв местного «Нефтяника» в соответствии с целями «Академии хоккея «Ак Барс». Сейчас, судя по всему, проживает в Торонто.
Сергей Жуков
Начинал играть в Новосибирске, однако почти всю карьеру провёл в Ярославле. После Олимпиады в Турине лишь раз вызывался в сборную (на чемпионат мира этого же года). Завершил карьеру в 2011 году. Через четыре года получил должность в системе «Локомотива» — занимался развитием детского и юношеского хоккея.
Проживает в Майами, занимается семьёй, работает в сфере недвижимости. Возобновлял профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтал поехать с командой на чемпионат мира. Активно выступает в роли хоккейного эксперта на «Чемпионате» по самым злободневным и актуальным темам.
27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно рос как тренер, прекрасно чувствовал себя в США. Сергей планировал и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Гончар помогал Майку Салливану в «Пингвинз», а не так давно получил предложение от главного тренера сборной России Алексея Жамнова войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Посмотрим, что из этого выйдет.
После Турина участвовал ещё в двух Олимпиадах. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупил контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Сейчас Тютин проживает в США, занимая должность главного тренера команды «Ohio Blue Jackets» (14U). Периодически выступает с комментариями в российской прессе.
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Финалист Кубка Стэнли восемь сезонов провёл за океаном, большую часть карьеры в НХЛ отыграл за «Анахайм», который задрафтовал его под общим пятым номером. В 2008-м вернулся в Россию, отыграл два года в «Локомотиве». Потом пропустил два сезона из-за того, что не мог договориться ни с одним клубом. Последней командой Виталия в КХЛ стала «Северсталь».
С 2002 года воспитанник ЦСКА играл за океаном и в общей сложности провёл 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Был даже лидером в НХЛ по количеству заблокированных бросков. Пропустил сезон-2015/2016, затем играл в «Адмирале» и «Торпедо». Именно в Нижнем Новгороде Антон в роли альтернативного капитана в сезоне-2019/2020 провёл свой последний на сегодняшний день чемпионат в КХЛ. Антон всегда был хорошим защитником-домоседом, но его нынешний уровень перестал соответствовать реалиям лиги.
Нападающие
В сезоне-2001/2002 Дацюк проводил дебютный сезон в НХЛ в составе «Детройта» и только начинал покорять заокеанскую публику своими волшебными руками. После ОИ-2002 Дацюка ждала блестящая карьера, в которой были два Кубка Стэнли, один Кубок Гагарина, золотая медаль Олимпиады и чемпионата мира. Дацюк – член «Тройного золотого клуба».
В 2016 году Павел вернулся в Россию, стал капитаном СКА и продолжал показывать отличный хоккей. После Питера Павел вернулся в родной Екатеринбург, поиграл за «Автомобилист» начиная с сезона-2019/2020, а теперь взял паузу в карьере. По всей видимости, Дацюк в свои 43 года близок к её завершению, но официально об этом пока не объявлено.
Успел пожить в Швейцарии, где выступал за команду «Фисп», несмотря на солидный возраст. В 2016 году был назначен спортивным директором этого клуба. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Рейнджерс». Третий из россиян, набравших 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Дальше Ковалёв решил стать тренером и связать свою судьбу с китайским хоккеем. Алексей работал главным тренером «Куньлуня», но гораздо больше времени трудился в качестве ассистента. Сейчас он, будучи помощником Айвана Занатты в сборной Китая, вместе с командой отправился на Олимпийские игры в Пекин. Кстати, именно Ковалёв, вместе с Овечкиным, забросил шайбу в четвертьфинальном матче с Канадой в Турине.
Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. В последнее время Малкина мучают травмы, но он по-прежнему продолжает оставаться одним из сильнейших центральных нападающих в НХЛ. Жаль, что Олимпиада пройдёт без Евгения. Мало того, что он однозначно помог бы сборной России, так ещё мог побороться за попадание в «Тройной золотой клуб».
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Суперзвезда НХЛ, выиграл множество личных трофеев, добился успеха с «Вашингтоном», завоевав Кубок Стэнли. Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но из-за жёсткой позиции НХЛ не смог присоединиться к сборной России. Как и Малкин никак не может попасть в «Тройной золотой клуб», нужно выиграть Олимпиаду, а для начала поехать на неё. Овечкин является лицом не только российского, но и всего мирового хоккея. Сейчас старается побить вечный снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.
На Игры в Солт-Лейк-Сити Илья Ковальчук приехал в статусе восходящей звезды мирового хоккея, и его дальнейшая карьера оправдала эти ожидания. Ковальчук стал легендой «Атланты», а в составе «Нью-Джерси» Илье совсем немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. С российской национальной командой Ковальчук выиграл два чемпионата мира, а в 2008 году именно его гол в овертайме финала с канадской сборной поставил на уши всю страну.
В 2013 году Ковальчук резко оборвал свою заокеанскую карьеру, перебрался в СКА, выиграл два Кубка Гагарина с питерским клубом, а затем стал незаменимым элементом в сборной Олега Знарка. В Пхёнчхане Ковальчук наконец-то стал олимпийским чемпионом, так что в его карьере не хватает только Кубка Стэнли. И вряд ли его получится добыть. Так, например, в «Лос-Анджелесе» Илью ждал провал, да и в «Монреале» с «Вашингтоном» он не закрепился.
В прошлом сезоне Ковальчук завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь является генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх. Опять же, официально о завершении карьеры Илья не объявлял. Но скоро, видимо, это случится.
В общей сложности отыграл 14 сезонов в НХЛ, за семь лет во «Флориде» только однажды играл в плей-офф. В 34 лет вернулся в Россию и отыграл ещё шесть сезонов, выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Работал в системе магнитогорского «Металлурга», в том числе главным тренером. В настоящий момент является помощником главного тренера Томи Лямся в «Салавате Юлаеве».
Много лет отыграл за СКА и «Авангард», неоднократно участвовал в чемпионатах мира. Су-33, как прозвали нападающего, стал ярким примером забивного и техничного хоккеиста. По окончании карьеры ушёл в бизнес и стал владельцем автосалона «Авангард» — официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. Поработал на должности президента омского клуба «Авангард», но затем с Сушинским не продлили контракт. В настоящее время Максим посвящает время семье, периодически выступая в прессе в роли эксперта.
Легендарный нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз». Заканчивал профессиональную карьеру в ЦСКА. С 2012 по 2014 год работал генеральным менеджером женской сборной России по хоккею, затем ещё год трудился ассистентом генменеджера мужской сборной. Стал совладельцем команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Пробует себя в роли хоккейного эксперта, занимается популяризацией хоккея.
За год до Олимпиады в Турине вернулся в Россию, проведя до этого в НХЛ почти 300 матчей. На родине играл за «Витязь», «Атлант», СКА, «Локомотив», «Нефтехимик», «Магнитку», «Югру». Завершил карьеру в 39 лет, продолжая выходить на лёд в рамках любительского хоккея.
Александр Харитонов
В Турине играл в звене с Малкиным и Овечкиным. Не сумев закрепиться в НХЛ, строил карьеру в России. Долгие годы играл в родном «Динамо», откуда часто вызывался в национальную сборную. Завершил карьеру в киевском «Соколе» после сезона-2011/2012. В 2015 году грабители из дома украли медаль с чемпионата мира 2005 года. Впоследствии Александр играл за ветеранские команды, руководил хоккейным тренировочным центром в Москве, где давал персональные уроки.
Фото: Elsa/Getty Images
Безумный Макс долгое время провёл в «Баффало», отыграв за «клинков» 9 лет. Затем последовал переход в «Атланту», потом переезд в Россию, где Афиногенов до «Витязя» три сезона провёл в СКА.
В «Витязе» форварда помнят до сих пор. Несмотря на возраст, Афиногенов был лидером и главной звездой подольского клуба, а затем Максим вернулся в родное московское «Динамо», но сил уже не хватало, да и травмы замучили. Видимо, официальный конец карьеры уже близко, но пока Афиногенов, как и Дацюк, об этом не объявлял.
Сумел построить неплохую карьеру в НХЛ, играл в «Лос-Анджелесе» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2009 стал чемпионом мира. Через два года вернулся в Россию, играл за «Авангард», где был капитаном. Пропустил сезон-2014/2015, затем играл за «Торпедо» и «Амур», а после и вовсе попробовал себя в корейском хоккее в Азиатской лиге. Интересный опыт, не у каждого такой есть.
На туринской Олимпиаде отыграл лишь два матча, очков не набрал. Всю карьеру провёл в России, восемь сезонов выступал за родной «Локомотив». Далее поиграл в московском «Динамо», «Атланте». За достаточно кроткий отрезок сменил три клуба — СКА, ЦСКА, «Авангард». Из-за травмы плеча долго лечился и не успел восстановиться к старту сезона-2015/2016. Новую команду так и не нашёл. Последние пять сезонов работает скаутом «Миннесоты» по европейскому рынку.
Не пробился в НХЛ, зато стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева». За последние годы в России сменил множество команд и нигде на долго не задерживался. Сейчас выступает за румынскую «Чиксереду», где является едва ли не лучшим центральным нападающим.
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