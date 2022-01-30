«Размазали шведов как манную кашу». Россия довела соперника до нервного срыва на ОИ-2006

Знаменитый Матс Сундин сбился на грубость: он и его партнёры ни разу не смогли пробить дебютанта сборной России Евгения Набокова.

Олимпийский поход сборной России по хоккею в Турине-2006 начался с невзрачного поражения от Словакии. Дубль Габорика на последних минутах матча разбил мечты нашей команды об успешном начале турнира, а уже на следующий день подопечным Владимира Крикунова предстояло сыграть с грозными шведами.

После словаков наставник сборной России не скрывал недовольства игрой в воротах Ильи Брызгалова — мол, как побеждать, если голкипер отражает лишь 86% бросков? Спустя сутки Брызгалов даже не попал в заявку, а выбор тренерского штаба пал на Евгения Набокова. Это решение оказалось ключевым: свой дебютный матч за сборную России уроженец Усть-Каменогорска провёл на фантастическом уровне, заслужив ещё не заезженное в то время сравнение с Владиславом Третьяком.

Первый период матча Россия — Швеция оказался безголевым, однако очевидцы отмечали, что наши смотрятся гораздо организованнее и дисциплинированнее, чем против словаков, а Набоков сразу стал творить чудеса в воротах.

«Уверенность России с первых же минут придал Набоков, проводивший свой первый матч за сборную. Матч со Словакией показал: на Олимпиаде вратарю надо не просто брать «свои» шайбы, но и выручать. Голкипер «Сан-Хосе» и выручал — да как! На 15-й минуте стопроцентный шанс получил Йорген Йонссон: после тонкого паса Зеттерберга шведского форварда на мгновение выпустил из виду Каспарайтис. Но бросок чуть ли не с метра Набоков отразил. Как и две минуты спустя, когда после ошибки Андрея Маркова Альфредссон с Олундом так вывели Сундина на угол вратарской площадки, что мастер такого уровня, казалось, забьёт с закрытыми глазами. Когда шайба вновь оказалась у Набокова, капитан шведов схватился за голову, не веря своим глазам», — писал «Спорт-экспресс».

Евгений Набоков и Виктор Козлов Фото: Robert Laberge/Getty Images

Во втором периоде у успокоившейся за последний рубеж сборной России пришло созидание, а следом — и голы. Открыл счёт в матче в большинстве Алексей Ковалёв, буквально расстрелявший дальнюю «девятку» ворот Хенрика Лундквиста. А после этого, по выражению коллег из «СЭ» в репортаже с матча, «шведов размазали по туринскому льду как манную кашу».

Не прошло и минуты после гола Ковалёва, как забил Овечкин, здорово поймавший добивание после броска Яшина. 2:0! Шведы попытались что-то сделать, но Россия играла строго, а Набоков стеной стоял в воротах. От злости на собственное бессилие «Тре Крунур» перешли на грубость: капитан Швеции знаменитый Матс Сундин во время одной из позиционных атак своей команды постоянно искал контакта с соперниками, а когда Набоков уже зафиксировал шайбу, Сундин с разгона ударил в голову Виталия Вишневского. Российский защитник тут же полез в драку, но судьи не дали бою разгореться и отправили повздоривших игроков на скамейки штрафников.

Видео матча Россия — Швеция можно посмотреть здесь

«Временно выбывшего Вишневского сборная России легко переживёт. Шведы нервный срыв своего великого капитана — едва ли», — писал «СЭ» в отчёте. Так и вышло. Не прошло и минуты, как Россия в третий раз заставила капитулировать Лундквиста — отличился Максим Сушинский.

В самом начале заключительной 20-минутки Ханнула вроде бы размочил Набокова, добив шайбу в пустые ворота после мощного прохода Сундина. Вот только пустыми эти ворота оказались из-за того, что швед, пробравшись к российским владениям, не стал тормозить и буквально сшиб с ног нашего вратаря. Арбитр сразу же показал отмену гола и отправил невезучего в тот вечер шведа в штрафной бокс.

Матс Сундин спорит с арбитром Фото: Robert Laberge/Getty Images

В оставшееся время Набоков больше ни разу не позволил «Тре Крунур» понадеяться хотя бы на один гол, в то время как Лундквиста россияне пробили ещё дважды — постарались Козлов и Афиногенов. 5:0 — сокрушительная победа подопечных Крикунова!

Впрочем, как показало время, та радость была для сборной России мимолётной. Через неделю наша команда обыграла канадцев в четвертьфинале, но затем оглушительно провалилась в медальных матчах с финнами и чехами с общим счётом 0:7 и осталась в Турине без наград.

Шведы же, уступив (специально?) ещё раз на групповом этапе словакам, великолепно прошли все три стадии плей-офф и стали олимпийскими чемпионами.