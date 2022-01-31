Панарин сравнялся с Дацюком! И вошёл в топ-10 бомбардиров сезона НХЛ

Говорят, 2:0 – самый опасный счёт в хоккее. «Рейнджерс» в последние несколько дней выступают наглядным примером этого утверждения. Удивительное дело, но два их последних матча развивались по абсолютно одинаковому сценарию. Они забивали парочку быстрых шайб, а затем соперники закатывали их в лёд. Когда в третьих периодах «Рейнджерс» включались, было уже поздно – и «Коламбус», и «Миннесота» победы не отдали.

Сегодняшний матч с «Сиэтлом» вновь сопровождался ощущением дежавю. Соперник был активен, «Рейнджерс» — не слишком расторопны, но за счёт мастерства и капельки удачи поначалу всё складывалось для них как нельзя лучше.

«Сиэтл» сам подарил сопернику первый шанс — Алекс Веннберг нарушил правила на Алекси Лафренье, и хозяева выпустили на лёд бригаду большинства. А дальше – дело техники. Артемий Панарин стянул на себя всё внимание обороняющейся четвёрки и выдал блестящий разрезающий пас под бросок в касание Мике Зибанеджаду.

«Точно можно сказать одно – «Рейнджерс» знают, как контролировать шайбу в большинстве», — отметил «твиттер» НХЛ.

«Магия», — добавили в «твиттере» «Рейнджерс».

Панарин ворвался в топ-10 бомбардиров НХЛ в этом сезоне (до этого делил это место с рядом других игроков), а по количеству передач сравнялся с Коннором Макдэвидом (37). Кроме того, Артемий повторил достижение Павла Дацюка по количеству очков в первых семи сезонах НХЛ (522).

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У «Сиэтла» под конец периода был свой шанс поиграть в большинстве, но сравнять счёт не получилось, а на последней минуте периода, уже в равных составах, Игорь Шестёркин сделал эффектный сейв ловушкой в шпагате. Российский вратарь проводит очередной феноменальный сезон, бьёт клубные рекорды и серьёзно нацелился на «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу НХЛ.

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Итак, 2:0, самое время больше не наступать на грабли и включить максимальную концентрацию. Но этого не произошло – из «Рейнджерс» будто высосали всю энергию, они передвигались по площадке как сонные мухи, теряли шайбу, не оказывали «Сиэтлу» практически никакого сопротивления.

«Кракен» доминировал и вскоре заслуженно праздновал успех – Джаред Макканн нанёс бросок в быстрой атаке «два в одного» — Шестёркин зацепил шайбу, но удержать не сумел, она скользнула у него под мышкой.

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«Рейнджерс» смогли сломать неудачный сценарий, по крайней мере, частично. После второго периода они по-прежнему вели в счёте, а не играли вничью или проигрывали. Но за это им надо сказать спасибо Шестёркину – пожалуй, единственному игроку в синей форме, который сохранял предельную концентрацию на протяжении всего матча и вытащил ещё несколько опасных бросков, в том числе в меньшинстве. «Сиэтл» лишь наращивал темп и под конец периода надолго запер хозяев в своей зоне, Игорь отразил за 40 минут 24 броска. У «Рейнджерс» статистика была вдвое скромнее – 12 бросков.

Хозяева действительно выскочили на третий период намного более бодрыми, заработали большинство и взвинтили активность. Но их хватило только на двухминутку в формате «пять на четыре», а дальше «Кракен» продолжил давить и осаждать ворота Шестёркина. В некоторых моментах ему приходилось спасать, даже бросая клюшку, но он уже в привычной манере затыкал соперников за пояс. Что бы было с «Рейнджерс», если бы не Игорь? Не зря Жерар Галлан называет его хребтом команды.

Только в самой концовке «Рейнджерс» наконец задвигались. Дважды мог забивать Панарин – один раз Винс Данн остановил его одиночный прорыв на ворота, а второй раз Филипп Грубауэр вытащил шайбу из-под перекладины. Ещё один моментище был у убежавшего один на один К’Андре Миллера.

«Сиэтл» всё-таки дожал «Рейнджерс» — очень некстати на последних минутах две минуты получил Зибанеджад – на исходе большинства Янни Гурд прошил Шестёркина. До овертайма оставалось всего 68 секунд, но «синерубашечники» сделали что-то невероятное. Сразу же забили в ответ – Зибанеджад исправился за удаление, выиграв вбрасывание в чужой зоне, а Миллер нанёс мощный бросок с синей линии.

Было бы обидно лишать Шестёркина победы в матче, где он сделал для этой победы всё и даже чуть больше. В итоге 25-летний вратарь одержал восьмую победу в карьере в матче, в котором сумел отразить как минимум 40 бросков. По этому показателю Игорь располагается на первом месте в НХЛ с момента своего дебюта в лиге. Примечательно, что Шестёркин не проиграл ни одного матча за свою карьеру, в котором его команда позволила нанести 40 и более бросков по его воротам.