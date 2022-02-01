Пиво, сваренное вместе с хоккеистами! Сборная России порадовала болельщиков перед Играми

Специальный сорт стал символом поддержки нашей команды в Пекине, где она будет без флага и поддержки с трибун.

Пиво — любимый напиток болельщиков. Хоккеисты его тоже уважают – например, нынешний генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук не раз признавался, что пиво помогает ему восстанавливаться после игр, и пару баночек пенного для него – практически обязательный атрибут. Можно даже сказать, ритуальный.

Как сборная России готовится к Олимпиаде

Но всё это можно себе позволить после победных матчей, а сейчас же сборная России сфокусирована на подготовке к главному старту четырёхлетия – Олимпиаде в Пекине. Команда собралась расширенным составом в Новогорске 17 января, и с этих пор время игроков расписано буквально по минутам.

«Просыпаемся мы часов в восемь, в первые дни у нас были различные тестирования, анализы… Потом завтрак, через час-полтора – тренажёрный зал. Затем обед, сон и вечерняя тренировка: разминка, лёд, заминка, баня, массаж, ужин, прогулка… Весь день расписан по часам, вечером есть пара часов свободного времени, чтобы пообщаться с родными. Но времени не так много, потому что либо тренируемся, либо отдыхаем», — рассказывал защитник Егор Яковлев, который был капитаном сборной на последнем международном турнире – Кубке Первого канала.

Работа кипит в тяжелейших условиях пандемии. Главный тренер команды Алексей Жамнов на старте сборов был вынужден сесть на карантин из-за положительного ПЦР-теста. Несколько дней он руководил командой в удалённом режиме – но у него есть целый штаб именитых помощников – Алексей Кудашов, Сергей Фёдоров и Сергей Гончар. Да и у опытнейшего Ковальчука наверняка найдётся немало советов для своих подопечных.

«Тренировки достаточно тяжёлые, рабочий процесс идёт. Свободного времени немного, готовимся к Олимпиаде. Загруженность – это нормально, вся команда под нагрузкой, мы вместе терпим и работаем», — рассказывает защитник Никита Нестеров.

23 января сборная России объявила состав на Олимпиаду, в который вошли 25 игроков и ещё шесть резервистов – ребят, которые поедут с командой в Пекин на случай травм и коронавируса. Наша команда вылетает в Пекин 2 февраля, а окончательный состав Россия назовёт 7 или 8 февраля. Первый матч в группе россияне проведут со Швейцарией 9 февраля, после встретятся с соперниками из Дании и Чехии, ну а дальше – только плей-офф, только вперёд.

Президент России Владимир Путин – страстный поклонник хоккея, он и сам играет, и за сборную России переживает от всего сердца. На днях состоялась видеоконференция президента со сборной, на которой защитник Егор Яковлев пообещал приложить все усилия, чтобы отстоять звание олимпийских чемпионов. Владимир Путин дал напутствие хоккейной команде – отметил важность хоккейного турнира, который является венцом зимних Игр, выразил поддержку и пожелал удачи.

Настроение у всех отличное, и пока есть возможность, наша команда выходит на тренировочный лёд в свитерах с гербом России на груди. В Пекине условия будут суровыми – сборная будет выступать без национальной символики и без родных болельщиков на трибунах. Именно в эти дни нашим хоккеистам будет жизненно необходима поддержка всей страны.

Фото: fhr.ru

«Балтика» и сборная России сварили пиво, заряженное на победу

Понимая важность поддержки и отталкиваясь от исторической связи пива и хоккея, компания «Балтика» переоделась в красный цвет – цвет нашей сборной — и сварила специальный сорт — Балтика «Красный Эль» Безалкогольное. Оно уникальное во всех смыслах. Во-первых, нём есть специальный ингредиент, — натуральный красный ячмень, который придаёт пиву насыщенный янтарный цвет и неповторимый вкус. Ячмень создавался естественным способом, что позволило вырастить его красным уже из земли.

Во-вторых, сорт сварен совместно с игроками нашей команды и, в-третьих, призван показать российской сборной, что её поддерживает вся страна.

Даже цех, где варится сорт Балтика «Красный эль» Безалкогольное, украшен хоккейной атрибутикой, баннерами и кричалками сборной России, варочные чаны одеты в специальные чехлы с символикой хоккейной команды. Во время варки большой экран транслирует великие победные матчи нашей команды и эмоционально заряженные обращения болельщиков к игрокам «Красной машины». Это пиво буквально заряжено мощной энергией великой страны!

Проект был разработан вместе со сборной России — хоккеисты лично посещали завод «Балтики» и принимали непосредственное участие в варке этого пива задолго до того, как отправиться в расположение сборной.

Партия ограничена и будет продаваться всего три месяца и только в магазинах «Магнит».

«Чемпионат» и «Балтика» надеются, что искренняя всеобщая поддержка зарядят нашу «Красную машину» на ещё одну великую победу. Сейчас сборная России делит лидерство по хоккейному золоту с Канадой (9), в случае успеха в Пекине наша команда станет рекордсменом по медалям высшей пробы.