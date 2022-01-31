От унижения Канадой до важных руководящих постов. Что стало с россиянами с ОИ-2010

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере сборная Канады завоевала золотые медали. Сборная России, ведомая тренерским тандемом Быков – Захаркин, с треском и просто унизительно проиграла будущим олимпийским чемпионам в четвертьфинале со счётом 3:7. В преддверии пекинской Олимпиады продолжаем вспоминать о прошлых турнирах и о судьбах игравших на них российских хоккеистов. Где они и что с ними сейчас?

Вратари

Илья Брызгалов

Вообще у Брызгалова получилась хорошая карьера в НХЛ. Долгое время Илья продолжал пробиваться в состав «уток», а в 2007 году, будучи запасным вратарём, выиграл Кубок Стэнли. После «Анахайма» в карьере Брызгалова было удачное время в «Финиксе», а в сезоне-2009/2010 Илью даже номинировали на «Везину». Затем Илья был обменян в «Филадельфию», с которой Брызгалов заключил крупное соглашение, но уже после второго сезона в «Флайерз» контракт был выкуплен. После «Филадельфии» российский вратарь поиграл за «Эдмонтон», «Миннесоту», а для завершения карьеры Брызгалов вернулся в «Анахайм».

Сейчас Илья проживает в США, периодически привлекается в качестве эксперта на канадское спортивное телевидение, общается с российскими журналистами на самые злободневные темы. Один из самых ярких и неординарных спикеров в современном хоккейном мире.

Евгений Набоков

В составе сборной России ещё до Игр в Канаде стал чемпионом мира, сыграв в легендарном финале с «кленовыми листьями». Вошёл в число 20 лучших вратарей в истории НХЛ по количеству побед и «сухих» матчей. Почти всю карьеру провёл в «Сан-Хосе». Перед последним сезоном заключил контракт с «Тампой», однако был сначала выставлен на драфт отказов, а затем обменян в «Шаркс», где смог красиво завершить карьеру. Сейчас Евгений работает в штабе «Сан-Хосе» тренером вратарей. Должен был войти в штаб Алексея Жамнова для поездки на Олимпиаду в Пекин, но из-за отказа НХЛ ехать на Игры не смог этого сделать.

Фото: Julie Jacobson/Getty Images

Семён Варламов

Один из лучших российских вратарей на сегодняшний день, воспитанник ярославского хоккея. После долгой карьеры в «Колорадо» уже третий сезон выступает за «Айлендерс», где сейчас дуэт российских вратарей Варламов – Сорокин. Раньше Семёна часто мучили травмы, были проблемы с пахом, но теперь все болячки остались позади. Нынче Варламов опытный и многое повидавший голкипер.

Защитники

Андрей Марков

Стал легендой «Монреаля». За свои спокойствие уверенность на льду и лидерские качества в раздевалке получил прозвище Генерал. В России последними клубами Маркова стали «Ак Барс» и «Локомотив», после Ярославля прославленный защитник завершил карьеру игрока. Попал в неприятную историю, когда осенью 2021 года был дисквалифицирован РУСАДА на 1,5 года за нарушение антидопинговых правил. Но буквально на днях РУСАДА сообщила об удовлетворении апелляции защитника. Его дисквалификация окончена.

Фёдор Тютин

После Турина участвовал ещё в двух Олимпиадах, в том числе и в Олимпиаде в Ванкувере. В НХЛ Тютин провёл почти 900 матчей (872). Дольше всего играл в «Коламбусе» — восемь сезонов. В июне 2016 года «Блю Джекетс» выкупил контракт Тютина за два года до окончания соглашения, и защитник стал неограниченно свободным агентом. Отыграл сезон в «Колорадо». Сейчас Тютин проживает в США, занимая должность главного тренера команды Ohio Blue Jackets (14U). Периодически выступает с комментариями в российской прессе.

Сергей Гончар

27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно рос как тренер, прекрасно чувствовал себя в США. Сергей планировал и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Гончар помогал Майку Салливану в «Пингвинз», а не так давно получил предложение от главного тренера сборной России Алексея Жамнова войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Посмотрим, что из этого выйдет.

Антон Волченков

С 2002 года воспитанник ЦСКА играл за океаном и в общей сложности провёл 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Был даже лидером в НХЛ по количеству заблокированных бросков. Пропустил сезон-2015/2016, затем играл в «Адмирале» и «Торпедо». Именно в Нижнем Новгороде Антон в роли альтернативного капитана в сезоне-2019/2020 провёл свой последний на сегодняшний день матч в КХЛ. Волченков всегда был хорошим защитником-домоседом, но его нынешний уровень перестал соответствовать реалиям лиги.

Илья Никулин

Никулин очень много сделал для развития российского хоккея, проведя долгую карьеру. Три выигранных чемпионата мира и два Кубка Гагарина говорят сами за себя. Илью справедливо считают своим болельщики московского «Динамо» и «Ак Барса». Два своих последних сезона в КХЛ Никулин выступал как раз за «Динамо», будучи капитаном команды. После сезона-2018/2019 защитник понял, что пришло время уйти на покой и посвятить себя семье.

Фото: Martin Rose/Getty Images

Денис Гребешков

Ещё один защитник-долгожитель. Последний сезон в КХЛ отыграл за «Витязь», уйдя на покой после 2015 года. Ранее долгое время выступал за СКА, а в НХЛ его больше всего запомнили болельщики «Эдмонтона». Но начинал свою спортивную карьеру Денис в родном Ярославле. Именно в этом российском городе он сейчас и работает, занимая должность ассистента главного тренера в клубе МХЛ «Локо».

Константин Корнеев

Корнеев за свою профессиональную карьеру сменил много клубов. Это один из самых любимых игроков Быкова и Захаркина, Константина вызывали в сборную России на регулярной основе. Воспитанник «Крыльев Советов» много отыграл за ЦСКА и «Ак Барс», сделав себе имя именно в этих командах. В сезонах-2017/2018 и 2018/2019 играл за «Северсталь», после чего в КХЛ больше не выступал. Как и Гребешков, работает в МХЛ в качестве помощника главного тренера — в «Красной Армии».

Дмитрий Калинин

Казалось, что Калинин никогда не завершит профессиональную карьеру. Дмитрий сменил уйму команд в КХЛ, трижды становился чемпионом мира в составе сборной России, обладал отличным броском, пробовал свои силы за океаном. Но главные трофеи Дмитрий выиграл в России, в том числе и два Кубка Гагарина. «Металлург», «Салават Юлаев», СКА, «Спартак» — всё это не чужие команды для Дмитрия. И, конечно же, родной «Трактор», в составе которого хоккеист в сезоне-2019/2020 доигрывал в КХЛ.

Нападающие

Евгений Малкин

Стал четвёртым игроком из России, кто выигрывал три Кубка Стэнли. Все три титула взял с «Питтсбургом», наравне с Сидни Кросби является символом клуба. Двукратный чемпион мира. В последнее время Малкина мучают травмы, но он по-прежнему остаётся одним из сильнейших центральных нападающих в НХЛ. Жаль, что Олимпиада пройдёт без Евгения. Мало того, что он однозначно помог бы сборной России, так ещё мог побороться за попадание в «Тройной золотой клуб».

Александр Овечкин

Суперзвезда НХЛ, выиграл множество личных трофеев, добился успеха с «Вашингтоном», завоевав Кубок Стэнли. Рвался на Олимпиаду в Пхёнчхан за золотом, но из-за жёсткой позиции НХЛ не смог присоединиться к сборной России. Как и Малкин, никак не может попасть в «Тройной золотой клуб», нужно выиграть Олимпиаду, а для начала – поехать на неё. Овечкин является лицом не только российского, но и всего мирового хоккея. Сейчас старается побить вечный снайперский рекорд НХЛ, принадлежащий канадцу Уэйну Гретцки.

Сергей Фёдоров

После выступлений за «Детройт» перебрался в «Анахайм», затем играл в «Коламбусе» и «Вашингтоне». В 2009-м Фёдоров вернулся в Россию и стал хоккеистом «Магнитки», закончил же свою карьеру прославленный нападающий в ЦСКА. Именно в армейском клубе Фёдоров получил должность генерального менеджера, но затем покинул занимаемый пост. Входил в наблюдательный совет клуба, а затем неожиданно, не имея опыта, получил пост главного тренера ЦСКА, сменив отправленного в отставку Игоря Никитина. Вошёл в тренерский штаб Алексея Жамнова, вместе со сборной России отправится на Олимпиаду в Пекин.

Илья Ковальчук

Илья Ковальчук стал одним из символов сборной России на Олимпийских играх. Кроме того, Ковальчук стал легендой «Атланты», а в составе «Нью-Джерси» Илье совсем немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. С российской национальной командой Ковальчук выиграл два чемпионата мира, а в 2008 году, за два года до Ванкувера, именно его гол в овертайме финала с Канадой поставил на уши всю страну.

В 2013 году Ковальчук резко оборвал свою заокеанскую карьеру, перебрался в СКА, выиграл два Кубка Гагарина с питерским клубом, а затем стал незаменимым элементом в сборной Олега Знарка. В Пхёнчхане Ковальчук наконец-то стал олимпийским чемпионом, так что в его карьере не хватает только Кубка Стэнли. И вряд ли его получится добыть. Так, например, в «Лос-Анджелесе» Илью ждал провал, да и в «Монреале» с «Вашингтоном» он не закрепился.

В прошлом сезоне Ковальчук завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь является генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх. Опять же, официально о завершении карьеры Илья не объявлял. Но скоро, видимо, это случится.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Павел Дацюк

Один из сильнейших центральных нападающих в истории российского хоккея. В Северной Америке Дацюка ждала блестящая карьера, в которой были два Кубка Стэнли. Также на его счету один Кубок Гагарина, золотая медаль Олимпиады и титул чемпиона мира. Дацюк – член «Тройного золотого клуба».

В 2016 году Павел вернулся в Россию, стал капитаном СКА и продолжал показывать отличный хоккей. После Питера Павел вернулся в родной Екатеринбург, поиграл за «Автомобилист» начиная с сезона-2019/2020, а теперь взял паузу в карьере. По всей видимости, Дацюк в свои 43 года близок к её завершению, но официально об этом пока не объявлено.

Алексей Морозов

Легендарный капитан «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина завершал карьеру в ЦСКА. Без работы прославленный нападающий долго не сидел. Сперва Морозов занял пост управляющего директора МХЛ, став главным человеком в деле развития молодёжного хоккея в стране. Сменил на этой должности Дмитрия Ефимова. Дальше управленческая карьера Морозова развивалась стремительно. В итоге он стал президентом КХЛ.

Данис Зарипов

Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Данис уже объявил, что нынешний сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Легенда «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» осознал, что пришло время вешать коньки на гвоздь. Трёхкратный чемпион мира прекрасно понимает, что без работы в дальнейшем точно не останется. Выбор будет велик: тренер, хоккейный функционер, управленец или что-то ещё.

Максим Афиногенов

Безумный Макс значительную часть карьеры провёл в «Баффало», отыграв за «клинков» 9 лет. Затем последовал переход в «Атланту», потом переезд в Россию, где Афиногенов до «Витязя» три сезона провёл в СКА.

В «Витязе» форварда помнят до сих пор. Несмотря на возраст, Афиногенов был лидером и главной звездой подольского клуба, а затем Максим вернулся в родное московское «Динамо», но сил уже не хватало, да и травмы замучили. Видимо, официальный конец карьеры уже близко, но пока Афиногенов, как и Дацюк, об этом не объявлял.

Александр Радулов

Сейчас выступает за «Даллас», но последний год контракта у Александра проходит слабо. В клубе из Техаса у Радулова ничего не клеится. По всей видимости, пришло время возвращаться в КХЛ, где в том же ЦСКА форвард зарабатывал баснословные деньги. Помним мы и игру Радулова за «Салават Юлаев». Кубок Гагарина был выигран в 2011 году – как раз после Олимпиады в Ванкувере. На протяжении всей карьеры Радулов всегда отличался своей харизмой и сложным характером.

Сергей Зиновьев

Начинал карьеру в новокузнецком «Металлурге», а затем главными клубами для Зиновьева стали «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина. У Зиновьева были задатки менеджера, поэтому после завершения карьеры он трудился генеральным менеджером в родной «Кузне». Но, учитывая текучку кадров и подковёрные игры в новокузнецком клубе, долго на своей должности Зиновьев не продержался.

Фото: photo.khl.ru

Александр Сёмин

После ухода Максима Афиногенова из «Витязя» принял у него эстафетную палочку. Был капитаном «Витязя», но после сезона-2020/2021 нового контракта так и не подписал, а о завершении карьеры официально не объявлял. Сёмин может похвастаться длительной карьерой в НХЛ и игрой с Александром Овечкиным в «Вашингтоне», дважды выигранными золотыми медалями чемпионата мира и Кубком Гагарина. Сейчас Сёмин тренируется, поддерживая себя в форме.

Виктор Козлов

В общей сложности отыграл 14 сезонов в НХЛ, за семь лет во «Флориде» только однажды играл в плей-офф. В 34 года вернулся в Россию и отыграл ещё шесть сезонов, выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева». Работал в системе магнитогорского «Металлурга», в том числе главным тренером. В настоящий момент является помощником Томи Лямся в «Салавате Юлаеве».