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Главный тренер Канады Клод Жюльен получил травму на тренировке и не поедет на Олимпиаду, кто такой Джереми Коллитон

Невезучая Канада. Тренер «кленовых» получил нелепую травму и не поедет на Олимпиаду
Дмитрий Сторожев
Наставник Канады пропустит Олимпиаду
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Клода Жюльена заменит провалившийся в НХЛ Джереми Коллитон.

Сборную Канады по хоккею можно смело назвать одной из главных пострадавших от решения НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине. В случае приезда лиги в столицу Китая «кленовые» обладали бы одним из сильнейших (если не сильнейшим) составом, который должен был стать главным претендентом на золото Олимпиады.

Это касается не только игроков – канадцы собирались отправить на Игры невероятно мощный тренерский штаб, в который вошли бы лучшие специалисты мирового хоккея. Джон Купер, Барри Тротц, Брюс Кэссиди и Питер Дебур – та четвёрка, которая могла возглавить сборную Канады и повести её за очередным олимпийским золотом.

В общей сложности этот квартет провёл почти четыре тысячи матчей в НХЛ, завоевал три Кубка Стэнли, при этом каждый из тренеров хотя бы раз за последние три года доводил свою команду как минимум до финала конференции.

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Параллельно в Канаде прорабатывался запасной вариант – на случай, если НХЛ всё-таки откажется от приезда в Пекин. Хотя, естественно, он и уступал основному, но всё же оказался довольно неплохим – главным тренером должен был стать Клод Жюльен, который также успел завоевать Кубок Стэнли, а его ассистентами – Брюс Будро, за плечами которого была почти тысяча матчей в НХЛ, и Скотт Уокер – бывший игрок нескольких команд в НХЛ, чей тренерский опыт ограничивался пятью годами руководства клубом лиги Онтарио «Гелф Шторм» и должностью ассистента на Олимпиаде-2018.

Однако и этот штаб долго не просуществовал, не дожив даже до Кубка Первого канала, который должен был стать их полевым испытанием – Будро получил назначение в «Ванкувер» и прихватил с собой Уокера.

Жюльен отработал московский этап Евротура и был утверждён в качестве главного тренера «кленовых» на Олимпиаду. Но судьба распорядилась так, что и он не поедет в Пекин! На тренировке сборной Канады в Швейцарии Клод получил нелепую травму: поскользнулся на льду и сломал рёбра.

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Вместо Жюльена возглавлять национальную команду будет Джереми Коллитон (если, конечно, за ближайшие полторы недели с ним ничего не случится), который изначально находился в олимпийской заявке в качестве ассистента, а его помощниками станут (а точнее, останутся – оба и так уже исполняли эти функции) Нолан Баумгартнер и Тайлер Дитрих.

Всё это очень некстати для «кленовых» — их штаб сильно потерял в качестве даже относительно запасного варианта. В тренерских карьерах Баумгартнера, который, будучи игроком, выступал преимущественно в АХЛ, и Дитриха, не пробившегося дальше юниорских лиг, не было больших успехов – 45-летний Баумгартнер на протяжении последних четырёх с половиной сезонов находился на скамейке «Ванкувера» за спиной Трэвиса Грина, который не сумел сделать из неплохого состава «Кэнакс» хотя бы стабильного участника плей-офф.

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Что касается 37-летнего Дитриха, то он несколько лет тренировал юниорские и молодёжные команды в Венгрии, с 2016 по 2020 год был видеоаналитиком сборной Канады на молодёжном и взрослом уровнях, после чего успел побыть ассистентом тренера в клубе Западной хоккейной лиги «Саскатун Блейдз» и молодёжной сборной Канады, а также директором по хоккейным операциям во взрослой и молодёжной сборных Канады.

Среди своих коллег Коллитон, которому так же, как и Дитриху, 37 лет, является наиболее опытным специалистом. Бывший форвард системы «Айлендерс» в 2014 году возглавил шведскую «Муру», которую с четвёртой попытки вывел в высший дивизион, и сразу же отправился на повышение – Коллитона пригласил к себе фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» «Рокфорд».

В единственном полноценном сезоне в АХЛ Джереми довёл команду до полуфинала Кубка Колдера, а уже в начале сезона-2018/2019 был назначен главным тренеров «ястребов», заменив на этом посту легендарного Джоэля Кенневилля.

Коллитон в составе «Айлендерс»

Коллитон в составе «Айлендерс»

Фото: Paul Bereswill/Getty Images

Несмотря на высокие ожидания, многообещающий тренер провалился в НХЛ – за всё время у руля «Чикаго» Коллитон лишь раз вывел команду в плей-офф, сделав это благодаря участию в плей-ин в 2020 году, а нынешний сезон начал всего с одной победой в 12 стартовых матчах, после чего закономерно был уволен.

Предстоящая Олимпиада для Коллитона – шанс реабилитироваться за все неудачи в «Блэкхоукс» и вернуть себе востребованность на рынке труда в НХЛ, к чему он, несомненно, стремится. В сборной Канады верят в его способности – генеральный менеджер «кленовых» высоко оценил потенциал нового наставника, хотя со словами об опытном тренерском штабе он, кажется, немного погорячился: «Нам повезло, что у нас есть опытный тренерский штаб, а Джереми — талантливый молодой тренер, у которого впереди долгая карьера. Мы знаем, что он проделает хорошую работу, возглавив нашу команду в Пекине. Мы рады, что Джереми примет этот вызов, но мы знаем, что и Клод [Жюльен] будет поддерживать нас на каждом этапе пути, и желаем ему скорейшего выздоровления».

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