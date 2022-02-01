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Самое популярное и просматриваемое хоккейное видео в YouTube, вратарь Флёри хотел обхитрить судей НХЛ

Хитрость вратаря собрала 11 млн просмотров! Как Флёри веселился над судьями во время матча
Егор Торишный
Как Флёри веселился над судьями во время матча
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Канадец стал героем самого популярного хоккейного ролика в YouTube.

Знаете ли вы, какое самое просматриваемое видео, имеющее отношение к хоккею, в YouTube? Спешу разочаровать тех, кто думает, что пальму первенства удерживает какой-нибудь гол, финт, сейв или запись матча чьей-то невероятной победы. Вовсе нет! Первые четыре позиции, которые выдаёт поиск по запросу «хоккей», занимают серии всем известных мультфильмов, тематически связанных с этим видом спорта.

И только на пятом месте — реальное видео с хоккейного матча. Впрочем, с первого раза разобраться в том, что же на нём происходит, не всем под силу.

ВИДЕО.

Сразу очевидно только одно — голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри каким-то образом решил разыграть судей прямо во время матча. Судя по всему, канадца заменили на шестого полевого игрока в концовке одной из встреч «рыцарей», и перед отъездом на скамейку Флёри провернул какие-то манипуляции внутри покидаемой им вратарской площади.

Под видео куча комментариев с вариантами, что же сделал Флёри. Кто-то предположил, что Марк-Андре тайком утащил с собой шайбу на скамейку и арбитры не могут её найти. Другие уверены, что Флёри сдвинул ворота. Выдвигалась и версия, что канадец сделал вид, будто он снегом закрыл датчики, фиксирующие пересечение шайбой линии ворот, и арбитрам пришлось коньками расчищать эти места.

Но разгадка очень проста — хитрец Флёри провернул старый трюк, собрав слой снежной стружки во вратарской площади. Смысл этого действия в том, чтобы создать помеху шайбе на пути в створ пустых ворот. Это может сработать, если соперник будет несильно бросать низом из своей зоны.

Судьи, как видно, раскрыли план Флёри, уничтожили созданные им искусственные барьеры и сделали шутнику строгое внушение. Но Марка-Андре это только развеселило.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Этот эпизод случился три года назад — 16 января 2019 года «Вегас» гостил в Виннипеге и к концу матча проигрывал 1:2. Замена Флёри на шестого полевого ничем не помогла «рыцарям» — они ещё дважды пропустили в пустые ворота, уступив в итоге 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Коннор (Литтл) – 25:45' (4x5)   2:0 Перро – 36:23' (5x5)   2:1 Пирри (Макнэбб, Штястны) – 41:03' (5x5)   3:1 Коннор (Шайфли, Уилер) – 58:47' (en)   4:1 Шайфли (Коннор, Уилер) – 59:54' (en)

Любопытно, что видео момента, опубликованное на официальном канале Sportsnet, собрало на сегодняшний день «лишь» 2,7 млн просмотра. В то время как тот же ролик, выложенный на одном из хоккейных каналов под названием «Самый хитрый вратарь», по-настоящему «завирусился» и прямо сейчас имеет счётчик в 11,2 млн просмотров! Что делает его самым популярным непосредственно хоккейным видео в YouTube.

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