Хитрость вратаря собрала 11 млн просмотров! Как Флёри веселился над судьями во время матча

Знаете ли вы, какое самое просматриваемое видео, имеющее отношение к хоккею, в YouTube? Спешу разочаровать тех, кто думает, что пальму первенства удерживает какой-нибудь гол, финт, сейв или запись матча чьей-то невероятной победы. Вовсе нет! Первые четыре позиции, которые выдаёт поиск по запросу «хоккей», занимают серии всем известных мультфильмов, тематически связанных с этим видом спорта.
И только на пятом месте — реальное видео с хоккейного матча. Впрочем, с первого раза разобраться в том, что же на нём происходит, не всем под силу.
ВИДЕО.
Сразу очевидно только одно — голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри каким-то образом решил разыграть судей прямо во время матча. Судя по всему, канадца заменили на шестого полевого игрока в концовке одной из встреч «рыцарей», и перед отъездом на скамейку Флёри провернул какие-то манипуляции внутри покидаемой им вратарской площади.
Под видео куча комментариев с вариантами, что же сделал Флёри. Кто-то предположил, что Марк-Андре тайком утащил с собой шайбу на скамейку и арбитры не могут её найти. Другие уверены, что Флёри сдвинул ворота. Выдвигалась и версия, что канадец сделал вид, будто он снегом закрыл датчики, фиксирующие пересечение шайбой линии ворот, и арбитрам пришлось коньками расчищать эти места.
Но разгадка очень проста — хитрец Флёри провернул старый трюк, собрав слой снежной стружки во вратарской площади. Смысл этого действия в том, чтобы создать помеху шайбе на пути в створ пустых ворот. Это может сработать, если соперник будет несильно бросать низом из своей зоны.
Судьи, как видно, раскрыли план Флёри, уничтожили созданные им искусственные барьеры и сделали шутнику строгое внушение. Но Марка-Андре это только развеселило.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.
Этот эпизод случился три года назад — 16 января 2019 года «Вегас» гостил в Виннипеге и к концу матча проигрывал 1:2. Замена Флёри на шестого полевого ничем не помогла «рыцарям» — они ещё дважды пропустили в пустые ворота, уступив в итоге 1:4.
Любопытно, что видео момента, опубликованное на официальном канале Sportsnet, собрало на сегодняшний день «лишь» 2,7 млн просмотра. В то время как тот же ролик, выложенный на одном из хоккейных каналов под названием «Самый хитрый вратарь», по-настоящему «завирусился» и прямо сейчас имеет счётчик в 11,2 млн просмотров! Что делает его самым популярным непосредственно хоккейным видео в YouTube.
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