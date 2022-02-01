Русские хоккеисты массово уезжают в Польшу. Почему там оказались почти 50 наших игроков?

Разбираемся, что привлекает в этой лиге чемпиона мира, обладателя Кубка Гагарина и ещё пару десятков игроков из КХЛ.

Чем известен польский хоккей? Самая известная страница в его истории — победа в матче со сборной СССР на домашнем ЧМ-1976 в Катовице (6:4). Показательно, что в следующем матче поляки получили от ЧССР 12 шайб и всё равно вылетели во второй дивизион. В НХЛ поиграли Войтек Вольски, Мариуш Черкавски и получивший почти 1500 минут штрафа тафгай Кшиштоф Олива.

Однако сейчас польский хоккей вдруг вышел на авансцену трансферного внимания — туда массово едут русские хоккеисты. За два последних дня трансферного рынка было объявлено о переходе четырёх наших игроков в польскую лигу. С учётом свежих новичков число русских в польском чемпионате дойдёт до 45 — хватит на две полные команды в лиге, где играет всего девять клубов.

Среди заметных игроков, которые в этом сезоне играют в Польше:

бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Даниил Апальков;

поигравший за «Трактор», «Динамо» и становившийся лучшим бомбардиром «Торпедо» Егор Дугин;

Даниил Апальков Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

проведший 300 матчей за «Сибирь» чемпион Баффало-2011 Максим Игнатович;

бывший игрок «Ак Барса», «Салавата» и «Спартака», обладатель Кубка Гагарина Евгений Бодров;

известный по игре за «Витязь» и «Спартак» нападающий Александр Васильев и так далее.

В целом из 45 «поляков» опыт игры в КХЛ имеет почти половина, хотя, конечно, суперзвёзд в чемпионате нет.

Ещё четыре года назад Польша была экзотическим чемпионатом, хотя там играли 7-8 наших игроков. Резкий приток русских игроков в Европу начался после того, как ВХЛ ввела лимит на игроков старше 29 лет, который сравним со схожим правилом в АХЛ и был призван превратить «вышку» в лигу развития. Однако сначала основным рынком для наших ветеранов стала Румыния, куда уехали два десятка игроков с именем. Однако масштабы отъезда в Польшу всё равно в два раза превышают румынские цифры.

Об особенностях польской лиги и финансово-бытовых условиях в стране «Чемпионату» рассказал один из хоккейных агентов.

«Наша компания работает с польскими клубами с сезона-2017/2018, и несколько лет назад была ситуация иная. Польский рынок резко скакнул из-за того, что там отменили лимит на легионеров. Когда мы начинали там работать, было шесть человек на команду. В Румынии был и остаётся лимит в шесть — поэтому те же Таратухин и Куляш сейчас делают румынские паспорта, с ними легче.

Уровень польской лиги вполне сопоставим с уровнем ВХЛ. Если брать клубы верхней половины — «ГКС Тыхы», «Катовице», «Краковию», «Унию» Освенцим — это уровень верхней половины высшей лиги. В «Тыхах» несколько лет назад играл Глеб Клименко, там есть опыт приглашения русских игроков, там играет натурализованный канадский вратарь Мюррей. Привлекают парней с польскими корнями. Хоккеем занимаются, и это видно по результатам сборной.

Фото: iihf.com

На появление большой группы русских влияют и тренеры. В «Подхале» работает бывший тренер минского «Динамо» Андрей Гусов, который до этого в работал в «Тыхах». В «Торуни» работал другой белорус, Юрий Чух, который привёз большую группу россиян. Менталитет схожий, там легче адаптироваться ребятам».

Понятно, что у польских клубов нет государственной поддержки, телевизионного контракта или хотя бы нефтяных магнатов. У четырёх команд в названиях есть спонсорские бренды — но, что показательно, ни одного букмекера. «Краковию», которая собрала в составе 12 русских, поддерживает айти-компания, а «Санок» — производитель кухонных вытяжек. Помимо этого, местные ХК чаще всего играют под крышей целых обществ, включающих и футбольные клубы — система, похожая на испанскую.

«Бытовые условия скромнее, чем в высшей лиге — в хороших, больших клубах могут квартиру оплачивать, но не кормить. Например, в «Тыхах» квартиру надо из своего кармана оплачивать при зарплате в $ 5000. Это зависит ещё от спонсоров, от их настроя. Другой бытовой фактор — переезды. Например, самые дальние выезды до Торуни — это восемь часов на автобусе, а в основном по 3-4 часа. Всё компактно, всё близко, до обеда тренируешься, потом своими делами занимаешься. Это не «вышка», где недельными циклами играют.

Клубы-лидеры предлагают хорошие финансовые условия, «Краковия», где сейчас играет много россиян — € 3000-4000 (все суммы в месяц), «Торунь» — € 1000-1500. В Сосновице играет Александр Васильев, поигравший в «Витязе» и «Спартаке» — у него, кажется, € 2000, у остальных € 1200-1800. В «Катовице», куда ездил Кирилл Лямин, можно зарабатывать порядка € 3500. «Уния» предлагала Евгению Катичеву, Рафаэлю Батыршину по € 5000, но ребята сами не поехали. В целом по деньгам вполне сопоставимо со словацкой Экстралигой.

Игроки «Краковии» Фото: polskihokej.eu

Премиальные там выплачиваются только в плей-офф и только на команду: если команда выигрывает трофей, то получает примерно € 10 000. Даже в Казахстане интереснее премии, чем в Польше. Контракты там в злотых, но у него волатильность меньше, чем у рубля. Зарплата платится достаточно регулярно. Единственная проблема была в коронавирусном сезоне, когда некоторые спонсоры отказались платить в форс-мажор. Например, так было в Гданьске, где играл Александр Головин. Но контракты незащищённые, могут уволить в любой момент», — продолжает собеседник «Чемпионата».

Здесь интересно привести некоторые цены на билеты, которые и являются основным источником коммерческого заработка клубов: на матчи «Тыхов» можно сходить за 28-30 злотых (500-532 рубля), на «Унию» — за 22 злотых (418 рублей). На «Краковию» с её солидным спонсором билеты стоят лишь 14 злотых (266 рублей), для студентов и школьников цена в три раза меньше.

При этом польский хоккей действительно становится более популярным. В 2015-м и 2016-м два чемпионата мира в дивизионе 1А прошли в Польше — сначала в Кракове, а потом и в Катовице. На матчи местной сборной предсказуемо собирался полный зал, но и чужие команды стабильно привлекали 2-3 тысячи зрителей. Оба раза поляки были максимально близки к выходу в элиту, но в 2015-м проиграли в решающих матчах.

После этого местная сборная загрустила и вылетела в группу 1B. Однако в предолимпийской квалификации поляки не пустили в финальный этап сборную Казахстана, а потом обыграли и белорусов. В этом году ИИХФ после двух лет коронавирусного перерыва снова проводит чемпионаты мира в низших дивизионах — и турнир в группе 1B будет в Катовице. В подэлитную группу 1A выйдет только победитель.

Фото: iihf.com

Несмотря на российское нашествие, лучшими в местной лиге всё-таки остаются местные игроки — из десяти лучших бомбардиров местного чемпионата семь поляков. При этом в местную лигу едут не только наши легионеры. Например, в прошлом году известный нам по КХЛ и имеющий польские корни Пол Щехура играл вместе с братом Алексом. Тогда же в лиге засветились два бывших энхаэловца Жильбер Брюле и Виктор Бартли.

Собеседник «Чемпионата» рассказывает о спорах о легионерах, похожих на российские: «Краковия» вышла в финал Континентального кубка, «Ястржебе» играл в Лиге чемпионов — уровень там в порядке. Тот же «Ястржебе», действующий чемпион — они больше латышей набирают. Там есть поигравшие в КХЛ Виталий Павлов, Марис Ясс.

Приезжают и словаки, и финны, шведы приличные тоже. Однако отсутствие лимита не всеми поляками приветствуется — у «Краковии» в прошлом году был всего один поляк в составе и 23 иностранца. Из-за этого хотели вернуться к лимиту — раньше там было шесть, потом стало десять, но оставили «безлимит».

Селекция там работает, пусть не такая глубокая, больше смотрят по Eliteprospects, но всё стало куда серьёзнее, чем 3-4 года назад. Есть трансляции, можно найти в YouTube, сайт развивается, болельщики ходят — и в Торуни, и в Катовице. Катовице вообще главный хоккейный город — пусть популярность не как у футбола и волейбола, но есть интерес.

В целом поляки выезжают с хоккейной периферии».