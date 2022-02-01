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Суд вынес приговор хоккеисту «Локомотива» Риду Буше, что ему грозит, все подробности

Американец из КХЛ получил год тюрьмы условно. Но Буше не спешат выгонять из России
Павел Панышев
Подробности дела Рида Буше
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Юрист всё объяснил, а ещё с заявлениями выступили в КХЛ и «Локомотиве».

Эпопея с нападающим «Локомотива» Ридом Буше продолжается, но постепенно ситуация начинает проясняться. Напомним, в декабре 2021 года американец признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом. Изначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Однако суд и игрок пошли на сделку. В общем, всё для хоккеиста могло закончиться печально.

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И вот сегодня суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку ярославцев. Американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников. Отмечается, что заседание по делу прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.

«Чемпионат» сразу связался с юристом, чтобы тот прояснил ситуацию. Может ли теперь спортсмен выступать в КХЛ?

«Приговором Буше не запрещено продолжать работу в РФ. Приговор звучит примерно так: веди себя хорошо — не сядешь. Единственное — ему нужно соблюдать этот условный срок, не совершая преступлений, новых правонарушений. А где он будет хорошо себя вести и ничего не нарушать — хоть в России, хоть в Замбии — разницы нет.

Буше сможет продолжать играть в России. Если бы ему запретили, сюда послали бы документы. А так — условный срок во всём мире работает хорошо, ты показываешь свою полезность обществу», — пояснил юрист Андрей Князев.

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Кроме того, мы обратились с запросом в Континентальную лигу, чтобы там тоже прокомментировали ситуацию в её нынешнем виде.

«КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждём документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда. После этого будут сделаны все официальные заявления.

При этом лига ещё в январе приступила к проработке правовых механизмов, которые позволят оперативно реагировать в случае возникновения подобных ситуаций», — сделали заявление в КХЛ.

Разумеется, не мог остаться в стороне «Локомотив», на контракте у которого нынче находится нападающий. Правда, заявление ярославцев не содержит особой конкретики, но вряд ли стоило её ожидать прямо сейчас.

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«В связи с вынесенным судом округа Ваштено штата Мичиган (США) постановлением в отношении хоккеиста Рида Буше ХК «Локомотив» считает необходимым выступить с официальным заявлением:

Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего.

На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что ж, продолжим наблюдать за этой темой и за тем, чем всё в итоге закончится. Вопросы, на которых не получено ответа, по-прежнему есть. Хочется услышать и выступление самого Рида, ведь в случае возвращения в Россию и продолжения выполнения трудовых обязательств ему всё равно придётся отвечать на вопросы журналистов по этой теме, спрятаться от них не получится. В любом случае история неординарная и требующая тщательного разбирательства для изучения подобных кейсов в будущем. Которых, безусловно, хотелось бы избежать.

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