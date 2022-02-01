Американец из КХЛ получил год тюрьмы условно. Но Буше не спешат выгонять из России

Эпопея с нападающим «Локомотива» Ридом Буше продолжается, но постепенно ситуация начинает проясняться. Напомним, в декабре 2021 года американец признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом. Изначально Буше было предъявлено обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет до пожизненного заключения. Однако суд и игрок пошли на сделку. В общем, всё для хоккеиста могло закончиться печально.
И вот сегодня суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор игроку ярославцев. Американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников. Отмечается, что заседание по делу прошло в закрытом режиме, судья не допустил журналистов.
«Чемпионат» сразу связался с юристом, чтобы тот прояснил ситуацию. Может ли теперь спортсмен выступать в КХЛ?
«Приговором Буше не запрещено продолжать работу в РФ. Приговор звучит примерно так: веди себя хорошо — не сядешь. Единственное — ему нужно соблюдать этот условный срок, не совершая преступлений, новых правонарушений. А где он будет хорошо себя вести и ничего не нарушать — хоть в России, хоть в Замбии — разницы нет.
Буше сможет продолжать играть в России. Если бы ему запретили, сюда послали бы документы. А так — условный срок во всём мире работает хорошо, ты показываешь свою полезность обществу», — пояснил юрист Андрей Князев.
Кроме того, мы обратились с запросом в Континентальную лигу, чтобы там тоже прокомментировали ситуацию в её нынешнем виде.
«КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждём документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда. После этого будут сделаны все официальные заявления.
При этом лига ещё в январе приступила к проработке правовых механизмов, которые позволят оперативно реагировать в случае возникновения подобных ситуаций», — сделали заявление в КХЛ.
Разумеется, не мог остаться в стороне «Локомотив», на контракте у которого нынче находится нападающий. Правда, заявление ярославцев не содержит особой конкретики, но вряд ли стоило её ожидать прямо сейчас.
«В связи с вынесенным судом округа Ваштено штата Мичиган (США) постановлением в отношении хоккеиста Рида Буше ХК «Локомотив» считает необходимым выступить с официальным заявлением:
Масштабная стратегия, которая многие годы лежит в основе деятельности хоккейного клуба «Локомотив», диктует обязательное соблюдение и развитие в игроках любого возраста и статуса — от детско-юношеских школ до основной команды — правильных нравственных и общегражданских ценностей. Именно поэтому «дело Рида Буше» требует от нас всестороннего детального рассмотрения и анализа произошедшего.
На время разбирательств хоккеист находится в отпуске за свой счёт, в настоящее время он пребывает в США. В то же время ХК «Локомотив» и КХЛ совместно внимательно изучают все нюансы «дела Рида Буше». Время необходимо и для поступления в адрес клуба и лиги официальных документов со стороны американского суда. Уверены, что только после этого клуб будет готов дать дополнительные комментарии по дальнейшему развитию ситуации и сотрудничеству команды «Локомотив» и Рида Буше», — говорится в заявлении.
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Что ж, продолжим наблюдать за этой темой и за тем, чем всё в итоге закончится. Вопросы, на которых не получено ответа, по-прежнему есть. Хочется услышать и выступление самого Рида, ведь в случае возвращения в Россию и продолжения выполнения трудовых обязательств ему всё равно придётся отвечать на вопросы журналистов по этой теме, спрятаться от них не получится. В любом случае история неординарная и требующая тщательного разбирательства для изучения подобных кейсов в будущем. Которых, безусловно, хотелось бы избежать.
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