Вот это голешник Орлова! Россиянин обманул Кросби как ребёнка и забил красоту в овертайме

«Питтсбург» против «Вашингтона» — культовое противостояние современной НХЛ. Два принципиальных соперника по Столичному дивизиону в этом сезоне идут нога в ногу в таблице, правда если в первой половине регулярки «столичные» опережали «пингвинов», то сейчас всё наоборот.

Турнирная таблица НХЛ.

К третьей встрече с «Вашингтоном» в чемпионате «Питтсбург» подошёл с багажом из трёх поражений подряд, зато с Евгением Малкиным в строю. Россиянин очевидно набирает ход после возвращения в строй, в последних восьми матчах он неизменно набирал очки, и в игре с «Кэпиталз» не стал затягивать. Уже на 7-й минуте Малкин броском в ближний угол реализовал большинство, забросив пятую шайбу в сезоне.

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Правда, Евгений не открыл счёт, а сравнял его: чуть раньше Ник Дауд отличился в том же меньшинстве. Однако после шайбы Малкина неприятности «Вашингтона» продолжились — через 20 секунд после гола «столичным» пришлось заменить голкипера Ванечека, получившего травму в столкновении с Капаненом. В игру вступил Илья Самсонов.

Возвращаясь к Малкину, стоит отметить, что набрав очки в 9-й игре подряд, Евгений показал вторую по длине результативную серию для всех хоккеистов этого сезона. Больше матчей с очками подряд только у форвардов «Миннесоты» Фиалы и Капризова, при этом достижение Кирилла НХЛ почему-то не признаёт.

Тем временем, после гола Малкина зрителям скучать не пришлось. Спустя 5 минут «Питтсбург» снова реализовал удаление Даниэля Спронга (отличился Раст), а ближе к концу периода шайбой в расстановке «5 на 4» ответил и «Вашингтон»: Дмитрий Орлов оказался первым на добивании после прохода Конора Шири.

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После 20 минут игры было зафиксировано равенство, однако во втором периоде на льду долгое время играла только одна команда. «Питтсбург» был быстрее, активнее и просто лучше «Вашингтона», постоянно генерировал моменты у ворот Самсонова и зарабатывал большинство, «Кэпиталз» же почти половину отрезка не могли нанести хотя бы один бросок в створ ворот Джерри.



Впрочем, из колоссального преимущества «пингвины» извлекли только один гол в большинстве (Раст оформил дубль), а затем неожиданно пропустили с первого же точного броска «Кэпиталз» в периоде. Однако шайба «Вашингтона» была отменена после запроса наставника «Питтсбурга» Майка Салливана — форвард «столичных» Дауд перед голом мешал Джерри во вратарской.

Но на перерыв команды всё равно вновь ушли при равном счёте. Гости активизировались под конец отрезка, сначала едва не забил Овечкин, совершивший проход через Летанга к воротам соперника, но не сумевший переиграть Джерри. А через несколько минут в такой же ситуации более удачно сыграл Даниэль Спронг. Форвард «Кэпиталз» частично исправился за свои удаления в начале игры.

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Третий период ожидаемо получился самым скучным и малозрелищным в матче: обе команды больше думали не о созидании, а о том, чтобы не допустить роковую ошибку. В результате 20 минут игрового времени прошли практически без моментов.



Овертайм тоже нельзя было назвать огненным, и дело, в общем-то, шло к серии буллитов, но на последней минуте что-то невероятное сотворил Дмитрий Орлов! Российский защитник получил шайбу в чужой зоне от Кузнецова, неторопливо крутанул Кросби, затем включил ноги, обманув капитана «Питтсбурга» как ребёнка, вышел на простор и отличным броском переиграл Джерри. Шикарный голешник!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Новокузнечанин оформил дубль, принеся «Вашингтону» несколько неожиданную и нелогичную, если смотреть на ход матча, победу. Но 2 очка есть 2 очка. «Столичные» подобрались к «Питтсбургу» в таблице, а вот у лидера «Кэпс» Овечкина продолжается чёрная серия — игра с «пингвинами» стала для Александра четвёртой подряд, в которой он не сумел набрать очков.