Панарин идёт по стопам Гретцки! У россиянина есть все шансы побить рекорд Величайшего

Артемий вошёл в четвёрку самых стабильных незадрафтованных игроков в истории НХЛ. И это ещё не предел.

«Флорида» проводит невероятно мощный сезон. Команда, которая начинала сезон под руководством Джоэля Кенневилля, после внезапной смены тренера не то что не расклеилась, а даже наоборот, к середине регулярного чемпионата стала ещё мощнее. После 46 матчей на счету «Пантерз» было 192 (!!!) заброшенные шайбы. По меркам нынешнего сезона это абсолютно другой эшелон по сравнению с остальными командами. Где-то неподалёку идёт «Колорадо», до сегодняшней встречи с «Аризоной» забросив 181 шайбу в 43 матчах, но дальше – пропасть в 30+ голов.

Во вчерашней игре «Флорида» в третий раз за регулярку наколотила восемь шайб, вдоволь поиздевавшись над беспомощным «Коламбусом» за счёт мощного выступления от третьего звена «пантер» Райнхарт – Лунделль – Марчмент, которое набрало 15 очков на троих. Однако сегодня у «Рейнджерс», чьи ворота защищает один из главных претендентов на «Везину» Игорь Шестёркин, были немного другие планы.

Уже на 35-й секунде публика «Мэдисон Сквер Гарден» праздновала гол – после прострела Мики Зибанеджада, протащившего шайбу через половину площадки, игровой снаряд встретился с клюшкой Густава Форслинга и отскочил в сетку ворот Спенсера Найта.

«Флориде» не потребовалось много времени на ответ – в середине периода «пантеры» разыграли уже в какой-то степени фирменную контратаку, которая не раз в этом сезоне заканчивалась заброшенными шайбами – Барков через центр вошёл в зону «рейнджеров», оставил шайбу находившемуся левее лучшему бомбардиру лиги Юбердо, который резко перевёл её на противоположный фланг – у оказавшегося в одиночестве Дюклера была уйма времени, чтобы подготовить точный бросок.

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После перерыва команды обменялись шайбами – «Флорида», которая атаковала чаще и острее, вышла вперёд, реализовав большинство усилиями опередившего всех на добивании Райнхарта, но спустя минуту подарила шайбу Лафренье, который воспользовался этим подарком и восстановил равенство на табло.

Второй период остался за «рейнджерами» — в конце двадцатиминутки хозяева получили право разыграть лишнего, с чем справился лучший снайпер НХЛ Крис Крайдер. «Синерубашечники» поймали соперников на смене – Панарин, получив в своей зоне шайбу от Шестёркина, сделал пас на Строума, тот, войдя в зону и выждав небольшую паузу, прострелил на пятачок, где Крайдер в касание расстрелял Найта.

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Автором следующего гола, который тоже случился в большинстве, стал – да, снова он – Крайдер. На этот раз «рейнджеры» провели затяжную позиционную атаку, в которой американский форвард оказался хитрее всех – отдав шайбу Зибанеджаду из-за ворот, он тут же открылся на дальней штанге и получил ответный пас. Промахнуться в такой ситуации было невозможно.

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Концовка матча также осталась за «Рейнджерс» — они не только не пропустили, но и смогли забросить пятую шайбу, окончательно похоронив надежды «Пантерз» отыграться. Сделал это Артемий Панарин, который сегодня отметился большим достижением. Россиянин стал четвёртым незадрафтованным игроком в истории НХЛ, который как минимум в семи первых сезонах подряд набирал не менее 50 очков за регулярный чемпионат.

Эта отметка покорилась ему после паса в случае с первым голом Крайдера, благодаря которому Артемий присоединился к таким игрокам, как Майк Ридли, который делал это на протяжении девяти сезонов подряд, Петер Штястны (12) и, конечно Уэйн Гретцки (15). Панарин идёт по стопам Величайшего, и у него ещё есть возможность превзойти легендарного канадца – Хлебушку совсем недавно исполнилось 30 лет.

Пока же он помог «Рейнджерс» одержать очередную победу и вошёл в десятку лучших бомбардиров сезона. Теперь он сможет немного отдохнуть – на Матч звёзд Артемий не поедет.