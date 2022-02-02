Возомнили себя элитой? Российские хоккеисты потребовали отдельный самолёт на Олимпиаду

Зимняя Олимпиада в Пекине ещё не началась, но уже успела обрасти скандалами, интригами и расследованиями. Все проблемы возникают по одной причине – из-за всё того же коронавируса, который новыми волнами продолжает накрывать население планеты. Избежать заражения не получается даже у профессиональных спортсменов, которые, казалось бы, в преддверии подготовки к главному старту четырёхлетия заперлись от всего остального мира, лишь бы не поймать заразу и попасть-таки на праздник спорта. Хотя будет ли это праздником в нынешних условиях – большой вопрос.

Сегодня положительный тест для участника соревнований – не приговор, но всё же очень неприятная новость. Ведь тогда путь на Олимпийские игры станет ещё более тернистым – вдобавок к постоянному тестированию появится уникальная возможность испытать на себе все прелести местного карантина. Даже в том случае, если положительный тест вдруг окажется ложным, потраченные время и нервы спортсмену уже никто не вернёт.

Неудивительно, что те спортсмены, кто ещё не потерял шансов без происшествий добраться до Пекина в полном здравии и принять участие в Играх, пытаются сделать всё возможное, чтобы оградить себя от нежелательных последствий.

Например, мужская сборная России по хоккею, которая, по сообщениям коллег, отказывается лететь в столицу Китая в одном самолёте с представителями других видов спорта – лыжного двоеборья, сноуборда, горных лыж, а также отдельных спортсменов из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Естественно, это связано с опасением заразиться коронавирусом – если положительный тест проявится хотя бы у одного хоккеиста, на карантин, который может и затянуться, посадят абсолютно всю команду.

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Вероятно, до представителей сборной уже дошла новость о том, что два игрока датской хоккейной команды Маттиас Асперуп и Ник Олесен сдали положительные тесты после того, как летели в одном самолёте с норвежскими биатлонистами. Кто кого заразил (и заразил ли) – неизвестно, но рисковать в такой ситуации вряд ли хочется.

К тому же женская сборная, которая уже прилетела в Пекин, была вынуждена отменить тренировку перед первым матчем, который должен состояться уже послезавтра. Но состоится ли? А ведь девушки летели с представителями других видов спорта – так же, как ближайшим вечером должны полететь и мужчины.

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Поэтому инициатива, которую, по сообщениям СМИ, проявил генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук, вполне объяснима – после двух недель затворничества в Новогорске, когда было сделано всё, чтобы не допустить заражения в команде, хочется минимизировать любой риск получить инфекцию со стороны. Лучший способ сделать это – ограничить (а лучше всего — исключить) контакты со всеми, кто не является членом хоккейной сборной.

Неужели хоккеисты возомнили себя элитой, раз считают, что им стоит выделить другой самолёт? Вряд ли. Ведь, с другой стороны, всего этого конфликта, который возник непосредственно перед вылетом в Китай, могло бы и не быть – в случае участия в Играх хоккеистов из НХЛ наша сборная должна была вылетать отдельным рейсом, однако после отказа лучшей лиги мира отпустить своих игроков на Олимпиаду планы поменялись. Получается, представителей КХЛ не жалко?

Хотя по последним сообщениям для наших хоккеистов всё-таки будет предоставлен отдельный самолёт, избежать потерь в команде не удалось – расположение сборной покинул защитник Семён Чистяков. Причины его отъезда, однако, не сообщаются.