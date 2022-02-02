Пугающая ситуация. Сборная России за день до старта ОИ не провела ни одной тренировки

На фоне лютых драм с формированием тренерского штаба, состава сборной, а теперь ещё и полётом команды на отдельном самолёте все как-то забыли, что хоккейных команд России в Пекине будет две. Кроме мужского, существует ещё и женский хоккейный турнир. Популярность женского хоккея в последнее время пытаются поднять, прилагая порой искусственные меры (гарантированное место в Зале славы с учётом того, что ЧМ по виду спорта стали проводиться только с 1990-го).

По конкурентности женский хоккей больше напоминает бенди: есть Канада, США, а все остальные где-то невероятно далеко. Чуть ближе остального мира к этому континенту финские хоккеистки, которые в 2019-м осмелились нарушить гегемонию Канады на финал, выбив их в полуфинале. Но пока это больше похоже на разовый случай: например, на последнем ЧМ, который прошёл летом, соотношение бросков в матчах Канады с европейскими сборными было таким: 34-9, 62-7, 63-12.

Поэтому сборная России — один из трёх претендентов на бронзу вместе с командами Финляндии и Швейцарии. Эти команды вместе с двумя американскими командами будут играть в первой подгруппе за посев в четвертьфинале, из подэлитной подгруппы в плей-офф выйдут лишь три сборных. Когда-то бронзу брали ещё и шведки, но они в последнее время сильно сдали и даже опустились во вторую подгруппу.

Анна Шохина Фото: Maddie Meyer/Getty Images

И выступление этой команды чуть не подкосил коронавирус. Пять хоккеисток получили положительные тесты и не вылетели в Пекин вовремя, контрольный матч с хозяйками турнира был отменён. Капитан сборной и лучший бомбардир ЖХЛ Анна Шохина мрачно шутила: «Эта Олимпиада похожа на «Игру в кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали». Из-за этого сборная России вынужденно отменила тренировки и сидела в самоизоляции, как положено по протоколам карантинов. Пугающая ситуация.

Сегодня ФХР сообщила, что сборная России вышла из самоизоляции, сдав несколько отрицательных тестов, после чего получила доступ к тренировкам. Из пяти хоккеисток, которые не были допущены в Пекин сначала, в состав команды всё-таки вошли четыре. Первый матч турнира со Швейцарией уже послезавтра утром — увы, подготовка к турниру получилась сильно скомканной, и фактически за сутки до старта Игр наши хоккеистки до сих пор не провели ни одной тренировки. Дебютная на пекинском льду намечена на завтра.

Не попавшая на Олимпиаду форвард Илона Маркова рассказала об условиях карантина: «На базе масочный режим, карантин по приезде один день, питание отдельное от всех, номера по два человека, два раза съездила на УМО. И, в принципе, всё. Положительный тест, мимо Олимпиады. Ведь, чтобы улететь в Пекин, я должна иметь четыре отрицательных теста перед вылетом».

Состав сборной России:



Вратари: Мария Сорокина, Дарья Гредзен.



Защитники: Юлия Смирнова, Мария Печникова, Нина Пирогова, Елена Проворова, Анна Шибанова, Анна Савонина.



Нападающие: Валерия Павлова, Фануза Кадирова, Полина Болгарева, Екатерина Добродеева, Вероника Коржакова, Александра Вафина, Оксана Братищева, Елена Дергачёва, Виктория Кулишова, Анна Шохина, Полина Лучникова.

При этом у России будет одна из самых молодых команд турнира — и это в виде спорта, который и так моложе мужского чисто из-за биологических причин. Состав команды после летнего ЧМ обновился чуть ли не на 50%. Но никто не знает, какие сюрпризы может преподнести коронавирус. Когда-то женский хоккей пострадал от эпидемии атипичной пневмонии — ЧМ-2003 в Пекине отменили за три дня до старта. Надеемся, в этот раз хоккеисткам ничего не помешает.

Матчи женской сборной России на Олимпиаде:



Россия − Швейцария — 4 февраля, 07:10 мск;

США − Россия — 5 февраля, 16:10 мск;

Канада − Россия — 7 февраля, 07:10 мск;

Россия − Финляндия — 8 февраля, 16:10 мск.