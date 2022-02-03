Тренеры сборной России, какими их мало кто видел. Фотографии из 90-х

Сборная России по хоккею прибыла в Пекин и начала подготовку к олимпийскому турниру. В преддверии важных для россиян стартов мы решили вспомнить, как наши известные тренеры-соотечественники выглядели в 1990-е годы. Такими их помнят далеко не все.

Вот таким блондином был нынешний помощник Алексея Жамнова и главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров. Рядом с ним – Владимир Малахов, который является скаутом россиян по североамериканскому рынку.

Фото: photo.khl.ru

Ещё одна совместная брутальная фотография Малахова (на этот раз без очков) и Фёдорова. Оба молодые и загорелые.

Фото: photo.khl.ru

Куда же без пива? Здесь тренер россиян Сергей Фёдоров вместе с бывшим главным тренером сборной России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Вячеславом Фетисовым, Александром Могильным и Владимиром Малаховым.

Фото: photo.khl.ru

Сергей Фёдоров – на тележке с дровами. Забавно, не правда ли? Ох, длинная дорога предстоит…

А вот памятная Олимпиада в Нагано образца 1998 года, на которую Фёдоров вообще мог не попасть. Это, как принято сейчас говорить, из другой, доковидной жизни. Без всяких санитарных ограничений.

Фото: photo.khl.ru

Турне мировых звёзд в России. Сергей Фёдоров собственной персоной. Хочется верить, что богатый в прошлом опыт игрока поможет Сергею Викторовичу на нынешней Олимпиаде уже в качестве тренера.

Фото: photo.khl.ru

Если кто-то не знал, то у Алексея Жамнова есть не только тренерский, но и кулинарный талант. Любой суп Алексей Юрьевич приготовит без проблем. Может и кастрюлю щей сварить.

Фото: photo.khl.ru

Приём в Доме Правительства России в рамках акции «Звёзды хоккея детям». Совсем ещё молодой Сергей Фёдоров рядом с патриархом отечественного тренерского цеха, ныне покойным Виктором Васильевичем Тихоновым.