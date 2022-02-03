Сделали то, что должны были. Как Россия забрала бронзу у белорусов на Олимпиаде-2002

На Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити сборная России ехала в статусе одного из фаворитов, даже невзирая на тот неудачный период 90-х – начала нулевых, когда попадание на пьедестал на мировых первенствах было воистину чем-то редким. Спектр личностей, которым выпала возможность защищать честь страны воодушевляла: Ларионов, Буре, Каспарайтис, Яшин, Жамнов, Гончар, Ковалёв… Что ни имя, то настоящая глыба для всего отечественного хоккея. Казалось бы, групповой этап не должен был составить для нашей команды много проблем, но всё получилось совсем иначе. Первый же матч выдался настоящей проверкой на прочность. 6:4 с белорусами, чьё мастерство было значительно ниже.

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«Братья» дали настоящий бой команде Вячеслава Фетисова и наверняка много пищи для размышлений штабу нашей национальной команды. Как показало будущее, результат первого матча на турнире не стал причиной какого-то недонастроя или расхлябанности. В последующих матчах с американцами и финнами российская дружина, скорее, была вынуждена соглашаться на условия игры противника, нежели играть от себя. Исторически сборная России плохо умела играть, отталкиваясь от соперника, что непременно выливалось в неудовлетворительный результат. Так получилось и на той Олимпиаде — 2:2 с американцами и 1:3 от финнов. 3 место в группе и попадание в четвертьфинале на очень неудобных чехов.

Чехов подопечным Фетисова с горем пополам пройти удалось благодаря единственной шайбе в матче от Максима Афиногенова, а вот в полуфинале мечта многих россиян, да и самих хоккеистов была разрушена. 2:3 от американцев, и россияне сложили с себя амбиции на золото игр. Наверное, попадание наших хоккеистов в финал было бы не совсем честным. Не было ни одной игры на турнире, чтобы можно было со стопроцентной вероятностью утверждать, что Россия должна брать медали. Их ещё нужно было заслужить и второй раз на турнире обыграть белорусов, которые, на удивление, смогли добраться до этой части соревнований, где непосредственно уже разыгрываются медали и призовые.

Вся Беларусь стояла на ушах после победы команды Владимира Крикунова в четвертьфинале над шведами, а Владимир Копать, пожалуй, на февраль месяц стал самым настоящим героем своей страны, когда дал «между ушей» Сало в конце третьего периода и вывел свою сборную в полуфинал игр. Полуфинал проходил для белорусов как в тумане. Победа над «Тре Крунур» вскружила голову многим, и элемент эйфории наверняка сыграл свою роль в конечном результате матча – 7:1 в пользу канадцев. На матч с россиянами такой проблемы быть уже не должно было. Тут, скорее, все зависело уже от наших хоккеистов. Должным образом настроиться на матч с соперником, который заведомо слабее тебя, непросто, тем более после обидного полуфинала, проигранного в одну шайбу.

Со стартовых минут стало понятно, что обе команды вышли играть в хоккей, а не кататься в статусе лузеров, проигравших полуфинал. На первый перерыв команды отправились отдыхать при счёте 2:1 в пользу россиян. Ковалёв и Каспарайтис отличились у нас, у белорусов – Дмитрий Панков. Во втором периоде игра уже выровнялась, преимущество российской сборной началось улетучиваться, однако и второй период остался за российской сборной – 2:1, и 4:2 по итогам сорока минут игры.

Видеообзор матча

Белорусы забивали свои шайбы, пользуясь ошибками наших защитников, на что, наверное, и должны делать ставку «андердоги», играя с более маститым соперником. Ещё одна контратака во втором периоде увенчалась голом Дудика. У нас мощным броском от синей отличился Твердовский, а через 23 секунды четвёртую шайбу в ворота Сергея Шабанова отправил Дацюк, продемонстрировав уже тогда свой убойный кистевой бросок в самую девятку.

Россия — Беларусь — 7:2



1:0, Ковалёв

1:1, Панков

2:1, Каспарайтис

2:2, Дудик

3:2, Твердовский

4:2, Дацюк

5:2, Ковалёв

6:2, П. Буре

7:2, Афиногенов



Вратари: Хабибулин — Мезин (Шабанов)

Третий период стал формальностью после дубля Алексея Ковалёва на 47-й минуте. Белорусы окончательно приняли поражение, и остаток игры превратился в чистый фарс. Павел Буре и Максим Афиногенов установили окончательный счёт на табло – 7:2. Белорусы с одной победой на турнире попали в четвёрку лучших команд мира, что определённо войдёт в историю. Сборная России стала третьей, но кто же тогда мог подумать, что эта бронза станет последней медалью для нашей страны на Олимпийских играх с участием сильнейших игроков мира на как минимум 20 лет?