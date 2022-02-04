Они точно не тренировались? Сборная России начала Олимпиаду с убедительной победы

Швейцаркам не помогли ни игровая практика, ни проблемы в составе соперниц – российские хоккеистки уверенно взяли три очка.

С горем пополам женская сборная России по хоккею всё-таки смогла набрать состав и провести стартовый матч олимпийского турнира со сборной Швейцарии. Поскольку из группы А в плей-офф выходят все пять команд, включая и нашу, у всех отсутствующих девушек будет возможность восстановиться к четвертьфиналу. Однако в какой форме они подойдут к матчам на вылет – большой вопрос, ведь к первой игре оказались не готовы сразу шесть игроков основного состава — Диана Фахрутдинова, Ангелина Гончаренко, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева, Людмила Белякова и Ольга Сосина, которая была капитаном и лучшим бомбардиром россиянок на чемпионате мира – 2021 в Калгари.

Поэтому важно набирать очки уже сейчас – сборные США и Канады находятся в отдельном эшелоне, а вот с двумя другими командами, в число которых входят Финляндия и Швейцария, можно и нужно бороться за более высокий посев. Тем более что последним подопечные Евгения Бобарико должны были вернуть своеобразный должок – именно швейцарки не пустили нашу сборную в полуфинал ЧМ.

По первому периоду не возникало абсолютно никакого ощущения, что сборная России испытывала хоть какие-то проблемы до начала матча – наши хоккеистки двигались не хуже соперниц, которые уже успели провести одну игру на турнире, разгромно проиграв канадкам. Российские девушки были отлично готовы физически – настолько, что хотелось спросить: «А они точно не тренировались?»

Даже во время первой игры в меньшинстве, которое наступило спустя считаные минуты после стартового вбрасывания, они ничуть не уступили швейцаркам и спокойно нейтрализовали все их атаки. А вскоре и вовсе открыли счёт. Валерия Павлова прошла с шайбой за ворота Андреа Брендли и передала шайбу на пятачок – бросок Александры Вафиной швейцарки заблокировали, а вот с добиванием Екатерины Добродеевой уже не справились.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

В середине периода сборная России получила возможность впервые реализовать большинство, однако нашим хоккеисткам этого сделать не удалось, после чего через несколько минут это сделали их соперницы. Удаление Елены Дергачёвой реализовала капитан швейцарок Лара Штальдер – её бросок в ближний верхний угол оказался неберущимся для Марии Сорокиной.

Но уже спустя 13 секунд подопечные Евгения Бобарико снова были впереди – Фануза Кадирова и Полина Болгарева накрыли швейцарок в их зоне, после чего Болгарева не без помощи рикошета заставила соперниц во второй раз вынимать шайбу из сетки.

Во второй двадцатиминутке сборная Швейцарии заиграла активнее, но россиянки без видимых проблем выдерживали этот темп и куда чаще атаковали ворота Брендли. Настырность российских девушек воплотилась в ещё одну возможность реализовать большинство, однако они распорядились этой возможностью худшим способом, позволив швейцаркам провести результативную контратаку в меньшинстве. Алина Мюллер, которая ранее ассистировала Штальдер, в этом случае сама стала автором точного броска.

К чести сборной России, ответ вновь последовал незамедлительно. Наши хоккеистки в равных составах сыграли так, будто бы всё ещё были в большинстве – российская пятёрка по-хозяйски расположилась в зоне сборной Швейцарии, заперев соперниц у их ворот, и провела качественную позиционную атаку, которая закончилась голом Анны Шибановой после броска от синей линии.

Новость по теме Защитник женской сборной России: лучше было бы перенести Олимпиаду

На перерыв россиянки уходили с преимуществом в две шайбы. За три минуты до сирены дуэт Кадирова – Болгарева организовал ещё один гол нашей сборной – дубль на счету Болгаревой.

А в начале третьего периода она и вовсе оформила хет-трик, причём сделала это в меньшинстве! На скамейке штрафников вновь оказалась Дергачёва, но на этот раз шайба была заброшена в ворота швейцарок. После неудачной позиционной атаки соперниц Вафина вывела Болгареву «один в ноль» — Полина не промахнулась.

Отставание в три гола было уже не отыграть – благодаря надёжной игре Сорокиной, которая отразила все 11 бросков в третьем периоде, россиянки уверенно довели дело до конца и начали Олимпиаду с убедительной победы. Уже завтра подопечным Евгения Бобарико предстоит пройти серьёзное испытание – в 16:10 мск они сыграют со сборной США.