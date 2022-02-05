Павел Дацюк — вожак, всегда бившийся за страну. Легендарные капитаны сборной России на ОИ

Домашняя Олимпиада в Сочи в 2014 году должна была стать особенной для сборной России – всё-таки возможность выиграть олимпийское золото на родине выпадает раз в жизни. Четырьмя годами ранее такой возможностью воспользовались принципиальные соперники из Канады – чтобы подтвердить свои амбиции за право называться хоккейной сверхдержавой, россиянам нужно было повторить это достижение.

Для этого нужна сильная команда, а команде нужен настоящий вожак – лидер, который сплотит коллектив и поведёт его к успеху. О нём — в специальном проекте «Чемпионата» и «Балтики».

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«Кто будет капитаном сборной в Сочи? Думаю, Дацюк будет капитаном. Он пользуется огромным уважением на льду и за его пределами. Но это лишь моё мнение, я пока не знаю, кто действительно будет капитаном», — предположил Александр Овечкин в январе 2014-го.

«Думаю, самым очевидным кандидатом на роль капитана сборной в Сочи является Дацюк. Паша — опытный игрок, который ведёт за собой команду. Вообще, достойных ребят хватает: тот же Илья Ковальчук, например. Согласился бы я быть капитаном? Если мне выпадет такая честь, то с удовольствием, но, на мой взгляд, есть и более достойные ребята», — говорил Сергей Гончар, который в итоге не попал в олимпийский состав сборной.

Сам Дацюк на вопрос о возможном капитанстве отвечал достаточно скромно: «Если назначат, буду этому очень рад. И я очень благодарен людям за такие высказывания – что я вызываю доверие, что меня хотят видеть лидером в раздевалке и на льду», — сказал Павел в интервью «Чемпионату».

Мечта разбилась в Сочи…

15 января, чуть меньше чем за месяц до старта турнира, Зинэтула Билялетдинов объявил капитана: «Мы обсуждали этот вопрос, в том числе и с игроками, и решили, что это будет Паша Дацюк». Едва ли у кого-то возникли вопросы по этому выбору, ведь Дацюк был самым опытным хоккеистом в составе сборной. За его плечами уже было два Кубка Стэнли, золото чемпионата мира и три Олимпиады, за которые Волшебник выиграл только бронзу в 2002-м.

Всё это только добавляло мотивации 35-летнему Дацюку, который понимал, насколько большая ответственность легла в том числе и на его капитанские плечи, и говорил, что у России «нет права на ошибку». Это было ещё до его приезда в расположение сборной, которое и вовсе могло не состояться из-за травмы паха. «Я верю в то, что Павел восстановится и приедет на Олимпиаду. Потому что, если этого не случится, потеря Дацюка станет для нашей команды трудновосполнимой. Равноценной замены ему в настоящее время просто не существует», — выразил надежду на появление Павла Борис Михайлов.

К счастью, Волшебник вовремя прибыл в Сочи, только-только залечив повреждение, и пропустил первую тренировку команды, однако всё-таки вышел на лёд в матче со Словенией. Нашивку Дацюк оправдывал сполна – на турнире он играл с огромным желанием, стараясь быть примером для товарищей по команде и приходя ей на помощь в те моменты, когда это было необходимо больше всего.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Так, к примеру, именно Павел в буквальном смысле дотащил на себе российскую сборную в матче с американцами, отличившись двумя шайбами в основное время. В серии послематчевых бросков он едва не вырвал победу для нашей сборной, но своё решительное «нет» сказал Ти Джей Оши, реализовавший аж четыре попытки.

«Неправильно говорить, что это я забил оба гола команды. Без разницы, кто последним коснулся шайбы, все ребята внесли свой вклад», — Дацюк со свойственной ему скромностью предпочитал говорить о команде, а не о себе в ней. Слова настоящего капитана.

Не только словом, но и делом Павел продолжил доказывать, что он – настоящий лидер. Дацюк поучаствовал в трёх из четырёх голов россиян в 1/8 финала с норвежцами, а в четвертьфинале ассистировал Илье Ковальчуку, когда тот поражал ворота финнов, забивая последний гол россиян на домашней Олимпиаде. Финны выбили хозяев турнира, а заветная мечта Дацюка, который с шестью очками стал одним из двух лучших российских бомбардиров (столько же было у Радулова), выиграть олимпийское золото едва не разбилась навсегда.

…и осуществилась в Пхёнчхане

За четыре года в карьере Павла многое изменилось – в 2016-м году он довольно неожиданно вернулся в Россию, покинув НХЛ, а через год выиграл со СКА Кубок Гагарина. Возможно, именно возвращение в родные края подарило ему шанс исполнить главную хоккейную мечту и всё-таки выиграть олимпийское золото – НХЛ не приехала в Южную Корею, благодаря чему наша сборная с живыми легендами Ковальчуком и Дацюком стала главным фаворитом Игр.

Двух мнений о том, кого стоит назначить капитаном, быть не могло – нашивку, естественно, получил Павел, ставший первым игроком в истории сборной, который был капитаном на двух Олимпиадах, да ещё и подряд.

«Без игроков НХЛ Олимпиада не такая яркая. Но турнир есть турнир, надо играть и выигрывать. Конечно, Олимпиада потеряет от этого интерес, олимпийская медаль цены не потеряет. Её надо завоевать, это не так легко. Готовимся все вместе, занимаемся. Готовимся, работаем над физическим состоянием, многое будет зависеть от него. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром для себя. Защищать свою страну – самое достойное, что может быть», — говорил Дацюк перед началом турнира.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На этот раз Павел был не только лидером и вожаком, но ещё и наставником – всего три игрока, включая его самого, имели опыт Олимпийских игр, а в его звене был самый молодой хоккеист команды – 20-летний Кирилл Капризов, который после турнира отмечал, что успел многому научиться у Дацюка. Владислав Гавриков и вовсе называл его по отчеству – по крайней мере, через прессу: «Игра с Дацюком? Просто он Павел Валерьевич. Наш лидер и капитан — этим всё сказано».

Сам Павел Валерьевич называл себя самым молодым игроком команды, да и играл он не хуже, чем в молодости. Создавал моменты для партнёров, прессинговал соперников, отрабатывал в обороне – в общем, вновь продемонстрировал всему миру свою фирменную магию. «Если вы пропустили игру Павла Дацюка, это ваш последний шанс увидеть волшебника на североамериканском ТВ», — предупреждал зрителей журналист ESPN Крис Питерс.

Дацюк постарался сделать так, чтобы его игру успели увидеть все желающие, включая корейских болельщиков «Детройта», которые вставали в очереди ради автографа кумира – вместе со сборной России он дошёл до первого в карьере олимпийского финала и заработал на себе решающее удаление, которое решило судьбу золотых медалей.

«Когда вы играете за свою страну и выигрываете медаль, то это особенное время. Победа на Олимпиаде для меня важнее победы в Кубке Стэнли. Мечта сбылась, мы стали олимпийскими чемпионами. И теперь у меня нет мечты», — говорил счастливый Дацюк после финала.

Благодаря этой победе легендарный капитан вошёл в «Тройной золотой клуб», выиграв все главные хоккейные награды. И действительно, о чём ещё может мечтать хоккеист?