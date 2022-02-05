Скандалов больше, чем хоккея. Какой была последняя Олимпиада с игроками НХЛ

Восемь лет назад в Сочи прошла последняя на данный момент Олимпиада с игроками НХЛ. Несмотря на громкую вывеску и кучу всех возможных суперзвёзд, сам хоккейный турнир получился скучным и не особо запоминающимся. Конечно, в России он запомнился горьким вылетом в четвертьфинале, но великих сюжетов и матчей подарил довольно мало. Зато на этих Играх было достаточно скандалов — и об основных событиях сочинского турнира вспомним ниже.

Самый интересный и скандальный матч в группах: Россия — США

Как казалось, России относительно повезло с жеребьёвкой групп. Словения только дебютировала на Олимпиаде и имела лишь одного звёздного игрока — Анже Копитара. Словаки, несмотря на две победы над Россией в Турине и Ванкувере, становились старше, теряли своих звёзд, а за полтора года до Олимпиады без шансов проиграли России в финале ЧМ-2012. Американцы казались единственным реальным соперником в предварительном раунде.

Как оказалось, это был лучший матч России на олимпийском турнире в принципе. Несмотря на то что моменты у России создавала в основном одна тройка (Ковальчук — Дацюк — Радулов), наша оборона вместе с Сергеем Бобровским классно сдерживала американскую атакующую мощь, США не имели отрезков долгого доминирования, в равных составах не забили вообще. После шайб России камеры ловили в вип-ложе Владимира Путина в хорошем настроении.

Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

За четыре минуты до конца матча Фёдор Тютин, который не особо отличался результативностью, поразил ворота Джонатана Куика. Судьи же после видеопросмотра гол отменили — причём даже комментаторы Первого канала после нескольких повторов не разглядели, что причиной видеопросмотра стали совсем чуть-чуть сдвинутые ворота. Американский судья Брэд Майер стал символом волны патриотического недовольства — тогда рефреном шло «как американский судья может судить матчи сборной США?». Однако решение об отмене гола принимал видеогол-судья из Канады, да и у самого Майера, родившегося в Канаде, был только паспорт США.

Наши хоккеисты указывали, что Джонатан Куик любит сдвигать ворота, и удивлялись, что судьи не дали за это американцам удаление. Президент ИИХФ Рене Фазель заверил, что его федерация поменяет правила, потому что в НХЛ шайбу с незначительным сдвигом ворот засчитали бы — и такое изменение правил реально произошло.

Но вернуть гол обратно уже было нельзя. В буллитной серии царём стал Ти Джей Оши, который обеспечил США первое место в группе. Если бы гол Тютина всё-таки был засчитан, то с высокой долей вероятности Россия бы обеспечила место в топ-4 группового турнира и более удобного соперника в четвертьфинале, а не исторически роковых финнов.

Вратарь Латвии чуть не совершил чудо в четвертьфинале, но не стал топом

В матче квалификации (фактически 1/8 финала) латыши уже удивили многих, выбив Швейцарию, которая на групповом этапе пропустила лишь один гол. В воротах Латвии ожидаемо играл Эдгарс Масальскис, который отразил 32 броска из 33. Матч четвертьфинала шёл уже на следующий день, и выставлять на него наевшегося кипера было бы рискованно. Под канадские танки отправился второй вратарь — Кристерс Гудлевскис.

Гудлевскис провёл бóльшую часть матчей на ЧМ-2013, куда он поехал вообще в статусе вратаря команды МХЛ — после этого на него обратила внимание «Тампа». Сразу же закрепиться на высоком уровне ожидаемо не вышло — какое-то время Кристерс провёл вообще в Лиге Восточного побережья. Однако у Латвии тогда был не очень широкий выбор вратарей, плюс Гудлевскис хорошо показал себя на ЧМ — он поехал в Сочи.

Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Четвертьфинал с Канадой должен был стать днём, где царили канадские форварды — и они в тот день играли в духе стереотипной Канады, обстреливая Гудлевскиса со всех позиций. Но молодой вратарь в тот день сдался лишь два раза — значительную часть игры счёт был 1:1.

«Гудлевскис чуть не довёл канадских фанатов до панических атак, отражая бросок за броском, делая один невероятный сейв за другим», — писала о нём канадская газета Globe and Mail. На уровне АХЛ он получал $ 55 тысяч в год, суммарная зарплата канадской сборной составяла $ 120 млн.

Кристерс отразил 55 бросков из 57. «Их вратарь сыграл потрясающе. Это была одна из лучших демонстраций вратарского мастерства, что я видел за долгое время. Он провёл чертовски хороший матч», — говорил после матча Кэри Прайс. Через несколько дней латыш провёл и первый матч в НХЛ — Джон Купер сказал, что просто не мог отправить Гудлевскиса в АХЛ после такой игры в Сочи.

Какое-то время даже шли споры, кто из молодых вратарей «Тампы» круче — Гудлевскис или Василевский, тем более что на отдельных отрезках Кристерс показывал лучшую статистику. Однако закрепиться в составе «Тампы» Гудлевскис не смог и летом 2018-го вернулся в рижское «Динамо». Там он провёл классную осень, но посреди сезона внезапно растерял уровень — и после этого латыш скакал по европейским лигам второго плана: Германия, Австрия, Словакия. Может быть, пекинская Олимпиада снова станет шансом для перезагрузки?

Селянне совершил подвиг в 44 года

За год до Олимпиады Финская Вспышка шутил: «Если Гецлаф и Перри могут играть ещё восемь лет, то и я могу». Ну или не шутил. Несмотря на то что колено финна в своё время действительно собирали по кусочкам, он говорил, что находится в лучшей физической форме, чем лидеры клуба, которые перед Олимпиадой были главными «пугалками» сборной России. В итоге на сочинский пятак приехал Селянне, а не Гетцлаф.

Финн ехал в Сочи уже не в статусе лидера команды: Брюс Будро сократил его игровое время и чаще всего выпускал в тройке с ролевиками типа Патрика Маруна. Но для Финляндии опыт Селянне был бесценен — особенно с учётом того, что из-за травм на Игры не поехали Микко Койву и Валттери Филппула, а Саку Койву в состав не включили сами тренеры. Для полуевропейского состава финнов Теэму был главным и единственным вожаком.

Вы помните, что было дальше. Финны покуражились против аутсайдеров, поставили автобус против канадцев, получили место в топ-4 посева, а потом походя обрушили хоккейную мечту большой нации. Сам Селянне после гола России в третьем периоде отправился в раздевалку из-за травмы — это было уже второй раз на Играх, но оба раза он вышел на следующий матч.

Теэму Селянне Фото: Bruce Bennett/Getty Images

После минимального и обидного поражения от шведов Селянне выдал чуть ли не лучший матч в бронзовой игре, прибив американцев дублем. Одноклубник по «Анахайму» Кэм Фаулер позже говорил: «Я счастлив за него, он один из величайших игроков. Мы проиграли именно ему, он показал свой высочайший класс. Первоклассный хоккеист, я счастлив за него и расстроен нашей игрой».

Селянне набрал шесть очков за шесть игр в Сочи, стал MVP турнира и знаменосцем сборной на церемонии закрытия. Сам Теэму говорил: «Мне больше нравится выиграть матч за бронзу, чем проиграть в финале и получить серебро. Так здорово в сборной я себя еще никогда не чувствовал».

Шведы потеряли Бекстрёма перед финалом из-за допинга. Медаль ему дали, но осадок остался

Сочи были последними Играми, где суперпоколение, выигравшее Игры в Турине, могло показать себя. Даже если бы НХЛ поехала в Пхёнчхан, то братья Седины и Зеттерберг уже были бы далеко не теми, а Альфредссон бы закончил в любом случае. Впрочем, буквально за несколько дней до Игр первую за десять лет травму получил Хенрик Седин, а в первом же матче турнира сломался Зеттерберг. Так шведы потеряли двух основных центров.

Однако у них все равно оставался Никлас Бекстрём. Несмотря на критику телеэкспертов и провальный сезон Овечкина, в том сезоне он всё равно сделал 60 ассистов. После двух травм лидеров именно Бекс оставался чуть ли не самым мастеровитым игроком, а в полуфинале с финнами просто выжег точку, выиграв 16 из 19 вбрасываний.

Однако на финал против Канады Бекстрём не вышел. Сначала сообщалось, что у первого шведского центра мигрень — но потом оказалось, что проблема в допинге. Главный тренер шведов Пер Мортс возмущался: «До игры оставалось два часа. Это всё похоже на цирк. Я был очень зол, когда узнал о случившемся. Жаль, что так вышло. МОК разрушил один из великих дней в истории шведского хоккея».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Причина всего — средство против аллергии, которое содержало вещество, запрещённое правилами МОК. Сам форвард говорил, что его проблемы со здоровьем прекрасно известны, однако лучшие друзья из Финляндии вскоре подлили огоньку. «Такая доза — 190 мг псевдоэфедрина говорит о том, что он принимал вещество в чистом виде, а не в составе какого-либо лекарства», — заявил босс финского антидопингового агентства.

НХЛ, которая через несколько лет фактически забила на кокаиновый скандал Кузнецова, здесь сразу же заявила, что никаких преград для игры в сезоне у Бекстрёма не будет. Антидопинговые органы разбирались в ситуации несколько дней и объявили, что медаль Олимпиады у Бекса не отберут. Медаль, правда, была серебряной. Оставшиеся без всех топовых центров шведы в финале что-то показывали лишь один период и проиграли 0:3.

Кросби весь турнир искали партнёров. Своё слово он сказал в финале

Капитан «Питтсбурга» ехал в Сочи во время одного из своих лучших сезонов. Это был не рекордный год по очкам, но в олимпийский год Кросби взял и «Арт Росс», и «Харт», и «Тед Линдсей» — второй хет-трик из призов в его карьере. На олимпийскую паузу Кросби уходил на первом месте в бомбардирской гонке, опережая Райана Гетцлафа на 11 очков.

Среди россыпи канадских звёзд на турнире выделялся Крис Куниц — выделялся он тем, что звездой не воспринимался примерно никем. Трудолюбивый вингер в своё время был важной частью чемпионского «Анахайма», но не был там на первых ролях. В «Питтсбурге» он был верным помощником Малкина во время его праймового сезона-2011/2012, а после выздоровления капитана команды отправился в тройку к нему. В Сочи эти двое тоже ехали играть в связке — а иначе никто бы и не понял поездку Криса в сборную.

И при этом игра у Сидни на турнире не пошла сразу же. Майк Бэбкок дёргал звенья в каждом матче, и капитан Канады постоянно выходил с новыми партнёрами по звену:

Норвегия: Куниц — Кросби — Картер

Австрия: Куниц — Кросби — Сан-Луи

Финляндия: Бенн — Кросби — Бержерон

Латвия: Куниц — Кросби — Бержерон

До финала у Кросби не было голов. Инсайдеры только руками разводили. Эллиотт Фридман после группового этапа говорил: «Сегодня мне прислали информацию, что за последние девять матчей за Канаду на Олимпиадах у Кросби было девять разных комбинаций игроков в его звене. Надо проверить, верно ли это. Но на этих Играх уже точно было три. Взять, к примеру, Тэйвза – он прекрасно играет с разными хоккеистами. Поэтому то, что происходит с Кросби, мне непонятно».

Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Самым запоминающимся моментом с Кросби на тот момент было то, что финны возмущались удалением после фола на нём. «Думаю, если бы на месте Кросби был какой-нибудь норвежец, то судьи бы не свистнули», — говорил Теэму Селянне, который посоветовал судьям не смотреть на фамилии на свитерах.

Единственная шайба Кросби на Олимпиаде не стала победной, но была очень важной, потому что сделала счёт в финале 2:0. Вообще это была очень странная сборная Канады: двумя её лучшими бомбардирами стали защитники (Даути и Уэбер), которые на двоих забили семь раз, а все остальные форварды — десять.