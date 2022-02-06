«Опозорили свою страну». Американцы устроили небывалый пьяный дебош на Олимпиаде в Японии

Разгромили апартаменты, на дверях и на стенах были вмятины, испорчены три огнетушителя и 10 стульев.

Какие имена были в составе сборной США на первую в истории Олимпиаду с участием игроков НХЛ – закачаешься! Майк Рихтер, Майк Модано, Брайан Лич, Джереми Рёник, Бретт Халл, Кит Ткачук… Это была практически та же команда, которая выиграла Кубок мира в 1996 году, и ожидания от неё были крайне высокими. Американцы считались были реальными претендентами на золото, но в реальности оказались ужасны до невозможности.

Из четырёх матчей сборная США смогла выиграть всего один – у Беларуси, а обидные поражения от Швеции (2:4) и Канады (1:4) вывели американцев в четвертьфинале на крайне неудобную Чехию. Сборная США продемонстрировала свою лучшую игру на турнире, но всё равно не справилась с Гашеком, Ягром и компанией.

«Кучка пьяных и злых великовозрастных детей разгромила апартамены»

Хоккейный турнир американцы провели кошмарно, но умудрились ещё больше оконфузиться за пределами льда. Хоккейная сборная после вылета в четвертьфинале пошла в разнос – устроила небывалый пьяный дебош и погром в олимпийской деревне. Обратимся к американским же источникам:

«Кучка пьяных и злых великовозрастных детей разгромила свои апартаменты в олимпийской деревне после того, как их вышибли с Олимпиады. Около четырёх утра после вылета от чехов делегация американских игроков – почти наверняка нетрезвых и абсолютно точно недовольных своим выступлением – решила, что расколотить с десяток стульев и воспользоваться несколькими огнетушителями будет хорошей идеей. По некоторым сведениям, один из огнетушителей выбросили с балкона во внутренний дворик.

Десяток сломанных стульев и ущерб на несколько тысяч долларов может показаться пустяком. Но проявлять неуважение к любезной принимающей стране и в то же время позорить свою страну – точно не пустяк», — писал The Vice.

«В следующий раз американцам лучше остаться дома»

«Возможно, в следующий раз американским профессионалам лучше просто остаться дома. Они точно сделали всё возможное, чтобы испортить первый олимпийский турнир с участием игроков НХЛ. После вылета от Чехии американцы завершили неделю своего сомнительного поведения и постыдной игры погромом своих номеров в олимпийской деревне.

Японская полиция выясняет, не американцы ли ответственны за травму канадского бобслеиста Мэттью Хиндла. По некоторым данным, на Хиндла упало разбитое оконное стекло, которое выбросили с комнаты на шестом этаже, которую занимали члены делегации США.

Где предел эгоизма? Где предел тупости? Женская сборная США по хоккею сотворила воодушевляющую американскую историю, выиграв золото в драматичном матче с Канадой. Мужская сборная США добавила обязательный мерзкий штрих, когда на величайшей международной сцене показала поведение в духе невоспитанных студентов. Приехали, проиграли, устроили погром. Езжайте обратно», — писала газета The Baltimore Sun.

«Там был полный кавардак», — заявил Рене Фазель. Утром оргкомитет Нагано сообщил, что было разгромлено три апартаментов, на дверях и на стенах были вмятины и царапины, повреждены кровати и напольные покрытия, испорчены три огнетушителя и 10 стульев. Ущерб был оценен в $ 3000, но гораздо больше пострадала репутация самой команды. Американцев ещё во время турнира ругали за их несерьёзное отношение к Олимпиаде. «Некоторые игроки рассматривали эту поездку скорее как отпуск посреди тяжёлого сезона НХЛ, а не эпохальный прорыв в хоккее», — писал AP.

Например, после победы над Беларусью журналисты видели, как Бретт Халл выходил из ночного клуба. Нападающий всё гневно отрицал: «Да я всё время только плеер слушал и кроссворды разгадывал, лёжа в кровати, а спать ложился в восемь вечера!».

«Кроссворды, говорите? Вот вам разгадка для тупиц — олимпийский позор, 10 букв. Ответ — «Сборная США», — возмущался The Baltimore Sun.

Гнев соотечественников всё нарастал – официальные лица направо и налево приносили извинения и обещали во всём разобраться. Президент Олимпийского комитета США Билл Хибл выражал недовольство не только самим поведением хоккеистов, но и тем, что они мешали выспаться другим спортсменам. Гэри Беттмэн поручил провести расследование, чтобы выявить виновников погрома, но американские хоккеисты молчали, как партизаны, и не хотели раскрывать имена. До сих пор неизвестно, кто именно участвовал в том дебоше.

Генменеджер сборной США Лу Ламорелло сокрушался: «Этим игрокам должно быть стыдно за себя. Я очень расстроен, потрясён такими новостями. Я не могу оправдать или принять такое. Такому поведению не может быть причин».

«Мебель была дешёвой, стулья ломались под нашим весом»

Сами игроки пытались откреститься от скандала и приводили совершенно неубедительные оправдания. «Игроки будут веселиться и делать всё, что захотят. Если они сыграют хорошо, об этом все забудут. Если проиграют, люди им всё припомнят», — говорил Модано.

«Я знаю одно – мебель в комнатах была дешёвой. Мы сидели и играли в карты, а стулья просто ломались под нашим весом», — приводил сомнительные оправдания Рёник.

«Очень расстроен всем происходящим. Расстроен, что люди думают, что мы были пьяны в стельку и крушили мебель, что нам плевать на Олимпиаду. Это не так. Нас очень взбесило поражение, тем вечером часть ребят с жёнами и семьями отправились в ресторан с караоке. Мы здорово провели время, пели, выпили по паре пива. В олимпийскую деревню вернулись очень поздно, возможно, слишком шумели. Некоторые ребята боролись между собой, и всё. Ничего не знаю о сломанных окнах, мебелью мы тоже не швырялись», — говорил Даг Уэйт.

Чтобы возместить ущерб, хоккеисты скинулись, и в марте 1998 года защитник Крис Челиос отправил чек на адрес оргкомитета Нагано. Но испорченному имиджу это не помогло. Четыре года спустя Челиосу пришлось клятвенно обещать, что в Солт-Лейк Сити подобного не повторится.