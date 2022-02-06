«Из-за улыбки люди думают, что я глупый». Кузнецов — главный русский герой Матча звёзд НХЛ

Евгений шикарно провёл время в Лас-Вегасе: шутил, развлекался и удивлял тренера на льду.

Во второй день звёздного уик-энда в Лас-Вегасе настало время самого Матча звёзд. Как известно, в последние годы он проходит в формате битвы дивизионов и состоит из двух полуфинальных и одного финального матча.



Первыми на лёд «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе вышли игроки, представляющие Тихоокеанский и Столичный дивизионы. И уже на 13-й секунде связка из «Вашингтона» организовала гол в ворота Джона Гибсона: Кузнецов отдал, Уилсон забил.

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20-минутный матч получился результативным — как и должно на встречах звёзд. Столичные всякий раз вырывались вперёд, тихоокеанцы догоняли, но в концовке подопечные Рода Бриндамора совершили ключевой рывок, на который соперник уже не успел ответить. Победная шайба оказалась на счету Джейка Гюнцеля.

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Второй полуфинал получился ещё более весёлым — за 20 минут зрители увидели 13 шайб. Андрей Василевский, представляющий Атлантический дивизион, пропустил трижды, а ещё до замены на Джека Кэмпбелла успел отдать шикарную передачу через всю площадку. Жаль, что Мэттьюс не смог переиграть Тальбо.

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Хоккеисты Центрального дивизиона весь матч контролировали ситуацию, вели в счёте, а окончательно атлантических успокоил гол Алекса Дебринкэта — второй в матче. Помог форварду «Чикаго» Кирилл Капризов, отобравший шайбу прямо перед воротами.

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За 7 секунд до финальной сирены Капризов набрал ещё одно очко за передачу, ассистировав Джо Павелски, который поразил пустые ворота. 8:5 — Центральный дивизион вышел в финал Матча звёзд.

Финал начался со сверхбыстрой шайбы, и снова в голе поучаствовал Кузнецов. На этот раз Евгений сам завершил атаку точным броском после передачи вратаря Андерсена.

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Столичные позволили центральным сравнять счёт, но вскоре Жиру забил второй гол, и с этого момента команда Бриндамора соперника к себе не подпускала. Капризов и Ко лишь подбирались на минимальное расстояние — в последний раз это произошло после гола Павелски с передачи Кирилла.

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Но вскоре Жиру оформил дубль, и счёт 5:3 уже не изменился. Да, за 7 с небольшим минут, остававшихся до сирены, в Матче звёзд не было заброшено ни одной шайбы, но удивляться не стоит: в такие моменты игра уже перестаёт быть лишь весельем, и по крайней мере в обороне хоккеисты вполне себе действуют серьёзно. Вот одна из иллюстраций — отличное спасение Джерри после броска Капризова с пятачка.

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Лучшим игроком Матча звёзд признали Клода Жиру, однако тренер победителей Род Бриндамор выделил другого хоккеиста своей команды. «Больше всех меня потряс Кузнецов. Парень помог забить Уилсону в стартовой смене первой игры, во второй сделал то же самое, только отличился сам, потом пахал в защите, и при этом с его лица ни на секунду не сходила улыбка. Думаю, это и стало залогом нашей победы: ребята развлекались, но в то же время стремились добиться результата», — отметил Бриндамор.

Кузнецов действительно шикарно провёл время в Лас-Вегасе. Играл в хоккей, шутил, постоянно фотографировался с другом Уилсоном, развлекал журналистов. Так, Евгений заявил, что перед первой игрой сказал Уилсону забить сразу же, чтобы ответить на свист трибун — фанаты «Голден Найтс» до сих пор недолюбливают Тома после финала Кубка Стэнли — 2018, где тот действовал в любимой силовой манере на грани фола.



«Дома (в России) люди в основном серьёзные, мало кто улыбается. Из-за моей улыбки люди думают, что я глупый, но всё наоборот.



Неважно, что происходит, неважно, кто вокруг – нужно воздействовать на окружающих своей улыбкой. Мне кажется, когда ты улыбаешься и наслаждаешься своей жизнью, это влияет на людей. Если ты улыбаешься, тебя самого всегда будут окружать улыбки», — вот ещё одна цитата Кузнецова с Матча звёзд, которой он объяснил своё постоянно приподнятое настроение.

Пожалуй, именно Кузнецова стоит признать главным российским героем прошедшего звёздного уик-энда. Вчера Евгений помог Капризову провернуть номер с превращением в Овечкина, а сегодня зажёг на Матче звёзд и вместе с командой Столичного дивизиона выиграл $ 1 млн призовых.