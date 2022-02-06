Настоящую сборную Канады мир увидел лишь 24 года назад. Как НХЛ пробивалась на Олимпиады

ИИХФ до определённого года не считала Валерия Харламова или Бориса Михайлова профессиональными хоккеистами. Почему? А потому что профессионалы были только в НХЛ. Если вы внимательно смотрели фильм «Легенда №17», то наверняка помните слова менеджера канадского клуба НХЛ о том, что русские чемпионы мира только потому, что канадские профессионалы не участвовали. По сути – это правда. Североамериканский хоккей серьёзно превосходил в тот момент весь европейский и считался настолько высококлассным, что получил название «профессиональный». Хоккей с шайбой в Канаде появился во второй половине XIX века, добрался до Европы к 20-м годам XX века (английское подобие хоккея из XVI века считать не будем), а до Советского Союза – к концу 40-х годов. Такая разница во времени возникновения обеспечила НХЛ несокрушимым авторитетом почти на половину века. Пока в дело не вмешались русские и их удивительный Тарасов.

Здесь стоит помнить, что по своему старому определению Олимпийские игры – соревнование любителей. Это началось ещё с Древней Греции, когда на первой Летней Олимпиаде соревновались в гонках на колесницах все свободные греки, по большей части – солдаты. Кстати, не было причины, ради которой могли бы отменить Олимпийские игры. На время проведения Олимпиады останавливались все военные действия, даже вторжение персов не особо смущало греков – так сильно солдатам хотелось выступить на Олимпиаде. Правда, самим персам было несколько всё равно до «невоенных настроений» греков. Физическое воспитание и входило в культуру воспитания наравне с привычным образованием. Аристократы самых разных веков благодаря хорошей физике могли спокойно выходить на Олимпийские игры, зная, что против них будут выступать такие же любители. Олимпиада была и местом слияния самых авторитетных сил, следовательно, местом налаживания важных связей.

Канаду до какого-то времени устраивало отсутствие НХЛ: «кленовые» достаточно небрежно относились к международным турнирам и, уверенные в своём несокрушимом величии, с барского плеча отправляли на турнир любительскую команду. Но, честно говоря, даже канадские любители выглядели настолько серьёзно, что не оставляли соперникам шансов. Ровно до 1954 года, когда на чемпионат мира впервые приехала сборная СССР, уже с первой попытки пошатнувшая авторитет «кленовых» и сместившая их с первого места на второе. То же происходило и на Олимпийских играх: сначала одно чемпионство, потом другое, в итоге получился олимпийский покер от Советов. Тогда появление на мировой хоккейной арене до наглого авторитетной команды заставило родоначальников хоккея занервничать. Но вмешались здесь и другие европейские сборные, которые уже довольно долго наблюдали за канадскими любителями, конспектировали, изучали и в конце концов научились давать отпор, хоть пока и много проигрывали. Добило Канаду неудачное десятилетие 1960-х: за девять чемпионатов мира (один пропустили) они всего лишь раз взяли золото, а за три Олимпиады добились только серебра и бронзы.

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Олимпиада на древнегреческий манер всё ещё считалась состязанием любителей, а профессионалы играли только в НХЛ. В то время как все европейские лиги считались любительскими, потому что недотягивали до уровня Канады и США. Когда чемпионат мира по хоккею только появился, он был структурной частью Олимпийских игр: первый турнир провели во время Летней Олимпиады – 1920, но второй и третий – уже зимой во время турниров в 1924 и 1928 годах. А дальше чемпионат мира отделился и стал проходить отдельно. Но правило о любительском соревновании сохранил. Здесь напрашивается вопрос: почему ИИХФ разрешала русским игрокам участвовать в международных турнирах? Ведь в Союзе уже начали появляться настоящие хоккейные команды: даже часть нынешней КХЛ застала «нерушимый союз». За это стоит поблагодарить советскую мысль и политику а-ля «все на заводы». Игроки Союза получали зарплату от заводов или стипендии от университетов, но на занятиях или за станками им присутствовать не приходилось. Потому и считались любителями, хотя на самом деле днями бороздили лёд. Так, ЦСКА в тот момент полностью оправдывал своё название и был частью солдатских войск.

Правда, тогда он назвался ЦДКА – «Центральный дом Красной Армии». «Динамо» было привязано к милиции, а Воскресенский «Химик» родился от химкомбината. И такая практика была не только в СССР. Подобными образом действовали как минимум Чехословакия и США. Первые в основном были работниками заводов, вторые – студентами. Кстати, Штаты до сих пор опираются на студенческие лиги – достаточно взглянуть на их состав на предстоящие Игры.

Переломный момент в истории Олимпийских игр случился в 1986 году: тогда и МОК, и ИИХФ разрешили всем спортсменам участвовать в международных турнирах. Сподвигнуло к этому не только желание зрителя посмотреть на легендарный канадский хоккей, но и бойкот от родоначальников. После фееричных выступлений сборной СССР канадцы попросили разрешить им заявлять хотя бы нескольких профессиональных хоккеистов – для начала на чемпионаты мира, которые канадцам явно были важнее Олимпиад. На июльском конгрессе ИИХФ в 1969 году они своего добились – Международная федерация разрешила не более девяти профессиональных хоккеистов в сборной. Канадское счастье длилось недолго: уже в январе 1970 года против этого решения Федерации нашептал пару слов Международный Олимпийский комитет, и ИИХФ была вынуждена с ним согласиться. В ответ на это «кленовые» отказались от Олимпиад 1972 и 1976 годов и семи чемпионатов мира, один из которых был для них домашним. По сути, сделали правильно: игроки СССР хоть и получали деньги от заводов, но подготовка в клубах была самой что ни на есть профессиональной. Чего стоит одно только количество тренировок Тарасова с его хищным желанием побед. Не менее серьёзно готовились к хоккею и по всей Европе: Швеция, Чехословакия, Швейцария – эти ребята на несколько десятилетий раньше СССР познали хоккей с шайбой и раньше начали готовить игроков и строить свои традиции.

Полное отсутствие отцов хоккея на мировой арене длилось до 1977 года: тогда канадцам разрешили участвовать на чемпионатах мира и заявлять туда свой сверхъестественный состав. МОК же был настойчивее и консервативнее: как и в 1969 году, они придерживались позиции, что Олимпийские игры только для любителей. Но на этот турнир не особо рвалась и сама НХЛ: как и сейчас, им очень не хотелось делать паузу в регулярке.

Подобрел Олимпийский комитет только к 1986 году и разрешил профессионалам участвовать в Олимпийских играх с 1988 года, когда ожидалась ближайшая Олимпиада. Однако далеко не сразу «кленовые» привезли Лемье и Гретцки. На первой Олимпиаде профессионалов за Канаду выступал лишь один игрок основы НХЛ: Джим Пеплински. Но «Калгари» тот сезон проводил шикарно, и отсутствие среднего по меркам той команды форварда не особо заметили в клубе, где звездили Майкл Баллард и Хокан Лооб, выбившие по сто с лишним очков в тот сезон. Среди минусов было только то, что Пеплински к 1988 году уже несколько лет был капитаном «огоньков». Но тем не менее Пеплински отпустили на Олимпиаду, и он был самым «профессиональным» игроком в том составе. У остальных игроков НХЛ было в среднем 16 игр за сезон, а двоих вообще взяли из АХЛ и швейцарской лиги.

Прошло в таком режиме две Олимпиады: 1992 и 1994. Но ещё в ноябре 1993 года Гарри Беттмэн заявил, что неплохо было бы перенести хоккей на лето. Мол, останавливать сезон на месяц или обескровливать команды, отпуская лучших игроков на три-четыре недели, не по нраву Национальной лиге. В основном он тогда ссылался на НБА (когда-то он и там работал), у которых основной чемпионат проходил зимой, а Олимпийские игры – летом.

Помимо Беттмэна, не нравилось зимнее проведение Олимпийских игр и владельцам клубов: игроки могли запросто получить травму на турнире, а расплачиваться за это приходилось командам. Но МОК отказался удовлетворять желание комиссара НХЛ: Олимпийская хартия гласит, что зимние игры проводятся на льду и снегу. И это было хорошее решение со стороны Олимпийского комитета: они и так изменили основной принцип Олимпийских игр, который существовал веками, а переносить хоккей на лето при отсутствии серьёзных причин – неуважение к самому виду спорта.

Впервые настоящая сборная Канады приехала на Олимпиаду в 1998 году. Да, те самые: Уэйн Гретцки, Теорен Флёри и целая компания с красивым количеством очков в сезоне. Тогда НХЛ впервые добавила в сезон приправу в виде олимпийской паузы, чтобы наконец-то себя показать, а не только на других смотреть. Но не получилось: канадцы проиграли матч за 3-е место финнам и остались с деревянной медалью. Но к этому шло: к приходу настоящих профессионалов все страны мира успели подготовить костяк для достойного выступления на международном уровне и тем самым добавить интриги на лёд. Да только из НХЛ приехали не одни лишь канадцы и американцы: не менее убойный состав выставила Россия, чуть послабее, но тоже с «профессионалами» — финны, шведы и чехи. В мире уже появились хорошие игроки и сборные, так что дать достойный отпор канадцам могли не только русские. Но стоит отдать должное: следующие четыре Олимпиады канадцы опять провели по-настоящему профессиональным составом и увезли золото в трёх из них. Удивляет только результат 2006 года, когда кленовые оказались не просто без медалей, а на седьмом месте. Но в 2018 году отсутствие НХЛ вернулось обратно. Сейчас помешал коронавирус. Скрещиваем пальцы и надеемся, что к следующей Олимпиаде пандемия перестанет бушевать, а НХЛ вспомнит, каких трудов стоило Канаде протолкнуть наверх профессионалов.