Маски-шоу на матче Россия – Канада. Бедным девушкам не дали нормально сыграть в хоккей

То, что Канада и США в женском хоккее играют только сами с собой, известно прекрасно. Менее известно то, что эти сборные прилагают усилия для того, чтобы статус-кво сохранялся. Это, правда, не касается сегодняшнего пекинского шоу с масками, из-за которых бедным хоккеисткам не удалось нормально сыграть в хоккей.

Например, бывший сотрудник ИИХФ Шимон Шемберг рассказал, что в женском хоккее периодически поднимался вопрос о возможности силовой борьбы. Это логично — если уж мы за равные права, то и правила для мужчин и женщин должны быть унифицированы. Однако против этого единым фронтом выступили две американские сборные — якобы разрешение на силовую борьбу разрушило бы уникальный характер женского хоккея. На самом деле, кажется, там больше опасались, что остальные сборные за счёт физики смогут навязывать какую-то борьбу.

Сложно писать что-то про матчи, где одна сборная половину периода не может бросить в створ соперника и вообще редко пересекает красную линию. Понятно, что наши хоккеистки были в идиотском положении — но в таком же положении были и их соперницы, которые вряд ли тренируются в респираторах.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Равная борьба в матче была только в первом периоде, да и то канадки получили почти моментальную фору в две шайбы к третьей минуте. После этого соперницы чуть расслабились, а наша сборная заставила канадского вратаря включиться в игру, нанеся семь бросков за период. Это произошло ещё и благодаря шансам в большинстве — правда, ни один из них реализовать не удалось.

Кроме разницы в классе, у России ещё и не набиралось четырёх полноценных звеньев, в отличие от их соперниц — поэтому второй период начался с того, что канадки зависли в чужой зоне и вертели бесконечную позиционную карусель. 17-летняя Дарья Гредзен в воротах делала всё, что могла, но после четвёртой шайбы наш штаб всё равно заменил голкипера.

Зато наша сборная забила — гол на счету лучшего бомбардира МХЛ и капитана сборной Анны Шохиной. Шайба, без сарказма, историческая — за три предыдущие Олимпиады канадки пропустили лишь два гола от европейских сборных.

На третий период наша сборная и судьи вышли без масок, а канадки респираторы не сняли — но даже так забили дважды. Самый интересный момент — российские видеотренеры потренировались перед более важными играми, судьи после их челленджа отменили один из голов Канады. Итоговые 1:6 — не самый плохой счёт по сравнению с результатами соперниц. В противостоянии «Европа-Америка» наша сборная выглядит хотя бы лучше конкуренток: США и Канаде проиграли с совокупным счётом 1:11. Швейцария за два матча получила 1:20, Финляндия — 3:16.

Впереди последний тур группового этапа. Канада и США сыграют за первый посев, который в этих условиях мало что даёт, а Россия и Финляндия — фактически за третий. Он как раз будет важен: третья команда «элитной» подгруппы выйдет на более слабую команду из второй подгруппы.