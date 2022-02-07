У вратаря женской сборной России 69-й номер. В Америке его стесняются брать даже мужчины

Рассказываем о том, почему 69 — это не просто две очередных цифры на свитере.

Вратарь женской сборной России Мария Сорокина запомнилась на Олимпиаде не только яркими сейвами в матче с американками, но и необычным выбором номера — на её спине красовались цифры 69.

69, как известно, отсылает к одной из поз в сексе. Благодаря этому число стало интернет-мемом — англоязычные пользователи отвечают «Nice» (блеск) на любое появление этого числа — в статистике, в спорте, где угодно. Даже Дональд Трамп в своём легендарном «твиттере», упомянув о 69% американцев, улучшивших своё положение, закончил твит «Nice».

Это встречается даже у официальных аккаунтов клубов. Например, защитник олимпийской сборной России Александр Никишин был задрафтован «Каролиной» как раз под 69-м номером. «Ураганы» известны своим «твиттером» на грани фола, и их подводка к факту драфта Никишина тоже содержала ясную отсылку

В истории НХЛ было лишь два человека, сыгравшим под этим номером. Конечно, игроки раньше редко выбирали экзотические большие числа, но «67-х» в истории НХЛ было 35, 68-х — Яромир Ягр и ещё 22 игрока. Хоккейное сообщество в целом консервативно, и, несмотря на то что сами хоккеисты любили и покутить, и пошалить, неприличное число на свитер наносить стеснялись — до определённого момента.

Первопроходцем стал Мел Ангелстад. Ангелстад — один из ярких, но многочисленных тафгаев низших американских лиг 90-х годов, который в паре сезонов переваливал за 400 штрафных минут. Тогда ещё не было интернета, но некоторые записывали самые яркие бои тафгая на кассеты, пользовавшиеся популярностью в узких кругах.

Ангелстад дебютировал в НХЛ в 31 год весной 2004-го, когда «Вашингтон» делал всё, чтобы слить сезон и увеличить свои шансы на первый выбор драфта и Александра Овечкина. В составе «Кэпиталз», которые продали почти всех лидеров на дедлайне, пронеслась кавалькада загадочных личностей.

Мела, однако, вспоминают почти все одноклубники — несмотря на то что он задержался в основе всего на два матча, одноклубники были в восторге от его открытого характера. В своём первом матче с «Рейнджерс» именно Ангелстад отправился на интервью в перерыве и за две минуты заставил комментаторов несколько раз смеяться до слёз рассказом о своём дебюте: «Я просто старался не упасть и не забыть, что такое хоккей.

Надеялся, что в мою смену мы не пропустим и что всё не пойдёт совсем плохо». При этом ранее Ангелстад носил 27-й номер — а 69-й выбрал, потому что это «прикольно».

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Вторым игроком с №69 был другой чекер Эндрю Дежарден. Его история, правда, была намного скучнее: в тренировочном лагере «Сан-Хосе», где Дежарден начинал карьеру, новички и игроки из фарм-клуба получали джерси с «большими» номерами, поэтому Эндрю получил 69 без возможности поменять его по ходу сезона. Истории из этого хоккеист не делал и через два сезона поменял его на скучную «десятку».

В 2017-м Ангелстад в интервью одному из подкастов заявил, что Гари Бэттмен неофициально запретил игрокам носить 69 — и так это скромное число попало в один ряд с более великими 66 и 99. В КХЛ зато таких запретов нет — под этим номером играли и играют достаточно заметных хоккеистов — например, Сергей Шумаков в своё время взял его из-за того, что никаких других не оставалось, а Николай Елисеев из Риги — из-за ночного клуба «Студия 69» в латвийской столице.

Фото: photo.khl.ru

Под мемным номером в КХЛ успел поиграть даже Никлас Бекстрём. Когда шведский центр приезжал в локаутный сезон в «Динамо», чтобы поиграть с другом Овечкиным, ему дали 99-й номер, но Бекс не захотел носить его, уважая Гретцки. Тогда после перерыва на Кубок Карьяла ему выдали 69 — и тут швед возражать уже не стал.