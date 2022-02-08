«США не может — судья поможет». Скандал с отменой гола повлиял на провал России на ОИ-2014

Хоккей на Олимпиаде-2014 не принято вспоминать хорошим словом. Турнир в целом получился довольно блёклым, доминирование Канады было очевидно (и при этом «кленовые» играли вовсе не весело и результативно, а до тошноты правильно), так ещё и Россия максимально разочаровала. Подопечные Билялетдинова со своей странной тактикой уступили финнам в четвертьфинале без особых шансов, разбив мечты болельщиков о домашнем золоте.

Но всё могло быть по-другому. На групповом этапе Россия обыграла Словению и — с горем пополам — Словакию, однако лучший матч наша команда провела с американцами. В нём подопечные Билялетдинова, подгоняемые особой мотивацией и трибунами, могли побеждать в основное время: тройка Ковальчук — Дацюк — Радулов генерировала моменты, в обороне был порядок (в равных составах США забить не удалось), надёжно играл Сергей Бобровский.

В середине матча Дацюк убежал от троих американцев и открыл счёт, но спустя 20 минут игрового времени Россия уже проигрывала (Фаулер и Павелски по разу реализовали большинство), а играть оставалось всего-то полпериода. Тут включился русский характер. Сначала Дацюк шикарным кистевым сделал 2:2, показав, что наши тоже могут в большинстве, а затем Россия продолжила давить и почти сразу забила ещё раз — Тютин пальнул от синей линии так, что никакой двукратный обладатель Кубка Стэнли Куик не помог!

ВИДЕО.

Но ликование быстро сменилось тревогой: американский арбитр Брэд Майер, выслушав какие-то претензии Куика, поехал смотреть видеоповтор и достаточно быстро постановил — гола нет, так как шайба влетела в сдвинутые ворота. На повторе все разглядели, что действительно одна из штанг американской рамки находилась не на своём месте, а в те времена даже незначительный сдвиг был поводом для отмены.

ВИДЕО.

Занятно, что сдвиг этот секундами раньше осуществил сам Куик, с которым такие «казусы» не раз случались и в НХЛ. Однако никаких штрафных санкций Джонатан в тот вечер не получил (и это главная претензия), игра продолжилась как ни в чём не бывало, дошла до буллитов, где наступила минута славы Ти Джея Оши.

Впрочем, общественность просто так эпизод с отменой гола не забыла. Тут ещё, конечно, сыграли роль нелепость этого пункта правил ИИХФ (позднее он был существенно доработан в пользу здравого смысла) и обида от «кражи» хорошей вроде бы шайбы, и всё вылилось в международно-спортивный скандал. Ещё бы — такая фактура: американский судья отобрал важнейший гол у русских в матче со сборной своей страны, закрыв глаза на явное нарушение соотечественника Куика!

«По поводу незасчитанного гола — знаю, это вопрос к судьям. Почему ворота были сдвинуты? Почему раньше этого никто не заметил? Я могу сам вам сказать о том, что Куик специально сдвинул ворота. Мы играем вместе, это его фишка», — Вячеслав Войнов, игравший в то время в «Лос-Анджелесе», сразу же сдал одноклубника с потрохами.

«Я сидел на трибуне вместе с Рене Фазелем, когда арбитры отменили гол Тютина американцам. «Что это такое?» — отреагировал президент ИИХФ. — «Почему спорный момент не показали, по крайней мере, на экране? Где повтор? Это безобразие. Разберусь». А я глядел на судей, показывающих далеко не на центр площадки, — и вспоминал Солт-Лейк. Там моя олимпийская сборная тоже рубилась с американцами, тоже забивала в третьем периоде — и этот гол тоже отказывались признавать», — впоследствии комментировал всё произошедшее Вячеслав Фетисов.

Судейству удивлялись даже в американском тренерском штабе. «У меня нет объяснения, я в принципе не уверен в причине, почему судьи не засчитали шайбу. Но нам, конечно, повезло. Этот момент мог быть решающим», — заявлял наставник сборной США Дэн Байлсма.

«Конечно, россияне будут считать себя ограбленными после незасчитанного гола, и нельзя их в этом обвинять. Я разговаривал после матча с одним из чиновников НХЛ об этой шайбе, и он уверенно сказал, что если бы такой гол случился в матче Национальной хоккейной лиги, то его бы наверняка засчитали. Штука в том, что гибкий держатель ворот, который вставляется в отверстие во льду, не до конца выскочил из лунки, это видно на повторе. Но у ИИХФ другие правила. А чего только стоят слова Войнова о том, что Куик и раньше сдвигал ворота! Будет очень весело, когда хоккеисты «Кингз» вернутся в расположение клуба»,— говорил эксперт телеканала ESPN Пьер Лебрюн.

Мем «США не может — судья поможет», проклятия в адрес Куика — отмену той шайбы в России восприняли болезненно. Подлил масла в огонь негодования и итоговый результат матча и всего турнира — наша сборная уступила по буллитам американцам. А ведь если бы тот гол Тютина оказался победным, то Россия (при условии сохранения результата следующего матча со словаками) заняла бы первое место в группе, попала бы напрямую в четвертьфинал, где точно бы избежала встречи с финнами: вероятными соперниками наших стали бы чехи.

Но как было — так было. Возможно, на том турнире Россия и не заслужила, чтобы ей сопутствовала удача, однако эпизод с отменённым голом Тютина запомнился и встал в один ряд с приснопамятным голом-фантомом Самсонова с Олимпиады-2002, о котором как раз вспоминал Фетисов.