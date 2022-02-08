Они что, заразные? Финляндия в масках разгромила сборную России на Олимпиаде

Четыре года назад женская сборная России была довольно-таки близка к бронзовым медалям Олимпиады в Пхёнчхане. Несмотря на три поражения в трёх матчах группового этапа и общую разницу голов 1:15, россиянки прошли в четвертьфинал – таков регламент в женском хоккее.

На первой стадии плей-офф наша сборная прошла швейцарок, в полуфинале ожидаемо была остановлена канадками, а в матче за третье место встретилась с командой Финляндии. В группе представительницы Суоми были на голову сильнее россиянок, обыграв их со счётом 5:1, но вторая встреча получилась более упорной – правда, снова закончившись в пользу финок, забравших бронзу.

К чему всё это разглагольствование – финки прекрасно знают, как портить жизнь нашим девушкам. И сегодня подопечным Евгения Бобарико нужно было постараться этого не допустить. Ведь россиянки имели все шансы обеспечить себе третье место в группе в четвертьфинале сыграть с соперницами из группы В. Для этого можно было даже не выигрывать – достаточно было проиграть с разрывом не более чем в две шайбы.

Естественно, ни о каком настрое проиграть «комфортно» не может быть и речи – в каждом матче команда должна играть на победу. И сегодня эта победа выглядела вполне реальной – финки подходили к сегодняшней встрече без очков, вчера проиграв швейцаркам, с которыми сборная России достаточно уверенно разобралась в первом матче на турнире.

«Львицы» успели удивить ещё до начала матча – за несколько часов до стартового вбрасывания стало известно, что сборная Финляндии проведёт весь матч в масках. Интересно, почему – они заразные, боятся заразиться от сборной России или же проявляют солидарность по отношению к канадкам, которые весь вчерашний матч отбегали в средствах индивидуальной защиты?

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Так или иначе, маски ничуть им не мешали, и начало встречи не сулило ничего хорошего нашей сборной. Финки могли открывать счёт дважды в течение первых полутора минут – в одном случае с броском справилась Мария Сорокина, в другом ей помогла штанга.

Однако это лишь отсрочило неизбежное – преимущество соперниц было слишком велико, и оно не могло не воплотиться в заброшенные шайбы, которых к концу первого периода накопилось две. Ещё столько же Россия пропустила в первые 10 минут после перерыва. И это несмотря на то, что игра шла ровнее, чем в стартовой трети.

Подопечных Евгения Бобарико сильно подводила дисциплина – из трёх возможностей реализовать большинство финки использовали две. Последняя из них спровоцировала замену вратаря – вместо Сорокиной на льду появилась Валерия Меркушева, которая вернулась в строй из ковид-протокола – и два видеопросмотра. Первый инициировали сами судьи, а второй запросил тренерский штаб российской сборной. Оба просмотра закончились не в нашу пользу, а Россия вдобавок получила ещё одно удаление, за которое была наказана первым же броском.

Третий период был уже формальностью – финки уверенно контролировали ход игры и не позволили российским хоккеисткам забросить хотя бы раз, сохранив свои ворота в неприкосновенности. 5:0 – Сборная России разгромно проигрывает Финляндии и с четвёртого места выходит в четвертьфинал, в котором во второй раз за турнир встретится со швейцарками. О первом матче стоит забыть – похожий сценарий (победа в первой игре и встреча в четвертьфинале) мы видели на ЧМ-2021, и тогда россиянки потерпели обидное поражение. Надеемся, что выводы сделаны, а ошибки учтены, и желаем нашей сборной удачи в плей-офф.