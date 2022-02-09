Минутами ранее российская связка «Вашингтона» организовала гол в ворота «Коламбуса». Но в результате «Кэпиталз» опять ждало разочарование.

Овечкин в ярости! Полез на двух наглых американцев, мстя за грязный хит на Кузнецове

После паузы, связанной с Матчем звёзд, «Вашингтон» вернулся в сезон НХЛ домашней игрой с «Коламбусом». Перед неё фанатов «Кэпиталз» ожидало приятное известие: Александр Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся в строй. Капитан «Вашингтона» в последних матчах ушёл в тень, но после вынужденного отдыха от Ови можно было ждать нового всплеска активности.

Первый период матча на «Кэпитал-Уан Арене» получился довольно вялым и был отмечен лишь одним взятием ворот: Гарнет Хэтэуэй завёз шайбу за спину Мерзликина. Зато второй отрезок выдался гораздо более весёлым.

Уже на 40-й секунде Ник Дауд сделал 2:0, но затем «столичные» по дурной привычке этого сезона упустили преимущество. «Коламбус» отыгрался буквально за 3 минуты в середине периода: отличились Лайне и Боквист.



Но вскоре после второго гола «Коламбуса» наконец-то сказал своё слово Овечкин. При розыгрыше большинства «Вашингтоном» Александр выполнил отличную поперечную передачу на Кузнецова, и Евгений классным броском прошил Мерзликина. «Кэпиталз» вновь вышли вперёд, а Овечкин прервал четырёхматчевую серию без набранных очков.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Под конец периода случился ещё один яркий эпизод с участием российских форвардов «Вашингтона». Против Евгения очень грязно сыграл Эндрю Пик, толкнувший Кузнецова на борт, и это привело в ярость находившегося рядом Овечкина. Сначала Александр попытался призвать к ответу самого наглеца Пика, ударив того клюшкой, а затем влез в заварушку, по итогам которой едва не подрался с другим американским защитником «Коламбуса» Веренски. По крайней мере, дуэль взглядов состоялась, но дальнейшему развитию конфликта помешали арбитры.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Удивительно, что по итогам этого эпизода Пик не получил даже двух штрафных минут, а у «Вашингтона» на скамейке оказался Тревор ван Римсдайк, который вместе с Овечкиным вступился за Кузнецова. В результате «Коламбус» оказался в большинстве, и за 4 секунды до сирены «мундиры» сравняли счёт — Лайне оформил дубль.

В начале третьего отрезка «Коламбус» снова повёл в счёте. Дебютант НХЛ Трей Фикс-Волански нехитрым броском застал врасплох Феникса Копли, после чего незадачливому американскому голкиперу пришлось уступить место в воротах «Вашингтона» Илье Самсонову.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Пропустив, «Вашингтон» ощутимо добавил и почти весь период провёл у владений Мерзликина. В результате на 58-й минуте Уилсон поймал отскок на пятачке от конька Гаврикова и сравнял счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Казалось, что овертайма не избежать, но «Вашингтон» умудрился-таки «слить» эту игру в основное время. На последней минуте защита «Кэпс» в очередной раз сыграла отвратительно, позволив Буну Дженнеру похозяйничать на пятачке и пробить Самсонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5:4 — и «столичные» уже не успели отыграться. «Вашингтон» потерпел ещё одно глупое поражение в сезоне, упустив возможность слегка поправить турнирную ситуацию. Что касается Овечкина, то тот прервал серию неудач, но возвращение Александра могло быть более ярким. Увы, Ови не может забить уже 5 матчей подряд.