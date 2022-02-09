Лучшие у России — вратарь и старая связка из СКА. Оценки нашим за матч со Швейцарией на ОИ

Сборная России не проигрывала Швейцарии с того самого питерского ЧМ-2000, но сегодня мы увидели один из самых скользких матчей соперников в истории. Это была странная игра, где шайба куда чаще заставляла звенеть штанги, а Фабиан Херцог в концовке матча исполнил Максима Афиногенова — с метра было нелегко.

Однако Россия добилась главного — взяла три очка. Детально игру разбирать будем чуть позже, а вот какое впечатление оставили наши хоккеисты.

Вратарь

Иван Федотов — 8,0



Понятно, что в матче, закончившемся 1:0, лучшим будет вратарь победителей. Однако кипер ЦСКА действительно тащил — как в ближнем бою, так и после многочисленных швейцарских набросов. Когда отразить шайбу не получалось, помогало везение, как в моменте с Херцогом.

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Защитники

Александр Никишин — 6,5



Поначалу терялся, нервничал, но потом заиграл уверенно. Несколько раз демонстрировал свой убойный бросок, один раз попал в штангу. Привычно для себя активно помогал форвардам при подключениях в атаку.



Никита Нестеров — 6,0



Провёл обычный матч, хотя не так удачно разгонял атаку сборной, как можно было бы ожидать.



Александр Елесин — 5,5



Почему-то при Яковлеве в своей паре несколько раз начинал атаку первым пасом, и она часто захлёбывалась. Неброский матч от защитника.



Егор Яковлев — 6,0



Не допускал явных ошибок и явных геройств, бросавшихся в глаза.



Вячеслав Войнов — 6,5



Был одним из немногих защитников сборной, преуспевших в быстром переходе из обороны в атаку, который хочет видеть этот штаб, пару раз неплохо находил партнёров передачами.



Сергей Телегин — 5,5



Был на льду, но довольно сложно вспомнить эпизоды с его участием.



Дамир Шарипзянов — 6,0



В ограниченной роли седьмого защитника проявил себя на уровне, привычно поймал пару важных шайб на себя.

Нападающие

Никита Гусев — 7,0



С одной стороны, создал два выхода на одинокого вратаря. С другой стороны, их же и не реализовал, выбрав простой вариант завершения. Вместе с Шипачёвым привносил в механистическую игру проблески креатива.



Вадим Шипачёв — 7,0



Сам моментов не имел, но помогал создавать их другим точными пасами и обводками. Сегодня был самым креативным игроком на льду.

Фото: Xavier Laine/Getty images

Михаил Григоренко — 6,0



Кажется, не вписался к сыгранной связке — возможно, вместо него нужен будет кто-то попроще и понапористее. Один раз запорол явный момент из-за долгого принятия решения.

Станислав Галиев — 5,0



Непонятно, зачем форварда, который проводит успешный сезон благодаря синергии с Шипачёвым, берут на Олимпиаду, чтобы ставить в другое звено. Вообще не запомнился удачными обостряющими действиями, вторая тройка сегодня в целом часто выпадала.



Кирилл Семёнов — 6,0



Ровный матч без помарок, выиграл 71% на точке и достойно отпахал в меньшинстве. Однако не выглядел хоккеистом, который мог бы разгонять атаки.



Арсений Грицюк — 6,5



Самый яркий игрок второго звена, который несколько раз единолично обострял ситуацию. Имел реальный шанс отличиться в третьем периоде.



Антон Слепышев — 5,5



Несмотря на гол (а фактически автогол), сложно поставить оценку выше с таким безрассудным и безответственным удалением. В тройке с двумя силовиками принял правила игры и играл через броски с любой позиции, кроме этого, имел один опасный момент.

Павел Карнаухов — 6,5



Одна из самых спорных кандидатур в сборной. Играл в прямоугольный хоккей, который идеально подходит форварду. Чаще всех в сборной вставал на точку, неплохо прессинговал оппонентов в меньшинстве.



Дмитрий Воронков — 6,5



В рельсовой игре третьей тройки ощущал себя так, как будто играл в ней всю жизнь. Провёл важную смену в концовке матча, где вместе со Слепышевым за две минуты до конца сожгли полминуты игрового времени в чужой зоне.

Фото: Mario Hommes/Getty Images

Владимир Ткачёв — 6,0



Смотрелся странно в четвёртом звене, но немногочисленные атакующие вспышки тройки были связаны с его индивидуальными действиями. Возможно, его надо перевести в топ-6?



Сергей Андронов — 6,0



Держит марку на точке, выиграл 9 из 11 вбрасываний. Вместе с Карнауховым составлял основную пару выходивших в меньшинстве нападающих.



Андрей Чибисов — 5,5



Не знает игроков швейцарской сборной, а игроки швейцарской сборной после матча вряд ли бы узнали его.



Артур Каюмов — 5,5



Игрок, который был гораздо ближе к «без оценки». С другой стороны, и сыграл Каюмов лишь 7 минут.