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Как сыграли хоккеисты сборной России в первом матче олимпийского турнира со Швейцарией, оценки сборной России

Лучшие у России — вратарь и старая связка из СКА. Оценки нашим за матч со Швейцарией на ОИ
Родион Власов
Оценки нашим за матч со Швейцарией
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Глупость Слепышева, страсть Воронкова и незаметное второе звено.

Сборная России не проигрывала Швейцарии с того самого питерского ЧМ-2000, но сегодня мы увидели один из самых скользких матчей соперников в истории. Это была странная игра, где шайба куда чаще заставляла звенеть штанги, а Фабиан Херцог в концовке матча исполнил Максима Афиногенова — с метра было нелегко.

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Однако Россия добилась главного — взяла три очка. Детально игру разбирать будем чуть позже, а вот какое впечатление оставили наши хоккеисты.

Вратарь

Иван Федотов — 8,0

Понятно, что в матче, закончившемся 1:0, лучшим будет вратарь победителей. Однако кипер ЦСКА действительно тащил — как в ближнем бою, так и после многочисленных швейцарских набросов. Когда отразить шайбу не получалось, помогало везение, как в моменте с Херцогом.

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Защитники

Александр Никишин — 6,5

Поначалу терялся, нервничал, но потом заиграл уверенно. Несколько раз демонстрировал свой убойный бросок, один раз попал в штангу. Привычно для себя активно помогал форвардам при подключениях в атаку.

Никита Нестеров — 6,0

Провёл обычный матч, хотя не так удачно разгонял атаку сборной, как можно было бы ожидать.

Александр Елесин — 5,5

Почему-то при Яковлеве в своей паре несколько раз начинал атаку первым пасом, и она часто захлёбывалась. Неброский матч от защитника.

Егор Яковлев — 6,0

Не допускал явных ошибок и явных геройств, бросавшихся в глаза.

Вячеслав Войнов — 6,5

Был одним из немногих защитников сборной, преуспевших в быстром переходе из обороны в атаку, который хочет видеть этот штаб, пару раз неплохо находил партнёров передачами.

Сергей Телегин — 5,5

Был на льду, но довольно сложно вспомнить эпизоды с его участием.

Дамир Шарипзянов — 6,0

В ограниченной роли седьмого защитника проявил себя на уровне, привычно поймал пару важных шайб на себя.

Нападающие

Никита Гусев — 7,0

С одной стороны, создал два выхода на одинокого вратаря. С другой стороны, их же и не реализовал, выбрав простой вариант завершения. Вместе с Шипачёвым привносил в механистическую игру проблески креатива.

Вадим Шипачёв — 7,0

Сам моментов не имел, но помогал создавать их другим точными пасами и обводками. Сегодня был самым креативным игроком на льду.

Фото: Xavier Laine/Getty images

Михаил Григоренко — 6,0

Кажется, не вписался к сыгранной связке — возможно, вместо него нужен будет кто-то попроще и понапористее. Один раз запорол явный момент из-за долгого принятия решения.

Станислав Галиев — 5,0

Непонятно, зачем форварда, который проводит успешный сезон благодаря синергии с Шипачёвым, берут на Олимпиаду, чтобы ставить в другое звено. Вообще не запомнился удачными обостряющими действиями, вторая тройка сегодня в целом часто выпадала.

Кирилл Семёнов — 6,0

Ровный матч без помарок, выиграл 71% на точке и достойно отпахал в меньшинстве. Однако не выглядел хоккеистом, который мог бы разгонять атаки.

Арсений Грицюк — 6,5

Самый яркий игрок второго звена, который несколько раз единолично обострял ситуацию. Имел реальный шанс отличиться в третьем периоде.

Антон Слепышев — 5,5

Несмотря на гол (а фактически автогол), сложно поставить оценку выше с таким безрассудным и безответственным удалением. В тройке с двумя силовиками принял правила игры и играл через броски с любой позиции, кроме этого, имел один опасный момент.

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Павел Карнаухов — 6,5

Одна из самых спорных кандидатур в сборной. Играл в прямоугольный хоккей, который идеально подходит форварду. Чаще всех в сборной вставал на точку, неплохо прессинговал оппонентов в меньшинстве.

Дмитрий Воронков — 6,5

В рельсовой игре третьей тройки ощущал себя так, как будто играл в ней всю жизнь. Провёл важную смену в концовке матча, где вместе со Слепышевым за две минуты до конца сожгли полминуты игрового времени в чужой зоне.

Фото: Mario Hommes/Getty Images

Владимир Ткачёв — 6,0

Смотрелся странно в четвёртом звене, но немногочисленные атакующие вспышки тройки были связаны с его индивидуальными действиями. Возможно, его надо перевести в топ-6?

Сергей Андронов — 6,0

Держит марку на точке, выиграл 9 из 11 вбрасываний. Вместе с Карнауховым составлял основную пару выходивших в меньшинстве нападающих.

Андрей Чибисов — 5,5

Не знает игроков швейцарской сборной, а игроки швейцарской сборной после матча вряд ли бы узнали его.

Артур Каюмов — 5,5

Игрок, который был гораздо ближе к «без оценки». С другой стороны, и сыграл Каюмов лишь 7 минут.

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