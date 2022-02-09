Первая сенсация в хоккее на Олимпиаде! Датчан ни во что не ставили, а они прибили Чехию

Матч чехов с датчанами перед матчем многие воспринимали как лёгкую прогулку для команды Филипа Пешана. За чехов было всё: и мастерство игроков, и опыт выступления чешских хоккеистов на Олимпийских играх, да даже букмекеры ни в какую не верили в датскую сборную. Чехи считаются одними из фаворитов игр. Особенно их шансы на медали повысились после объявления, что хоккеисты из НХЛ не приедут на игры в Пекин.

Некая интрига всё-таки присутствовала. Всё-таки чехи, которые почти месяц не принимали участия в официальных матчах, могли и забуксовать, по крайней мере, в самом начале матча, что уже бы внесло некий шарм игре.

Чехи с первых минут понеслись к воротам Себастьяна Дама. Стоило отметить очень приличную игру Чехии на бортах, большинство полумоментов они создавали именно после выигранных силовых единоборств на закруглениях. Резко бросалось в глаза, какой высокий темп со старта игры выбрали обе команды. Хоккеисты будто летали по площадке, что, например, нельзя было сказать о дневном матче нашей сборной со швейцарцами. Больше атаковали чехи, но счёт в матче открыть удалось именно датчанам. На 11-й минуте Маркус Лауридсен воспользовался неуверенной попыткой чехов вылезти из своей зоны, набросил с ползоны и открыл счёт в матче. Шайба залетела рикошетом от Владимира Соботки, который находился на пятаке прямо перед Шимоном Грубецом. Лауридсен навечно вошёл в историю датского хоккея как автор первого гола своей страны на Олимпийских играх.

На протяжении всего периода первому звену чехов удавалось легко пролетать среднюю зону и пытаться угрожать датскому вратарю атаками с ходу. Седлак, Крейчи и Гика имели пару неплохих подходов к воротам Дама, но всё было тщетно. После пропущенной шайбы чехи попытались ещё больше взвинтить темп, что вылилось в неплохой момент Гинека Зогорны на 14-й минуте, когда шайба заметалась на пятаке, но всё-таки не пересекла ленточку ворот. Также неплохо в первом периоде действовал Ян Коварж, попавший в штангу в очередной контратаке. В концовке периода Лассен схватил удаление на Соботке и оставил датчан в меньшинстве. Казалось бы, вот он, чешский шанс.

Реализовывать «5 на 4» вышла первая чешская бригада в лице Коваржа, Крейчи, Странски, Соботки и Ержабека. Что получилось по итогу? Вместо возвращения в игру чехи получили ещё одну шайбу в свои ворота. Датский ветеран Франс Нильсен убежал 1 в 0 с Грубецом, и только путём нарушения правил со стороны Якуба Ержабека ему не удалось переправить её в сетку. Нильсен уверенно реализовал буллит, послав шайбу в ворота с неудобной руки.

Первый период Дания выиграла 2-0. Чехи имели больше контроля над шайбой, но датчане очень грамотно оборонялись, за что хоккейный бог их и наградил. 17-4 по броскам в створ и 0-2 на табло, вот такой парадокс.

Начало второго периода по характеру ничем не отличалось от первого. Чехи по-прежнему пытались реализовать своё небольшое преимущество, и на 4-й минуте Роману Червенке это удалось. Датчане на секунду снизили свою концентрацию, дали Роману разрядить свою кистевую пушку, за что и поплатились. Плотный бросок в девятку, с которым был не в силах справиться Себастьян Дам. Было видно, что постепенно силы стали покидать чехов и выдерживать темп первого периода им становилось всё труднее и труднее, что, в свою очередь, было на руку датской сборной. Это сказалось и на статистике бросков в створ, которую датчанам удалось выправить – 10:8 в пользу чехов.

Третий период приятно удивил действиями датской сборной. Они, конечно, стали играть больше с оглядкой на собственные ворота, но откатом это назвать было нельзя. Чехи изо всех сил пытались организовать спасительную вторую шайбу, но отверженная игра защитников Дании оставляла им надежду на заветные 3 очка в матче.

Стоит признать, что не лучшим образом в этом матче сыграли лидеры чехов. Не выглядели они на голову выше своих датских оппонентов, хотя в мастерстве, безусловно, их превосходят. 2:1 – и датчане, на которых никто не ставил, творят первую сенсацию на этом хоккейном олимпийском турнире, прибивая грозных чехов.

Датчане продемонстрировали, что порядок всё ещё может бить класс. Мальчиками для битья на турнире они точно не будут, а чехам стоит призадуматься, как повысить свой КПД.