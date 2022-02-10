«Решил, что Знарок хочет унизить США». Тренер американцев устроил истерику на ОИ-2018

На мужском хоккейном турнире Олимпиады в Пхёнчхане наша сборная стартовала с непонятного поражения в матче со Словакией, но в дальнейшем групповой этап для подопечных Олега Знарка пошёл как по маслу. Через два дня Россия разбила Словению 8:2, а на следующий день прихлопнула и принципиальных соперников из Америки.

Николай Прохоркин в той встрече оформил дубль уже к 23-й минуте, а затем такой же трюк провернул Илья Ковальчук, отличившийся дважды в течение 29 секунд на рубеже второго и третьего периодов.

Счёт приближался к неприличному, и, очевидно, наставнику американцев Тони Гранатов очень не хотелось получать в тот вечер классическую «баранку» 0:5. Поэтому в конце основного времени коуч просто взбесился, увидев, как на реализацию большинства у России выходит первая спецбригада большинства с Дацюком, Ковальчуком, Гусевым и Капризовым.



«Как говорит Пьер Макгуайр из NBC, тренер сборной США Тони Гранато был в ярости от того, что тренеры сборной России выпустили на лёд первую спецбригаду большинства при счёте 4:0, когда до конца игры оставалось около двух минут. «Давайте, выпускайте их, продолжайте это! Валите на лёд!» — процитировал Гранато Макгуайр».



«Гранато, наверное, решил, что Знарок специально выпускает игроков, чтобы забить ещё больше голов и унизить команду США. Когда я играл, многие тренеры, если команда выигрывает с большим счётом, оставляют своих лучших игроков на лавке, а в большинстве дают поиграть ребятам из четвёртого звена, чтобы они вышли и получили удовольствие. Таким образом показывается уважение к сопернику: «Да, ребята, бывают плохие игры, сегодня у вас не получается, и мы не хотим вас унижать и добивать», — эксперт Илья Брызгалов попытался найти оправдание действиям Гранато.

Тони и сам после матча признался, что его это взбесило, а ещё американский тренер отказался подавать руку Олегу Знарку для традиционного послематчевого рукопожатия. Интересно, что тогда в Пхёнчхане решили заменить рукопожатия на кулачки (в Корее ходила какая-то инфекция), но правило было введено только для спортсменов. Про тренеров и членов делегаций речи не шло.

Надо сказать, что истеричное поведение Гранато не встретило понимания на родине. «Сборная атлетов из России явно переоценена. Но поведение Гранато — это просто детский плач», — отметил болельщик Алекс Роузен на своей странице в «Твиттере». «Это просто слабость, Гранато», — написал футбольный журналист Эрик Эдхольм. «Гранато расстроен тем, что Россия выпустила лучших парней на большинство в концовке? Остановите их, не дайте им сыграть, в чём проблема! Докажи, что ты способный соперник», — добавил Джо Боули.

«Разница забитых и пропущенных шайб важна при определении места команды в таблице для плей-офф. Россия благодаря этой победе выиграла группу В, но мысль, что любая команда должна перестать давить, беспокоясь за чувства другой команды, — это абсурд. А если короче – не надо играть как пешеходы 58 минут, если не хотите, чтобы вам забили в последние две. Не могу поверить, что я только что видел матч сборной США на Олимпиаде, в котором наш тренер жаловался, что другая команда пытается увеличить разницу в счёте. Последний раз, когда я такое слышал, то освещал баскетбольный матч между школьными командами», — весьма жёстко прошёлся по соотечественнику журналист Грег Вышински.



Кстати, у Знарка были свои причины не играть в джентльмена на последних минутах матча. С самого начала встречи американцы действовали весьма агрессивно против лидеров России Ковальчука и Дацюка, что не могло понравиться Знарку. Поэтому щадить и так поверженного соперника он явно не собирался.



«Старались успокоить ребят. Это Олимпиада. Говорили, чтобы ребята не поддавались на провокации. «Сухарь» Кошечкина очень важен в психологическом плане.



Видимо, у американцев было задание налететь в одной из первых смен на Дацюка. Там и на Ковальчука в конце налетели. Специально на лидеров? Да», — заявил Знарок после матча.