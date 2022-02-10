Звёзды «Салавата» размялись на словаках! Главный фаворит начал Олимпиаду с мощной победы

Финны, по признанию большинства болельщиков и специалистов, являются главными фаворитами нынешнего олимпийского хоккейного турнира. Для них такой статус, пожалуй, в новинку. По крайней мере, до этой Олимпиады финны точно никогда не назывались главными претендентами на золото. Финские хоккеисты и тренеры спокойно реагируют на всю шумиху, которая образовалась вокруг их сборной перед турниром. Фаворитами они себя не называют. Наверное, боятся излишнего, непривычного для них давления, поэтому матч с чернорабочими словаками представлялся хорошей проверкой на ментальную составляющую финской сборной.

Матч лучше начали словаки. Сразу понеслись в атаку, чаще доставляли шайбу в зону именно путем вброса. На бортах навязывали солидную борьбу финнам, которые по этому компоненту точно одна из лучших команд турнира. Шестая минута первого периода, думаю, навсегда закрепится в памяти юного Юрая Слафковски. 17-летний словак вовремя подсуетился около ворот Сятери после ряда ошибок игроков финской сборной. Оямяки потерял шайбу за воротами, а потом уже на пятаке не доработал Бьорнинен, упустив талантливого форварда четвертого звена словаков.

Сразу после пропущенной шайбы тот же Бьорнинен мог исправить свою ошибку, но опасную атаку финнов «3 в 1» прервала клюшка оборонца словаков. После половины периода счёт по броскам в створ был 6-0 в пользу словаков, что удивляло, пожалуй, даже главного тренера команды Крэйга Рэмзи. До 11-й минуты словакам удавалось плотно насыщать среднюю зону, защищаясь от быстрых финских атак, но тут система «рыцарей Татры» дала сбой. Маннинен отлично открылся в центре под пас Хартикайнена, вывалился «1 в 0» на Бранислава Конрада и первым же финским броском в створ восстановил статус-кво. Парни Юкко Ялонена встрепенулись после заброшенной шайбы и начали постепенно обретать себя. Спустя минуту после шайбы Маннинена финны заработали удаление, которое впоследствии смогли реализовать. Сначала Лехтонен угодил от синей линии в перекладину, а в следующей же атаке Песонен-Филппула-Аалтонен расчертили гол-красавец. Филппула из правого угла вбрасывания отдал передачу на Аалтонена, тот в касание переправил шайбу на Песонена, и Харри оставалось только попасть в пустые ворота.



В конце периода словаки получили подарок в виде почти двух минут игры «5 на 3», но забить не получилось, что обернулось ещё одной шайбой в ворота Конрада. Няттинен с Аалтоненом после выхода удаленных игроков выскочили «два в два» против словаков, и подольская связка организовала третью шайбу для Финляндии. Аалтонен ловко подставил клюшку на пятаке соперника. 3 из 6 бросков в створ в первом периоде финны превратили в голы. Весьма недурственный КПД продемонстрировала сборная Ялонена.

Второй период начался более-менее спокойно. Соперники как будто присматривались друг к другу и выжидали. Финны начали постепенно выравнивать статистику по броскам и забросили четвертую шайбу. Лехтонен выдал хороший первый пас под синюю на Гранлунда, тот подставил клюшку на накатывающего в зону Маннинена, и Сакари реализовал выход «1 в 0», пустив шайбу под щитком голкипера словаков. Команда Рэмзи ответила практически моментально, и опять автором шайбы стал молодой талант – Слафковски. На вираже ушел от защитников Суоми и броском с кистей в дальний угол прошил Харри Сятери. Во втором периоде словаки опять перебросали «львов», но финны хладнокровно воспользовались своим главным козырем – реализацией немногочисленных моментов.

В самом начале третьего периода словаки сами себя и похоронили. Грубейшая ошибка защитника Черешняка при выходе из своей зоны завершилась хет-триком Сакари Маннинена. После этого гола вопрос о победителе матча был снят. Остаток матча проходил в безмятежной манере. Словаки пытались хоть как-то огрызаться, но весь их порыв непринуждённо гасился финскими хоккеистами. Шайба Миро Аалтонена в большинстве стала последней в матче. 6:2 – финны подтверждают статус главных фаворитов турнира, без труда обыгрывая словаков, у которых главный матч на турнире, скорее всего, будет в раунде квалификации плей-офф. Ну а главными героями Финляндии сегодня стали уфимские звёзды Маннинен, Хартикайнен и Гранлунд, набравшие на троих шесть очков и хорошенько размявшиеся на словаках перед дальнейшими играми.