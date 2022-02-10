России нужно бояться Канаду? Она нокаутировала бедных немцев за шесть минут!

Германия выглядела бледной копией самой себя, а ведь в Пхёнчхане эта сборная была в шаге от золотых медалей.

Сегодня из мужской сборной Канады по хоккею прилетела информационная «бомба». Официальный сайт Федерации хоккея Канады за 40 минут до первого матча на Олимпиаде-2022 с участием канадской сборной с немцами сообщил, что главным тренером национальной сборной на Олимпийских играх 2022 года снова назначен Клод Жюльен. Ранее на его место был назначен ассистент Джереми Коллитон.

До этого отмечалось, что наставник канадцев Клод Жюльен получил травму и не смог отправиться вместе с командой в Пекин. Была информация, что он поскользнулся на льду во время командного мероприятия в Швейцарии и сломал рёбра.

«Клод был горд стать членом сборной Канады на Олимпийских играх, мы все разочарованы тем, что он не сможет возглавить нашу команду в Пекине. Он в прекрасном настроении, и мы продолжим делать всё возможное, чтобы поддержать его. Мы просим уважать частную жизнь Клода», – распинались в канадской федерации хоккея.

И вот теперь ветеран тренерского цеха залечил сломанные рёбра, прошёл все коронавирусные тесты и карантины, долетел до Китая. Чудеса! Не иначе как использовал машину времени или телепорт.

Правда, своей командой в матче с Германией Жюльен формально руководил из ложи. На тренерской лавке по-прежнему работал Коллитон. Но, судя по всему, это ненадолго. Не просто же так Жюльен экстренно прибыл в Китай.

Однако на самих хоккеистах отсутствие Жюльена конкретно на лавке, судя по всему, никак не сказалось. Более того, Канада нокаутировала бедных немцев за шесть минут на старте первого периода! Именно такой временной интервал между первым и третьим голом «кленовых листьев».

Всего же в первом периоде Канада забросила Германии три шайбы за 11 минут с начала матча. На пятой минуте Эрик О’Делл применил силовой приём в зоне немцев, благодаря чему канадцы овладели шайбой и забросили шайбу – Алекс Грант отличился с передач Кента Джонсона и Бена Стрита. На 10-й минуте Бен Стрит забил с пасов О’Делла и Джонсона, а на 11-й отличился Даниэль Винник. Ему ассистировали Адам Кракнелл и Давид Деарне.

Во второй двадцатиминутке Ридер отыграл один гол, но это, по сути, ничего не значило. Разве что Паскуале не позволили отыграть на ноль. Зато в ворота Нидербергера шайбы продолжали сыпаться одна за другой.

Норо также во втором периоде реализовал лишнего, а Джордан Уил уже в третьем отрезке встрече сделал счёт на табло неприличным – 5:1 в пользу североамериканцев. Началось с того, что Тамбеллини прокатился за воротами и прострелил в центр, а Уил зарядил точно под перекладину.

Сегодня Германия, лишь в овертайме в матче с Россией упустившая золотые медали корейской Олимпиады в Пхёнчхане образца 2018 года, выглядела бледной копией самой себя. И за это Канада немцев наказала.

России нужно бояться такую Канаду? Достаточно вспомнить чемпионат мира 2021 года в Риге, чтобы ответить утвердительно. Плюс не будем забывать, что первый матч коллектива Алексея Жамнова на нынешней Олимпиаде получился слишком уж напряжённым. С трудом была обыграна команда Швейцарии (1:0), да и то благодаря рикошету от ноги соперника. Но мы, конечно, продолжаем верить в лучшее.