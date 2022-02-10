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Олимпийский турнир по хоккею — 2022, Россия — Дания, прямой эфир, где смотреть, дата и время, таблица

Россия — Дания на Олимпиаде-2022: где смотреть, дата и время матча
Денис Лутченко
Россия — Дания на Олимпиаде-2022
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Главное, что нужно знать перед вторым матчем нашей команды на Олимпийских играх — 2022.

Дата и время матча

11 февраля мужская сборная России по хоккею проведёт стартовый матч на ОИ-2022. Соперником наших хоккеистов станет команда Дании. Начало встречи — в 7:10 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание игр хоккейного турнира Олимпиады — 2022
Турнирная таблица хоккейного турнира Олимпиады — 2022
Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Не начался
Россия

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало — в 6:55 мск.

Материалы о матче

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Мнения экспертов

«Все игры будут сложными на Олимпиаде. В том числе и с Данией. Турнир только начался. Понятно, что долго не играли. Всё достаточно на поверхности. Увидел много положительных моментов против Швейцарии. Просто ещё не всё реализовали.

Победа Дании над Чехией, скорее, случайность. По игре Чехия выглядела предпочтительнее, но вратарь датчан стоял на ушах. Хотя нельзя их сбрасывать со счетов, это мастеровитая команда. Понятно, что мы выше классом, чем Дания. Чехия делала всё правильно, просто шайба в ворота не заходила. Мы всегда лучше играем, когда ведём в счёте. Важно забить быстро и первыми, тогда будет проще. Ребята очень сильно нервничают, это видно», — сказал чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин.

«У меня опасения по завтрашнему матчу исчезли после игры Дания — Чехия. Слабых соперников нет, поэтому любого надо уважать. А значит, тренерский штаб внимательно всё изучил. Поэтому нет сомнений, что наши подготовятся, не будет недооценки, а это говорит о том, что ребята сразу включатся в борьбу. Думаю, Россия на этом турнире пойдёт по нарастающей.

Дания не менее известный соперник, чем Швейцария. Секретов в хоккее всё меньше и меньше. У них много игроков в хороших чемпионатах. Соперники интересные, которые умеют и знают, как перенимать опыт.

Во всех компонентах будут прибавлять. Возможно, мы увидим другое лицо у этой сборной. Напряжение должно было пройти. Дебютный матч всегда даёт дополнительную психологическую нагрузку. Появляется небольшая закрепощённость. Удачи всем нам!» — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

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