Что это за унылый хоккей? Россия выстрадала победу в матче с Данией на Олимпиаде

Казалось, что первый матч сборной России на Олимпиаде в Пекине был далёк от идеального – всего один гол, пришедший после рикошета от игрока швейцарской команды, нервная концовка и в целом невыразительная игра, которая могла закончиться совершенно иначе, если бы не солидное выступление Ивана Федотова, несколько раз по-настоящему выручившего нашу команду.

Но сегодня, есть ощущение, был ещё более унылый хоккей.

Алексей Жамнов и его тренерский штаб остались верны тому составу, который выходил на лёд двумя днями ранее, поменяв лишь запасного голкипера – вместо Александра Самонова возможность посмотреть матч с первого ряда получил Тимур Билялов.

Датчане, которые подарили, пожалуй, главную сенсацию первого тура, тоже сделали вратарскую замену – правда, в отличие от россиян, эта замена коснулась непосредственно основы. Довольно-таки неожиданно Хайнц Элерс дал отдохнуть опытнейшему Себастьяну Даму, отразившему 39 из 40 бросков чехов и признанному лучшим игроком первого дня Олимпиады, и доверил место на последнем рубеже 20-летнему Фредерику Дикову, для которого этот матч стал первым официальным в свитере взрослой сборной.

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Хотя кто по сегодняшней игре смог бы сказать, что ворота датчан защищал молодой дебютант, который играет в клубе второй шведской лиги? Диков вместе с полевыми игроками скандинавов долго сдерживал российские атаки, которых, однако, до второго периода было совсем немного.

Лучшей сменой россиян в первой двадцатиминутке была первая – звено капитана сборной Вадима Шипачёва с ходу постаралось комбинировать в чужой зоне, но подобной активности до перерыва больше не было ни от одного звена, включая и первую тройку.

Заслуга в этом во многом принадлежит датчанам, которые очень организованно выстраивали оборону, практически не давая нашим хоккеистам ни сантиметра свободного пространства. Как итог – всего шесть бросков в створ за первые 20 минут матча, которые омрачились потерей Артура Каюмова. Форвард сборной России после неудачного столкновения с бортом получил повреждение плеча и уже не смог вернуться на лёд.

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Удручающую картину в атаке не помогала исправить даже игра в большинстве – в этом компоненте подопечные Алексея Жамнова пока совсем не преуспевают. Но во втором периоде хотя бы пошли броски – к исходу пятой минуты россияне нанесли их больше, чем за всю стартовую треть, и начали отрезок с 13 безответных попаданий в створ.

Разыграть лишнего это так и не помогло (хотя Йеспер Йенсен дважды давал возможность это сделать), но долгожданный гол всё-таки пришёл. Диков немного неудачно сыграл после вброса в зону. Шайба отскочила к Воронкову – Дмитрий сделал передачу на Антона Слепышева, но бросок у того не получился. Мгновение спустя попытку забить сделал Павел Карнаухов. За не увенчавшейся успехом первой тут же последовала вторая – шайба задела ловушку Дикова, затем облизнула штангу, но всё-таки влетела в ворота!

Датчане редко имели возможности ответить, но один стопроцентный шанс у них всё-таки был. Возник он из-за ошибки Александра Никишина. Самый молодой игрок сборной России, который несколько раз обрезался в передачах, потерял шайбу на чужой синей линии и позволил игроку скандинавов убежать на рандеву с Федотовым. Иван, как и прежде, не подвёл.

Третий период мало чем запомнился – разве что крайне эмоциональным поведением Никласа Йенсена, который успел удалиться, яростно разбить клюшку и поконфликтовать с бортиком на собственной скамейке, и голом Кирилла Семёнова в пустые ворота. В остальном на это было тяжело смотреть – Россия выстрадала вторую победу, и теперь до четвертьфинала осталось всего ничего. Место там мы можем оформить уже сегодня – для этого нам нужно рассчитывать на победу швейцарцев в сегодняшнем матче с чехами в основное время или же на ничью в первые 60 минут.