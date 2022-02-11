Галиев и Григоренко так и не вписываются в свои тройки, а номинальное третье звено продолжает забивать.

Олицетворение этой сборной России — трудяга Карнаухов. Оценки нашим за матч с Данией на ОИ

Жалко, что матч на Первом канале не комментировал Валерий Карпин — под сегодняшнюю игру можно было вспомнить его нетленное «игра была равна». Современным хоккеем сегодня не пахло даже на секунду, а те счастливчики, которым не надо было идти на работу и которые проснулись утром ради просмотра этой игры, наверняка моментально уснули.

Как всегда, с цифрами и фактами разберём эту команду ближе к вечеру, а пока летучие оценки по свежим впечатлениям от игры

Вратарь

Иван Федотов — 6,5

Второй «сухарь» подряд, но за матч было меньше работы, чем у Андрея Василевского за один период. Заставил понервничать лишь раз, когда предпринял рискованное путешествие в концовке.

Первая пятёрка

Никита Нестеров — 5,5

Старался нагружать чужие ворота бросками и набросами, но крайне малое их количество было осмысленным и приводило к обострению.

Александр Никишин — 5,5

Сыграл в своей рискованной манере — за это плюс. Однако снова нервничал и часто ошибался — тем не менее хотя бы не боялся что-то придумать.

Никита Гусев — 6,0

Часто создавал моменты, часто был на виду, терзая чужую оборону, но очков опять не набрал. Снова беда с завершением — и ведь не сказать, что Гусев слишком креативен в финальной стадии, иногда казалось совершенно обратное.

Вадим Шипачёв — 6,0

С одной стороны, снова креативил, пытался обострять и мог это делать. С другой — большинство, где он был мозговым центром, не работало (это отдельный большой повод для тревоги).

Михаил Григоренко — 5,0

Нельзя сказать, что был третьим лишним в первом звене, но остаётся ощущение, что дополнять связку 87-97 должен хоккеист другого плана.

Вторая пятёрка

Александр Елесин — 5,5

Пишем то же, что и в первом матче — неброская игра без явных ошибок.

Егор Яковлев — 5,5

Как-то пытался разгонять атаки длинными пасами, но они уходили в никуда. Периодически поддерживать атаку получалось, но от такого защитника ждёшь большего.

Арсений Грицюк — 6,0

Вторую игру подряд лучший во втором сочетании, снова генерировал моменты за счёт индивидуального мастерства. В принципе, единственный, кто обострял игру во втором сочетании.

Кирилл Семёнов — 5,5

Несмотря на шайбу в пустые ворота и игру в последние секунды матча, абсолютно ничего не дал второму звену в плане созидания и отправился в четвёртое вместо Ткачёва.

Фото: Harry How/Getty Images все

Станислав Галиев — 5,0

Второй подряд матч, в котором об игре форварда «Динамо» сложно что-то сказать. Сверкнул в паре моментов после того, как во второе звено перевели Ткачёва, но на этом всё.

Третья пятёрка

Сергей Телегин — 5,0

Несколько раз принимал неверные или слишком простые решения при развитии атаки, пару раз терял позицию — в результате сыграл меньше 10 минут.

Вячеслав Войнов — 5,5

Солидный и ровный матч, но ничего более. Тоже не совсем понравился при игре в большинстве.

Антон Слепышев — 5,5

В первом периоде провёл на льду целых семь минут, хотя порой возникало ощущение, что и не выходил на лёд. Напора из первого матча, который там перехлёстывал, тоже не было.

Павел Карнаухов — 6,5

Забил гол, который, по всей логике матча, должен был быть единственным, причём сам отборолся на пятаке. Проиграл «точку», но весь матч выкладывался по полной. Пока что олицетворение этой сборной России.

Фото: Harry How/Getty Images

Дмитрий Воронков — 6,5

Человек, который из «Ак Барса» попал в «Ак Барс» курильщика, но к правилам такой игры привык. Этот стиль ему подходит, и Дмитрий делал всё, к чему привык и что умеет.

Четвёртая пятёрка

Дамир Шарипзянов — 5,5

Пару раз отправлял шайбу в пробросы. Меньшинства Россия почти не получала, и посмотреть на главное умение защитника мы не смогли.

Сергей Андронов — 5,0

Проиграл «точку», провёл матч, где абсолютно ничем не выделился.

Владимир Ткачёв — 5,5

Перешёл во второе звено по ходу игры, пару раз нарисовал красоту, но быстро потух — то ли импульс прошёл, то ли общее направление игры так повлияло.

Андрей Чибисов — 5,5

Периодически брал игру на себя и показывал, чему научился в рабоче-крестьянском хоккее ВХЛ и АХЛ. Был самым активным в своей тройке.

Артур Каюмов — б/о

К сожалению, получил травму после силового от Никласа Йенсена, провёл на льду лишь одну смену.