Несмотря на невзрачную игру, ситуация для нашей команды в Пекине пока складывается идеально.

Сборную России ругают, а она первой вышла в четвертьфинал! Турнирные расклады на Олимпиаде

11 февраля участники группы В мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022 провели вторые матчи. Рано утром по московскому времени сборная России сыграла с Данией, которая двумя днями ранее неожиданно обыграла Чехию. Нашим парням датчане тоже оказали достойное сопротивление, но ни разу не смогли пробить великолепного Федотова. Старания вратаря поддержал Павел Карнаухов, забросивший трудовую шайбу во втором периоде, а в конце игры пустые ворота поразил Кирилл Семёнов.

Во втором матче дня сборная Чехии встречалась со Швейцарией. Уже на пятой минуте Иржи Смейкал открыл счёт, но вскоре Гаэтан Хас восстановил равновесие в счёте, забросив первую швейцарскую шайбу на Олимпиаде. Несмотря на активное начало, сохранить результативный темп командам не удалось, и до конца основного времени счёт 1:1 не изменился.

В результате победитель матча определился только в серии буллитов: Крейчи реализовал первую же попытку Чехии, а затем Шимон Грубец пять раз подряд не позволил забить швейцарцам. 2:1 Б — первая победа Чехии на ОИ-2022.

Расклады после второго игрового дня в группе А

Сборная России одержала вторую победу на турнире и возглавила таблицу группы В, набрав 6 очков. А результат другой встречи в этом квартете обеспечил России первое место в группе и вывел нашу команду сразу в четвертьфинал Олимпиады! Да, теперь подопечные Жамнова (6 очков) недосягаемы ни для чехов, ни для швейцарцев, датчане же могут догнать наших по очкам, но тогда уступят по результату личной встречи.

Сборную России во многом справедливо ругают за скучный, осторожный и серый хоккей, но факт остаётся фактом — наша команда первой среди всех участников турнира сумела обеспечить себе место в четвертьфинале.

Напомним, что туда попадут также лидеры двух других групп и лучшая команда, среди занявших второе место. Остальные восемь сборных составят пары квалификационного раунда.

Так что поздравляем Россию с отличным результатом, но выгадать возможного соперника наших в плей-офф пока не представляется возможным.