«Федотов олицетворял Великую Стену». Что говорят о второй победе России на Олимпиаде

Датские СМИ считают, что Россия была гораздо сильнее, а наши эксперты нашли место для критики.

Сегодня сборная России по хоккею провела второй матч на Олимпиаде в Пекине. Вновь не без труда была обыграна сборная Дании (2:0), и, как позже выяснилось, эта победа помогла команде Алексея Жамнова заранее обеспечить первое место в группе и добыть путёвку в четвертьфинал. В датских и мировых СМИ об этом матче писали немного, но даже так можно было найти кое-что интересное.

«Разница на льду была больше, чем показывает счёт»

Дания, как обычно, проиграла России, хотя бетонная защита позволила сопернику забить всего дважды. Россия всё ещё является неподъёмным грузом для датской команды. Даже под навязанным именем «Российский олимпийский комитет» эта сильная команда не допустила ошибок в игре с бросившими ей вызов датчанами. Дания проиграла 0:2 в матче, в котором больше концентрировалась на игре в обороне.

Статистика до начала встречи была столь же очевидной, сколь и удручающей: в 10 матчах на чемпионатах мира Россия выиграла 10 раз. Технически более совершенные и лучше катающиеся россияне давали мало свободного пространства, в отличие от сборной Чехии двумя днями ранее. Ход борьбы был довольно-таки односторонним.

Всего три броска в створ российских ворот в первом периоде говорят сами за себя. Но бетонная защита сделала всё возможное, чтобы россиянам было тяжело иметь серьёзные шансы.

Хайнц Элерс дал возможность проявить себя в воротах юному Фредерику Дикову, в то время как Себастьян Дам получил отдых. Диков часто вступал в игру и сделал несколько неплохих сейвов, но иногда у задрафтованного в НХЛ вратаря возникали трудности в обращении с шайбой.

Он напрямую поучаствовал в первом российском голе в середине второго периода, когда не смог укротить безобидно вброшенную в зону шайбу. Россияне продолжили атаку, и Павел Карнаухов завершил её взятием ворот.

Появления датчан в зоне россиян порой были такими скромными, что их невозможно было заметить. Дания редко получала шансы на контратаки и ещё реже играла в большинстве.

Но один из таких шансов появился за пять минут до конца второго периода. Такие моменты надо реализовывать, если хочешь хоть за что-то зацепиться в матче с Россией. Никлас Йенсен выбегал «один в ноль», пытался переиграть вратаря, но не смог поднять шайбу достаточно высоко. Разозлённый форвард «Йокерита» ругался всеми возможными видами проклятий, пока восстанавливался на скамейке запасных.

У Йенсена было ещё три возможности забить из выгодных позиций, но самому опасному датскому снайперу не хватало точности. Это было проблемой, потому что других возможностей отличиться у Дании не было. И даже когда Диков был заменён на шестого полевого игрока, их не прибавилось.

Россия же, напротив, забросила уже в пустые ворота за пять секунд до финальной сирены. Итоговый счёт говорит о том, что матч получился достаточно равным. Но на льду разница была гораздо больше», — подводит итог матча датский портал Ritzeau.

«Федотов работал изо всех сил»

Агенство Reuters, в свою очередь, называет конкретного героя нашей команды: «Сборная России по хоккею забросила всего три шайбы за два матча на Олимпиаде, но благодаря Ивану Федотову, олицетворяющему Великую Стену в воротах, чемпионы-2018 провели идеальный старт на пути к новому титулу.

После тяжёлой победы со счётом 1:0 в стартовом матче со Швейцарией Федотов вновь пришёл на помощь своей команде, оформив шат-аут в игре с дебютантами Олимпиады из Дании.

В то время как российская атака испытывала трудности, Федотов работал изо всех сил, отразив все 16 бросков датчан после 33 бросков швейцарцев», — гласит материал под заголовком «Непобедимый Федотов вновь играет главную роль в победе России над Данией».

«Серьёзные проблемы в созидании»

«Игра вновь показала, что у нас серьёзные проблемы в созидании. Даже те игроки, которых мы считаем креативными, сегодня не показали соответствующей игры.

Мы действительно играем осторожно. Если брать первые два периода, то у нас там просто не получалось реализовать моменты. В третьем периоде, выигрывая 1:0, мы всё-таки скатились до осторожной игры, старались обезопасить свои ворота и удержать победный счёт.

Из положительных моментов отметим вновь игру в обороне, хотя датчане имели возможности, три момента было от игрока финского «Йокерита». В двух случаях выручил Иван Федотов, который вновь провёл отличный матч, а в третьем случае шайба сошла с клюшки, и в целом датчанин уже мог поражать пустые ворота», — прокомментировал исход игры Сергей Гимаев-младший.

«Убогая игра в атаке»

А вот заслуженный тренер России Владимир Плющев был куда более категоричен: «У нашей сборной просто убогая игра в атаке. Если ничего не делать с этой игрой, то мы, конечно, далеко не пройдём. В какой хоккей мы вообще играем? Если это системный хоккей, то я наконец понял, что это такое (смеётся).

Две игры мы играем 1:0 и забиваем в конце одной из них в пустые ворота. Так работают системные нападающие. Ты не можешь побеждать в плей-офф с такой игрой. Дания и Швейцария — это не Швеция, Канада и Финляндия. Можно тешить себя надеждами, что с такой игрой мы их победим.

Даже если в первом матче мы переволновались как маленькие девочки, то во втором мы должны были уже что-то показать, а было всё то же самое.

Задача в матче с Чехией — найти свою игру. Мы все этого ждём. Чехи уже потерпели одно поражение, поэтому будут играть по-другому. Не стоит расслабляться и считать, что все задачи уже выполнены. Хотя какие у нас задачи? Золото Олимпийских игр? Им пока и не пахнет».