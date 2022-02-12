Что решит для сборной России матч с Чехией? Особенности рейтинга и расклады на Олимпиаде

Разбираемся, с кем наша команда может сыграть в плей-офф и как на это повлияет игра с Чехией.

На Олимпиаде-2022 движется к завершению короткий групповой этап мужского хоккейного турнира. Сборная России, например, уже сегодня проведёт заключительную игру с Чехией, а полностью предварительный раунд закончится уже завтра.

Всем интересно — с кем же в плей-офф сыграет наша команда? Но спрогнозировать соперника России по четвертьфиналу прямо сейчас весьма проблематично. Подсчёт раскладов осложняет, во-первых, формула турнира, а во-вторых — замысловатый рейтинг команд, на основе которого и будут составлены пары плей-офф. Давайте разберёмся, как это всё работает.

Формула турнира

Итак, олимпийский хоккейный турнир уникален тем, что все 12 участников группового этапа попадают в матчи на вылет, а весь смысл игр в группах заключается как раз в распределении команд по рейтингу.

В четвертьфинал напрямую попадает четыре сборные: лидеры трёх групп, а также лучшая команда среди тех, кто занял второе место. Важно: именно позиция сборной в своём квартете, а не количество набранных ей очков, является главенствующим критерием.

Остальные восемь команд выстраиваются в рейтинге с 5-й по 12-ю позицию и образуют пары квалификационного раунда плей-офф: команда с пятым посевом играет с двенадцатой, шестая — с одиннадцатой и так далее.

Победители квалификационного раунда выходят в четвертьфинал, где играют с сильнейшими сборными рейтинга. Сетка выглядит следующим образом:

1 (номер посева) — победитель матча 8-9



2 — победитель матча 7-10



3 — победитель матча 6-11



4 — победитель матча 5-12

Рейтинг команд перед плей-офф Олимпиады

Теперь поподробнее остановимся на рейтинге. Первые три номера посева в любом случае отдаются победителям групп. Поэтому, например, если Финляндия и Швеция в очном матче группы С разделят очки и у каждой их будет минимум 7, а Россия уступит Чехии в основное время, оставшись с 6 баллами, то наши в рейтинге всё равно будут выше какой-то из скандинавских сборных. Так как Россия — лидер группы, и сегодняшний матч с Чехией этот факт никак не отменит.

Четвёртое место рейтинга даёт последнюю путёвку напрямую в четвертьфинал для лучшей среди вторых сборных в своих группах. Весьма вероятно, что её заберёт либо Канада («кленовые» наверняка в игре с Китаем заработают шикарную разницу шайб), либо проигравший в матче Финляндия — Швеция. Опять же, если скандинавское дерби уйдёт в овертайм, то других вариантов не останется — 7 очков со второй позиции в группе могут набрать только финны и шведы.

Далее позиции в рейтинге зарабатываются по такому же принципу. Важнейший критерий — место в группе. Так что пятый и шестой посевы в любом случае получают команды, занявшие вторые места в квартетах. Седьмой, восьмой и девятый — сборные, закончившие групповой этап на третьих местах. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый — главные аутсайдеры своих четвёрок. Количество набранных очков важно только для распределения в рейтинге команд, занявших одинаковые места в группах. Если оно одинаково, то в дело вступает разница шайб, а затем — количество заброшенных шайб.

Рейтинг хоккейных сборных на ОИ-2022 (по состоянию на 12 февраля, 12:00 мск)



1. США, 6 очков, 12-2 шайбы



2. Финляндия, 6, 9-3



3. Россия, 6, 3-0



4. Швеция, 6, 7-3



5. Канада, 3, 7-5



6. Дания, 3, 2-3



7. Чехия, 2, 3-3



8. Латвия, 0, 3-6



9. Германия, 0, 1-5



10. Швейцария, 1, 1-3



11. Словакия, 0, 3-10



12. Китай, 0, 0-8 1. США, 6 очков, 12-2 шайбы2. Финляндия, 6, 9-33. Россия, 6, 3-04. Швеция, 6, 7-35. Канада, 3, 7-56. Дания, 3, 2-37. Чехия, 2, 3-38. Латвия, 0, 3-69. Германия, 0, 1-510. Швейцария, 1, 1-311. Словакия, 0, 3-1012. Китай, 0, 0-8

Прямо сейчас довольно бессмысленно гадать, кто на каком месте рейтинга закончит групповой турнир — оставшиеся матчи оставляют множество вариантов для развития событий. Разве что, с большой долей вероятности можно предположить, что первое место рейтинга заберёт сборная США — у американцев осталась только игра с немцами, плюс у них уже шикарная разница шайб. По сути, победа над Германией с любым счётом оставит США лидером посева.

Ну и последнее место в рейтинге китайцев тоже легко угадывается. Обо всём остальном можно говорить только с изрядной долей условности.

Что решит для России матч с Чехией

Глобально — ничего. Даже если Россия проиграет чехам, она останется лидером группы В и, вероятнее всего, заработает третий номер посева. Согласно сетке, в четвертьфинале он выведет подопечных Жамнова на победителя матча 6-й и 11-й команд. Кстати, в случае победы Чехии над Россией шестой посев, скорее всего, как раз получит чешская сборная. Но даже если так случится, то это не будет гарантировать встречи России и Чехии в четвертьфинале, ведь на этапе квалификации чехам ещё нужно будет пройти соперника с 11-м номером посева — им могут стать и словаки, и швейцарцы, и датчане, и латвийцы.

Любопытно, что с третьего номера рейтинга Россия имеет шансы попасть в четвертьфинале даже на Канаду, но расклад на такой исход выглядит фантастично.

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Победа России (особенно в основное время) позволит нашей команде претендовать на первые два номера посева. Это будет означать встречу в четвертьфинале с командами с 7-й по 10-ю позицию рейтинга. Опять же, эти места, вероятнее всего, займут чехи, датчане/швейцарцы, немцы, латвийцы/словаки. Кто и где будет конкретно? Гадать бессмысленно.

Итог

Какие можно сделать выводы из всей этой вереницы раскладов? Во-первых, на стадии четвертьфинала у России исключена встреча с Финляндией и Швецией, на 99% исключена встреча с Канадой и США. За это спасибо первому месту в группе и особенностям рейтинга.

Во-вторых, самый реальный посев для России по итогам группового турнира — третий. Даже в случае победы в матче с Чехией сегодня наши, вероятно, уступят лидерам других групп по разнице шайб — уж слишком скромно мы обыграли швейцарцев и датчан. Однако если наши выиграют в основное время, а, скажем, США и/или Финляндия/Швеция не смогут закончить групповой этап с 9 очками, то мы получим первый или второй посев. Впрочем, выгадать более простого соперника по четвертьфиналу, как видно выше, это вряд ли поможет.