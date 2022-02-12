17-летний суперталант уже трижды забил на Олимпиаде! Слафковски вошёл в историю Игр

Из главных хоккейных держав Словакия в последнее время переживала самый длительный и мучительный кризис. Словацкий пик — золото ЧМ-2002, после которого ещё были вспышки типа победы в группе Турина и полуфинала Ванкувера, но его брали одни и те же люди из «золотого» поколения. Это был пик моды на словацких хоккеистов, которых на рубеже веков с охотой драфтовали клубы НХЛ.

Кризис после распада ЧССР ударил по обеим частям бывшей федерации, но если чехи в последнее время стали потихоньку разрождаться молодыми талантами, то у словаков всё было совсем плохо. Шесть чемпионатов мира подряд (с 2014-го по 2019-й, домашний) словаки даже не выходили из группы ЧМ. В местном хоккее случился серьёзный конфликт с деятелями федерации хоккея, из-за которого на ЧМ-2017 не поехали практически все серьёзные местные игроки, и словаки были даже близки к вылету из элитной группы.

Но власть сменилась, в подготовку молодых игроков ещё до этого стали вкладывать серьёзные деньги — и первый результат виден в этом году. Прошлой весной заметно омолодившаяся сборная Словакии со средним возрастом 24,5 года наконец пробилась в четвертьфинал ЧМ. В её составе играли два 17-летних игрока, оба котируются в топ-5 драфта-2022 — это защитник Шимон Немец и нападающий Юрай Слафковски. Именно второй — главная сенсация Олимпиады, он забросил уже три шайбы, причём не условному Китаю, а финнам и шведам.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images

В большинстве преддрафтовых рейтингов Юрай идёт шестым-седьмым — и такая успешная игра на Олимпиаде может улучшить его позиции. В финском ТПС, где играет Слафковски, он забил лишь раз за 21 матч, хотя голевые моменты создаёт. Для Лииги, где давно уже выстреливают и 18-летние хоккеисты, и семнадцатилетки типа Йоакима Кемелля, это довольно слабые цифры. Впрочем, отец хоккеиста в интервью словацким медиа высказывал недовольство тем, как молодого таланта используют в ТПС.

«Для своих габаритов (192/99) Слафковски имеет невероятные руки и технику. С его размерами ожидаешь более агрессивной и силовой игры, но он демонстрирует неожиданную утончённость стиля. Его взрывное катание делает его опасным игроком в контратаках, а с шайбой на крюке он излучает невероятную уверенность», — пишет автор The Athletic Скотт Уилер. Его коллега Кори Пронмэн так характеризует словака: «У Слафковски есть всё, что нужно вингеру в НХЛ. Он габаритный форвард, который может использовать для обыгрыша оппонента как скорость и силу, так и тонкий пас. Он может как создать момент, так и завершить атаку».

Для Слафковски эта Олимпиада стала уже четвёртым крупным турниром после двух МЧМ и взрослого первенства мира. Ранее за сборную он очков не набирал, но штаб Крэйга Рэмзи и менеджмент сборной все равно взяли юного таланта в Пекин. Возможно, там решили, что если бы на его месте был 30-летний лоб из чешской лиги, то шанс на успех на Играх всё равно был бы минимальным — но и сейчас Слафковски отлично готов ко взрослому хоккею.

В первом матче с финнами Рэмзи заявил Слафковски лишь 13-м форвардом — однако тот забил первый гол Словакии в Пекине. Чуть позже он забил и второй и поставил исторический рекорд — никогда на Олимпиадах 17-летний игрок не делал дублей. Впрочем, семнадцатилеток на Олимпиадах было всего двенадцать. Лучший из них — Эдди Ольчик, набравший 2+5 на Играх-1984. Из-за формулы турнира Слафковски вряд ли догонит знаменитого ныне комментатора, но по голам его уже опередил.

В Словакии немедленно началась Юраемания — страна изголодалась по большим талантам. Посыпались самые звёздные сравнения. Бывший вратарь «Северстали» и ЦСКА Растислав Станя сравнил игру форварда с Мирославом Шатаном на Олимпиаде-1994 — тогда 19-летний нападающий забил за турнир восемь раз. Бывший партнёр по детской команде уже сравнил Юрая с Марианом Габориком. Детские тренеры отмечали влияние семьи на воспитание хоккеиста — мать Слафковски была пловчихой уровня сборной страны.

В матче со Швецией тренеры перевели Слафковски чуть выше, и его тройка с Милошем Романом и Паволом Регендой стала самой заигрываемой у словаков, которые обстреливали шведов с любых позиций, но смогли «родить» лишь одну шайбу. Это стало поводом для критики — бывший энхаэловец Борис Валабик, который сейчас комментирует матчи на словацком государственном ТВ, сказал в эфире: «Мы ждём голов от Цегларика, Гривика, Гудачека, мы же не можем всё время полагаться на 17-летнего мальчика. От четвёртой тройки никто не ожидал такой игры, но они активно играют с шайбой, лезут в форчек, являются образцом для других звеньев».

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Никто, кроме Слафковски, у словаков не забивает — хотя с финнами они бросили по воротам 33 раза, со шведами — 41, и отрезками намного превосходили оппонентов… Сам юный форвард был краток после поражений, говорил, что от него требовали чаще бросать: «Если мы хотим побеждать, то должны меньше ошибаться и чаще забивать. Я верю, что мы сможем переломить ситуацию».

Впереди у словаков матч с Латвией за лучшую позицию в посеве — вполне возможно, на какая-то из этих сборных выйдет на Россию в четвертьфинале. И тогда за габаритным суперталантом надо будет приглядывать вдвойне внимательно.