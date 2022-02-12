Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

С кем сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале Олимпиады — 2022, расклады, рейтинг, сетка плей-офф

России попадётся самый слабый соперник в 1/4 финала? Расклады на плей-офф Олимпиады
Лев Лукин
Комментарии
Наша команда точно не будет первой в рейтинге, но, кажется, ей повезёт с первым соперником в плей-офф.

12 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 завершился групповой этап для команд квартета В, в котором выступала и сборная России.

Наша национальная сборная встречалась с Чехией. Учитывая игру команд в прошлых матчах, следовало ждать весьма унылого и осторожного хоккея, однако команды внезапно выдали настоящее голевое безумие! Ткачёв открыл счёт на 5-й минуте, Кундратек вскоре его сравнял, а Никита Нестеров во втором периоде вновь вывел Россию вперёд. После этого случилось удаление до конца матча Дмитрия Воронкова, и вот тут началось.

Чехи дважды наказали Воронкова за грубость, а в начале третьего периода Клок отправил четвёртую шайбу в ворота Федотова. Казалось, всё. Но тут сборная России проявила характер и менее чем за 5 минут игрового времени организовала три шайбы — постарались Семёнов, Грицюк и Чибисов. Грандиозный камбэк, но, увы, вели наши недолго: на 49-й минуте Гика сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибкой Федотова.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Россия
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия
1:0 Ткачёв (Гусев, Нестеров) – 04:51' (5x5)   1:1 Кундратек (Червенка, Странски) – 12:37' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Плотников) – 32:19' (5x4)   2:2 Крейчи (Червенка, Кундратек) – 38:41' (5x4)   2:3 Шпачек (Шулак, Соботка) – 39:16' (5x4)   2:4 Клок (Зогорна, Зогорна) – 43:14' (5x5)   3:4 Семёнов (Плотников, Андронов) – 43:50' (5x5)   4:4 Грицюк (Гусев, Ткачёв) – 46:43' (5x5)   5:4 Чибисов (Войнов, Шипачёв) – 48:22' (5x5)   5:5 Гика (Седлак, Крейчи) – 48:57' (5x5)   5:6 Шулак (Крейчи) – 64:29' (3x3)

При счёте 5:5 матч ушёл в овертайм, где Россию вновь подвело удаление. В штрафной бокс отправился Никишин, а вскоре Шулак реализовал большинство и принёс чехам победу.

Что это было?! Россия проиграла в грандиозной перестрелке с чехами на Олимпиаде Что это было?! Россия проиграла в грандиозной перестрелке с чехами на Олимпиаде
Гениальный сейв российского голкипера! Чех уже думал о голе, а на арене включили сирену Гениальный сейв российского голкипера! Чех уже думал о голе, а на арене включили сирену

В параллельном матче между Данией и Швейцарией было не так весело, но тоже результативно. Швейцарец Корви открыл счёт в первом периоде, но во втором отрезке датчане отличились трижды подряд, закрепив успех в начале третьей двадцатиминутки.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 5
Дания
1:0 Корви (Вебер, Тюркауф) – 15:59' (5x5)   1:1 Регин (Сторм, Йенсен) – 20:46' (5x4)   1:2 Сторм (Йенсен, Русселль) – 21:07' (5x5)   1:3 Бёдкер (Русселль) – 33:12' (5x4)   1:4 Мейер (Йенсен, Якобсен) – 41:55' (5x5)   2:4 Лёффель (Унтерзандер, Корви) – 44:53' (5x4)   3:4 Херцог (Корви, Унтерзандер) – 57:37' (5x5)   3:5 Сторм (Русселль) – 59:01' (en)

Швейцария быстро отыграла одну шайбу, а на 58-й минуте и вовсе сократила разрыв в счёте до минимума, но Дания удержала победу, забросив ещё и в пустые ворота.

Таким образом, датчане заняли второе место в группе В, Россия первая, Чехия третья, швейцарцы с одним набранным очком остались на четвёртой позиции.

Турнирная таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2022.

Рейтинг команд после четвёртого игрового дня на Олимпиаде

1. Россия – 7 очков (8:6).
2. США – 6 очков (12:2).
3. Финляндия – 6 очков (9:3).
4. Швеция – 6 очков (7:3).
5. Дания – 6 очков (7:6).
6. Канада – 3 очка (7:5).
7. Чехия – 4 очка (9:8).
8. Германия – 3 очка (4:7).
9. Латвия – 0 очков (3:6).
10. Швейцария – 1 очко (4:8).
11. Словакия – 0 очков (3:10).
12. Китай – 0 очков (2:11).

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Сетка плей-офф мужского хоккея на Олимпиаде

Квалификация:

5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8-9.

Четвертьфиналы:

1 – 8/9, 2 – 7/10, 3 – 6/11, 4 – 5/12.

Расклады на плей-офф перед заключительным днём группового этапа

В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команд в рейтинге. На данный момент это Чехия – Швейцария.

Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии.

Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

Расклад на плей-офф для России

Итак, наиболее вероятный расклад для России — третье место в рейтинге. Всё-таки трудно представить, что немцы, с трудом одолевшие сегодня Китай, завтра обыграют США в основное время.

В таком случае Россия, вероятнее всего, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Дания — Латвия/Словакия. Пожалуй, можно сказать, что нашим парням продолжает везти на Олимпиаде.

Уже известно, что четвертьфинальный матч с участием России состоится 16 февраля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022