России попадётся самый слабый соперник в 1/4 финала? Расклады на плей-офф Олимпиады

Наша команда точно не будет первой в рейтинге, но, кажется, ей повезёт с первым соперником в плей-офф.

12 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 завершился групповой этап для команд квартета В, в котором выступала и сборная России.

Наша национальная сборная встречалась с Чехией. Учитывая игру команд в прошлых матчах, следовало ждать весьма унылого и осторожного хоккея, однако команды внезапно выдали настоящее голевое безумие! Ткачёв открыл счёт на 5-й минуте, Кундратек вскоре его сравнял, а Никита Нестеров во втором периоде вновь вывел Россию вперёд. После этого случилось удаление до конца матча Дмитрия Воронкова, и вот тут началось.

Чехи дважды наказали Воронкова за грубость, а в начале третьего периода Клок отправил четвёртую шайбу в ворота Федотова. Казалось, всё. Но тут сборная России проявила характер и менее чем за 5 минут игрового времени организовала три шайбы — постарались Семёнов, Грицюк и Чибисов. Грандиозный камбэк, но, увы, вели наши недолго: на 49-й минуте Гика сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибкой Федотова.

При счёте 5:5 матч ушёл в овертайм, где Россию вновь подвело удаление. В штрафной бокс отправился Никишин, а вскоре Шулак реализовал большинство и принёс чехам победу.

В параллельном матче между Данией и Швейцарией было не так весело, но тоже результативно. Швейцарец Корви открыл счёт в первом периоде, но во втором отрезке датчане отличились трижды подряд, закрепив успех в начале третьей двадцатиминутки.

Швейцария быстро отыграла одну шайбу, а на 58-й минуте и вовсе сократила разрыв в счёте до минимума, но Дания удержала победу, забросив ещё и в пустые ворота.



Таким образом, датчане заняли второе место в группе В, Россия первая, Чехия третья, швейцарцы с одним набранным очком остались на четвёртой позиции.

Рейтинг команд после четвёртого игрового дня на Олимпиаде

1. Россия – 7 очков (8:6).

2. США – 6 очков (12:2).

3. Финляндия – 6 очков (9:3).

4. Швеция – 6 очков (7:3).

5. Дания – 6 очков (7:6).

6. Канада – 3 очка (7:5).

7. Чехия – 4 очка (9:8).

8. Германия – 3 очка (4:7).

9. Латвия – 0 очков (3:6).

10. Швейцария – 1 очко (4:8).

11. Словакия – 0 очков (3:10).

12. Китай – 0 очков (2:11).

Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.

Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.

Сетка плей-офф мужского хоккея на Олимпиаде

Квалификация:



5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8-9.



Четвертьфиналы:



1 – 8/9, 2 – 7/10, 3 – 6/11, 4 – 5/12.

Расклады на плей-офф перед заключительным днём группового этапа

В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команд в рейтинге. На данный момент это Чехия – Швейцария.



Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания, а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии.



Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

Расклад на плей-офф для России

Итак, наиболее вероятный расклад для России — третье место в рейтинге. Всё-таки трудно представить, что немцы, с трудом одолевшие сегодня Китай, завтра обыграют США в основное время.



В таком случае Россия, вероятнее всего, сыграет в четвертьфинале с победителем пары Дания — Латвия/Словакия. Пожалуй, можно сказать, что нашим парням продолжает везти на Олимпиаде.



Уже известно, что четвертьфинальный матч с участием России состоится 16 февраля.