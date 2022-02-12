«Вот такие они симулянты». Сборную России взбесило наглое поведение чехов на льду

Мужская сборная России по хоккею в заключительном матче группового этапа на Олимпиаде-2022 в Пекине в драматичной игре уступила соперникам из Чехии (5:6 ОТ). После встречи некоторые хоккеисты российской команды были буквально взбешены столь наглым и беспринципным поведением чешской сборной на льду. Прошёлся по судьям и наш тренер. Хоккеисты Филипа Пешана постоянно падали, «рисовали» удаления, хватались за лицо.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не скрывал своего возмущения от сегодняшней работы арбитров.



— Сегодня получилась зрелищная игра.

— Спасибо судьям!



— Но ведь в моменте с Воронковым был повод удалить, у Никишина была подножка в овертайме….

— Потом там было точно такое же удаление, как у Никишина — задержка после вбрасывания. Когда мы уже играли «три на четыре».

— Считаете, что Воронков незаслуженно заработал матч-штраф?

— Спорный момент. Видел его только на большом экране, полностью не смотрел. Игрок шёл, наклонив голову. Это надо учитывать. По мне, там нет «5+20».



— Как должен был сыграть в том моменте Воронков?

— Послушайте, он шёл к шайбе, это борьба, игровой момент. Сложно сказать, как надо было сыграть. Он делал всё правильно, прикрывал шайбу корпусом.



— Что вы ему сказали?

— Это наша внутренняя кухня.



— Но не ругали?

— Нет. Просто попросили всех ребят учитывать все нюансы.



— Поняли, что в этом матче начали судить иначе?

— Было видно. Мне показалось, что именно так.



— Вы перемешали три звена из четырех. В каких «химия» понравилась?

— Не хочу сейчас акцентировать, какая «химия» понравилась. У нас есть время до первой игры плей-офф. Мы посмотрим матч с чехами, проанализируем и будем отталкиваться от этого.



— Три голевых передачи Никиты Гусева говорят о том, что в этом звене всё в порядке?

— Посмотрим.



— Не жалеете, что поставили Федотова на третий матч?

— Не жалеем. У нас следующий матч через три дня.



— Может быть стоило дать ему отдохнуть с Данией?

— У нас есть тренер по вратарям. Общаемся с ним. Он был уверен в Федотове перед матчем. Мы команда, никого винить нельзя.



— Насколько повлияло то, что у вас турнирное положение не зависело от сегодняшней игры?

— Сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Надо было проявить себя в зоне атаки, контролировать шайбу, лезть на ворота — просили нападающих об этом перед матчем. У нас было и до этого много бросков, но никогда не было трафика перед воротами. Не закрывали вратаря. Сейчас ребята лезли, были голодные до шайбы. Выигрывали спорные шайбы, после которых забивали голы. Надо отдать должное хоккеистам, что не опустили руки при счёте 2:4. На таких турнирах против таких соперников очень тяжело играть в меньшинстве. Это сбивает темп. У нас есть спецбригады большинства и меньшинства. Получается, что одни сидят, а другие играют. Ребята — молодцы, что вернулись. Могли выиграть матч.



— Контролем шайбы довольны?

— Да. Но поначалу были моменты, когда она не держалась. Потом уже стали лучше держать. Проявили уверенность.



— От Шипачёва ждёте большего?

— Ждём. Надеюсь, он проявит себя в следующем матче и на этом турнире.



— Каково состояние Каюмова?

— Он тренируется. Посмотрим, завтра выйдет на лёд. Я не исключаю, что он может вернуться.



— Не планируете его на Анисимова поменять?

— Нет. Мы пока эти нюансы не обдумывали. Посмотрим, как всё будет складываться.



— Воронков не получит автоматический пропуск следующего матча? Напомните регламент.

— Я не знаю. Я только вернулся после игры, с игроками поговорил, поэтому этих нюансов ещё не знаю.



— Сегодня собрание было грустное или весёлое?

— Весёлое. А почему должно было быть грустное?

— Меньшинство подвело.

— Это хорошо, что подобное произошло сейчас. У нас есть спецбригада, которой мы показываем видео, как играют другие команды. В каких-то моментах у них пропадала концентрация. Где-то не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята бились и ложились под шайбу.



— Сегодня один из игроков чуть не получил травму, когда открылся бортик.

— Этот бортик открывается уже не первый раз. Мы видели это во многих матчах. Но это не ко мне, а к организаторам. Я за бортики не отвечаю.



— Ковальчук отвечает?

— Нет, Ковальчук тоже нет. Наверное, вам лучше отвечать за них. Я думаю, у вас получится.



— Как оцените первый матч Плотникова?

— Молодец, хорошо сыграл, проявил характер. Лез на ворота. По нему вопросов нет.



— Будет три дня паузы. Это хорошо?

— Для кого-то они скажутся позитивно. Думаю, что эти три дня мы используем, чтобы ребята отдохнули. Плюс есть возможность подкорректировать нюансы, чтобы не было проблем.



— Думаете о том, кто будет соперником?

— Нет. Я же только после игры. Я не знаю, кто будет соперником.

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Нападающий сборной России Никита Гусев подвёл итоги встречи и рассказал о своей игре.



— Как вам такой счёт, стало веселее?

— Нет, мы проиграли, поэтому не веселее.



— Что сегодня произошло?

— Мы ничего не меняли, старались больше бросать и создавать моменты.



— У вас сегодня ассистентский хет-трик…

— Тут самое главное, чтобы команда выиграла. Поэтому лучше 1:0 выиграть, чем очки набирать.



— Что скажете об удалении Воронкова?

— Без комментариев.



— Прогресс в игре чувствуется?

— Мы потихоньку начинаем играть всё лучше. Надеюсь, что следующая игра будет ещё лучше.



— Небольшой перерыв даст возможность лучше подготовиться?

— Думаю, что да. Даст нам время подготовиться, немножко выдохнуть. Пойдём с новыми силами.



— Наконец-то реализовали большинство.

— Это хорошо, но у нас много попыток, надо улучшать этот компонент.



— В меньшинстве много пропустили.

— Надо поработать.

Защитник сборной России Александр Никишин обвинил чешскую сборную в большой любви прибегать к симуляции.

— Что скажете в целом по матчу?

— Трудный матч, много меньшинства. Хорошо, что реализовали своё большинство. Много нелепых и неоправданных удалений.



— В овертайме пропустили…

— Что тут говорить? Удаление все видели…



— С чем это связано, эмоции?

— Это не эмоции, я ему даже по лицу не попал. Он там падал… Симулянт! Что говорить? Никаких эмоций, я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать.



— Чехи постоянно вас провоцировали?

— Они всегда такие, агрессивные. Пару удалений заработали на этом. Цепляются, кусаются. Не отвечать надо было.



— Показалось, что с Воронковым тоже было не всё однозначно, чех на него сам летел.

— Он его даже не бил, развернулся к шайбе. Вот такие они симулянты. Будем исправляться в следующей игре.



— Рады, что вышли с первого места?

— Мы не думаем об этом, мы сегодня проиграли. Будем настраиваться на следующую игру.

Фото: photo.khl.ru

Нападающий сборной России Кирилл Семёнов тоже поделился своими эмоциями после игры.



— Тренеры говорили не поддаваться на провокации, быть сдержаннее, гнуть свою линию сегодня, что мы и делали. Мы показали характер, — с ходу отметил Кирилл.

— В какой момент начались эти провокации и всё посыпалось?

— На самом деле, ничего не посыпалось. Были провокации с их стороны, как и на Кубке Первого канала. Игра была равная. У них были моменты, у нас тоже. Самое главное, что мы не опустили руки, сражались до конца, вытащили игру. Но не повезло в овертайме, пропустили гол.



— Показалось, что всё пошло наперекосяк после удаления Воронкова.

— Я бы не сказал, что это был ключевой момент. Просто они большие мастера, у них есть игроки, которые много времени провели в НХЛ хорошую карьеру, набирали много очков. Получилось так, что пропустили два гола в этом меньшинстве, но ничего страшного. Я сказал уже, что мы не расслабились, играли до конца, показали свой характер.



— Вас расстроило, когда узнали, что будете 13-м нападающим?

— Меня бы расстроило, если бы я не попал на Олимпийские игры. Я нахожусь здесь, мы все одна большая семья. На трибуне ребята тоже нас поддерживают, переживают, болеют за нас.

А вот мнение форварда сборной Чехии Лукаша Седлака, рассказавшего про эпизод с Дмитрием Воронковым.



— 11 голов – весёлый хоккей!

— Да, наконец-то мы стали забивать, в предыдущих двух матчах у нас были с этим проблемы. Создавали много моментов, но не могли их завершить. Сегодня нам пару раз повезло с отскоками, но так и бывает на маленькой площадке. Вы знаете, в НХЛ ведь то же самое. Бросаешь из угла и получаешь удачный отскок, шанс на добивании, забиваешь некрасивые голы. Все команды стараются хорошо играть в обороне, поэтому непросто забивать красивые голы в пустые углы. Мы должны играть попроще и лезть на ворота.

— Игра была очень жаркой — с Россией всегда так?

— Да, это с давних времён повелось, в матчах России с Чехией всегда много эмоций, все хотят победить. Весело играть в таких матчах. На обеде встретил ребят из «Трактора», пошутили с ними, сказал им не опускать голову, а то я их жёстко припечатаю. Всё весело, с шуточками, а потом выходишь на лёд и бьёшься за свою страну. А после игры – снова улыбки на лицах, говоришь друг другу – «Хороший матч» — и вы снова друзья. Люблю такие матчи.

— Егор Яковлев сказал, что если Воронкову дали «5+20», то вы не должны были возвращаться в игру.

— Я понимаю. Это был неудачный хит, он думал, что я еду хитовать его, но я пытался дотянуться до шайбы, наклонил голову. Так как он подумал, что я хочу применить на нём силовой, он попытался хитануть меня в ответ. Ударил меня в голову. Уверен, что удар был точно в голову, но, думаю, он не хотел этого делать. Просто неудачное стечение обстоятельств. Если бы я не тянулся к шайбе, это был бы чистый силовой. На мой взгляд, Воронкову просто не повезло.