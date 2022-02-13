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Кто с кем сыграет в плей-офф хоккея на Олимпиаде, итоговая сетка плей-офф, рейтинг, расклад, все пары

России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады
Лев Лукин
Кто с кем сыграет в плей-офф хоккея на Олимпиаде
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Итоговый рейтинг, все пары плей-офф и расклад на четвертьфинал — в этом материале.

13 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 завершился групповой этап. По его итогам был составлен итоговый рейтинг команд перед плей-офф, а также сформированы пары квалификационного раунда. Также четыре сборные завоевали путёвку напрямую в четвертьфинал: это команды США, Финляндии, России и Швеции.

Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн Россия получит Данию или Латвию в 1/4 финала! Сетка плей-офф в хоккее на Олимпиаде. Онлайн

Группа С

В группе С утром встречались Латвия и Словакия. В предыдущих матчах эти сборные не смогли набрать ни одного очка, сегодня же словаки одержали уверенную победу.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 07:10 МСК
Словакия
Окончен
5 : 2
Латвия
1:0 Маринчин (Юрчо, Гудачек) – 11:00' (5x5)   1:1 Кениньш (Аболс, Крастенбергс) – 15:46' (5x5)   2:1 Цегларик (Гривик, Такач) – 26:17' (5x5)   3:1 Слафковски – 31:16' (5x5)   3:2 Индрашис (Мейя, Цибульскис) – 42:07' (5x5)   4:2 Зузин (Келемен, Черешняк) – 49:21' (5x5)   5:2 Юрчо – 59:59' (en)

Чуть позже состоялся главный матч квартета — скандинавское дерби Финляндии и Швеции. «Тре Крунур» вели 3:0 после второго периода, но финны сподобились на камбэк, а в овертайме забрали себе победу и первое место в группе.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
13 февраля 2022, воскресенье. 11:40 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция
0:1 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 24:24' (5x4)   0:2 Бенгтссон (Тёммернес, Броме) – 28:39' (5x4)   0:3 Ландер (Пудас, Клингберг) – 31:36' (5x4)   1:3 Хартикайнен (Маннинен, Ватанен) – 45:34' (5x4)   2:3 Пакаринен (Хартикайнен, Маннинен) – 55:30' (5x4)   3:3 Пакаринен (Лехтонен, Хартикайнен) – 57:11' (5x5)   4:3 Песонен (Няттинен, Хиетанен) – 62:01' (3x3)
Финны напугали Россию перед плей-офф Олимпиады! Но затем устроили грандиозный камбэк Финны напугали Россию перед плей-офф Олимпиады! Но затем устроили грандиозный камбэк

Группа А

Вечером в Пекине играли представители квартета А. Канада ожидаемо уверенно обыграла Китай, а США, пропустив быстрый гол от немцев, в дальнейшем довольно легко переломили ход матча с бундестим.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Китай
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Стрит (Джонсон, О'Делл) – 02:09' (5x5)   0:2 Тамбеллини (Грант, Уозерспун) – 06:44' (5x5)   0:3 О'Делл (Хо-Сэнг, Уозерспун) – 10:06' (5x5)   0:4 Джонсон (Демерс, Уил) – 38:03' (5x5)   0:5 Найт (Пауэр, Хо-Сэнг) – 46:23' (5x4)
Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
США
Окончен
3 : 2
Германия
0:1 Хагер (Плахта, Кагун) – 02:00' (5x4)   1:1 Кэмпфер (Мили, Майерс) – 04:26' (5x4)   2:1 Нис (Абруццезе, Несс) – 24:50' (5x5)   3:1 Смит – 42:47' (5x5)   3:2 Кюнхакль (Бергман, Мюллер) – 57:31' (5x5)
Америка выше России в рейтинге на Олимпиаде. Но для наших в этом нет ничего плохого Америка выше России в рейтинге на Олимпиаде. Но для наших в этом нет ничего плохого

Итоговый рейтинг сборных

1. США
2. Финляндия
3. Россия
4. Швеция
5. Канада
6. Дания
7. Чехия
8. Словакия
9. Германия
10. Швейцария
11. Латвия
12. Китай

Пары квалификационного раунда плей-офф

Итак, США, Финляндия, Россия и Швеция напрямую выходят в четвертьфинал, а остальные восемь сборных сразятся в квалификационном раунде. Все матчи состоятся 15 февраля во вторник.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Не начался
Германия
Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Не начался
Швейцария
Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Не начался
Латвия
Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК
Канада
Не начался
Китай

Сетка плей-офф на четвертьфинал Олимпиады

США — Словакия/Германия
Финляндия — Чехия/Швейцария
Россия — Дания/Латвия
Швеция — Канада/Китай

Все четвертьфиналы состоятся 16 февраля в среду.

Расклад

Итак, в квалификации самый простой соперник, очевидно, у сборной Канады — «кленовым листьям» просто надо ещё раз доказать гигантскую разницу в классе с хозяевами Олимпиады. Остальные же пары полны интриги, и даже довольно затруднительно выделить в них фаворита.

В четвертьфинале больше всего не повезло шведам (хотя они сами виноваты) — их на 99,9% ждёт встреча с Канадой. Финнам предстоит очень непростой матч с чехами или швейцарцами, а вот США и России, можно сказать, повезло. Словаки и немцы не выглядят грозным соперником для «звёздно-полосатых», так же, как и Россия должна легко проходить что Данию, что Латвию.

Впрочем, от олимпийского плей-офф всегда можно ждать сюрпризов. Вспомнить хотя бы Пхёнчхан-2018, где будущие финалисты немцы включились только в матчах на вылет, фактически провалив групповой этап. Поэтому без самоуверенности (да и откуда ей взяться при такой игре нашей сборной) ждём плей-офф Олимпиады.

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