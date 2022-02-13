России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады

Итоговый рейтинг, все пары плей-офф и расклад на четвертьфинал — в этом материале.

13 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 завершился групповой этап. По его итогам был составлен итоговый рейтинг команд перед плей-офф, а также сформированы пары квалификационного раунда. Также четыре сборные завоевали путёвку напрямую в четвертьфинал: это команды США, Финляндии, России и Швеции.

Группа С

В группе С утром встречались Латвия и Словакия. В предыдущих матчах эти сборные не смогли набрать ни одного очка, сегодня же словаки одержали уверенную победу.

Чуть позже состоялся главный матч квартета — скандинавское дерби Финляндии и Швеции. «Тре Крунур» вели 3:0 после второго периода, но финны сподобились на камбэк, а в овертайме забрали себе победу и первое место в группе.

Группа А

Вечером в Пекине играли представители квартета А. Канада ожидаемо уверенно обыграла Китай, а США, пропустив быстрый гол от немцев, в дальнейшем довольно легко переломили ход матча с бундестим.

Итоговый рейтинг сборных

1. США

2. Финляндия

3. Россия

4. Швеция

5. Канада

6. Дания

7. Чехия

8. Словакия

9. Германия

10. Швейцария

11. Латвия

12. Китай

Пары квалификационного раунда плей-офф

Итак, США, Финляндия, Россия и Швеция напрямую выходят в четвертьфинал, а остальные восемь сборных сразятся в квалификационном раунде. Все матчи состоятся 15 февраля во вторник.

Сетка плей-офф на четвертьфинал Олимпиады

США — Словакия/Германия

Финляндия — Чехия/Швейцария

Россия — Дания/Латвия

Швеция — Канада/Китай

Все четвертьфиналы состоятся 16 февраля в среду.

Расклад

Итак, в квалификации самый простой соперник, очевидно, у сборной Канады — «кленовым листьям» просто надо ещё раз доказать гигантскую разницу в классе с хозяевами Олимпиады. Остальные же пары полны интриги, и даже довольно затруднительно выделить в них фаворита.

В четвертьфинале больше всего не повезло шведам (хотя они сами виноваты) — их на 99,9% ждёт встреча с Канадой. Финнам предстоит очень непростой матч с чехами или швейцарцами, а вот США и России, можно сказать, повезло. Словаки и немцы не выглядят грозным соперником для «звёздно-полосатых», так же, как и Россия должна легко проходить что Данию, что Латвию.

Впрочем, от олимпийского плей-офф всегда можно ждать сюрпризов. Вспомнить хотя бы Пхёнчхан-2018, где будущие финалисты немцы включились только в матчах на вылет, фактически провалив групповой этап. Поэтому без самоуверенности (да и откуда ей взяться при такой игре нашей сборной) ждём плей-офф Олимпиады.