«Проиграем в 1/4 Олимпиады — нужно закрывать эту лавочку». Эксперты — о жребии России

Сегодня на Олимпиде-2022 в Пекине завершился групповой раунд. Больше права на ошибку у команд нет, так как впереди сперва квалификационный раунд, а затем стадия плей-офф. Сборная России оказалась на третьем месте в итоговом рейтинге и теперь сыграет в четвертьфинале с победителем пары Дания – Латвия. В случае успеха россияне вполне могут встретиться в полуфинале с одним из своих самых неудобных соперников за последнее время – командой Финляндии.

Оценить перспективы сборной России после итогового расположения всех национальных команд, а также правильность выбора Ивана Федотова в качестве основного вратаря на четвертьфинал (об этом уже официально заявил тренер вратарей Сергей Наумов) мы попросили наших постоянных экспертов, в числе которых двукратные олимпийские чемпионы Борис Михайлов, Александр Кожевников и Вячеслав Быков, трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин, а также заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Наверняка Витолиньш консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой»

Вячеслав Быков не считает, что россиянам повезло с жребием, и призывает команду не расслабляться.

«Когда пройдём кого-то из пары Дания – Латвия, тогда можно будет сказать, что нам повезло. Датчане убрали чехов в первом матче. Латвия всегда яростный соперник. Для них это принципиальный матч, почти дерби. У них тренер Витолиньш, а он работал с нашей сборной. Наверняка он консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой. Так что будет непросто.

Нельзя сказать, что нам повезло. Нужно отнестись со всей ответственностью к любому из соперников. Четвертьфинал – один из самых напряжённых и сложных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом. Нужно подойти очень серьёзно. Тренерский штаб это понимает. Сейчас у тренеров достаточно времени, чтобы проанализировать соперников, разобрать их по полочкам, выбрать план на игру. У Дании тренер строит игру, которую очень тяжело пройти. Его команды показывают вязкий хоккей. Мы это на себе испытали.

У Финляндии очень интересная и опытная команда. Большинство игроков – лидеры в разных чемпионатах. При этом они играют на важных позициях в своих клубах. Для меня они одни из кандидатов на золото. В плей-офф лёгких матчей не бывает. Туда пробиваются команды, которые претендуют на медали, с большим потенциалом, – заявил Быков.

«И Данию, и Латвию мы обязаны обыгрывать»

Борис Михайлов уверен, что сборной России в четвертьфинале будет трудно, но обыгрывать наша команда должна любого из возможных соперников.

«Обе команды мы должны обыгрывать, вот и всё. На кого выйдут, с тем и будут играть. И Данию, и Латвию мы обязаны обыгрывать. Хотя будет трудно. Что касается вратаря Ивана Федотова, то если ему надо было вздохнуть, то ему не надо было играть с Чехией. А на сегодняшний день Иван в игре, тренерам он предпочтительнее двух других голкиперов», – считает легендарный ветеран.

«Если не выиграем у Дании или Латвии, то позор — это мягко сказано»

Алексей Терещенко выступил в привычной для себя яркой и бескомпромиссной манере.

«Четвертьфинал с Данией или Латвией – вообще отлично. Если бы будем обсуждать, пройдём ли эти команды, то уровень нашего чемпионата… Даже говорить не буду. Вы представляете, если латышам проиграем, вообще катастрофа будет. Не то что катастрофа, а нужно брать и закрывать эту лавочку.

Федотов в воротах – правильное решение. Пропустил шесть шайб? Там голы-то какие. А так, Иван хорошо отыграл предыдущие матчи. На этой стадии нужно обыгрывать любого соперника. Если не выиграем у Дании или Латвии, то позор – это мягко сказано», – выразил своё мнение Терещенко.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Нам надо выходить и обыгрывать. Только так»

Андрей Николишин сказал, что он не ждёт лёгкого четвертьфинала в исполнении российской команды.

«Лёгкого четвертьфинала я не жду, кто бы туда ни вышел. На Олимпиаде не бывает простых матчей. Многие уверены, что мы легко победим? Пусть будут уверены, лучше, чтобы наши ребята были уверены. Нам надо выходить и обыгрывать. Только так.

То же самое можно сказать и о возможном матче с Финляндией в полуфинале. Не надо бежать впереди паровоза», – заявил Николишин.

«Если мы обсуждаем, с кем нам будет тяжелее: с латышами или с датчанами, которые приходят поиграть в хоккей после работы, то куда нам дальше идти вообще?»

Владимир Плющев в привычной для себя манере подробно разложил всю ситуацию по полочкам.

«Затрудняюсь сказать, кто нам предпочтительнее — Дания или Латвия. Второй матч с датчанами — не очень здорово, потому что есть момент некого нервяка. Что касается латышей, мы не встречались с ними уже давно, хотя в группе они прилично упирались. Но матч Россия — Латвия будет принципиальным в любом случае. Как бы то ни было, надо выходить на матч уверенными в себе.

Здесь проблема не в том, что нам тяжело было играть с датчанами. Нам было тяжело на протяжении восьми чемпионатов мира. Мы девять лет ничего не выигрываем, а последние пять тяжело играем и с швейцарцами, и с датчанами, и с немцами. Проблема намного глубже. Если мы обсуждаем, с кем нам будет тяжелее: с латышами или с датчанами, которые приходят поиграть в хоккей после работы, то куда нам дальше идти вообще?

Нам будет тяжело при любом раскладе и сопернике. Всё зависит от того, как сыграет наша «креативная пятёрка», так называемая. Она вообще ещё пока никак не играла — нападающие ничего нарисовать не могут.

Что касается Федотова, то в матче с Чехией ему не особо оборонцы помогали, поэтому он даже психанул. Иван многое сделал, чтобы сыграть на ноль в первом матче. Он бы хотел, чтобы партнёры помогали ему, а не сидели на шее.

В полуфинале можем сыграть с финнами? Ну, на чемпионате мира они проходили дальше нас, как и на Олимпиаде. К тому же их юниоры и молодёжка всегда выше наших. Конечно, с ними будет не просто сложно, а архисложно. Финляндия — очень мастеровая, дисциплинированная и подготовленная команда», — подытожил Плющев.

«Нам без разницы с кем играть — с Данией или Латвией»

Александр Кожевников настроен очень оптимистично и считает, что нет никакой разницы, с кем России играть в четвертьфинале.

«Нам без разницы с кем играть — с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем. Надо улучшать игру, и тогда всё будет нормально.

Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют. Откуда нам знать? Тренеры лучше разбираются. Тем более никто не видел второго вратаря», — сказал Кожевников.