Александр ограничился лишь голевой передачей, а «Вашингтон» вновь проиграл — в шестой раз за последние 10 игр.

Овечкин выбил 60 очков за сезон в НХЛ! Но почему он не забивает уже шесть матчей подряд?

Со всеми перипетиями Олимпиады некоторые могли и забыть, что регулярный сезон НХЛ до сих пор продолжается. Расписание сегодняшних матчей вполне удобно для жителей Западной России – все четыре встречи, запланированные на этот день, начинаются не позже 22:00 мск. Всему виной Супербоул – финал сезона Национальной футбольной лиги, главной спортивной лиги Северной Америки.

Пока в Лос-Анджелесе шли последние приготовления к битве «Лос-Анджелес Рэмз» и «Цинциннати Бенгалз» (рекомендуем посмотреть, если есть возможность – американский футбол гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд), у них «на разогреве» выступал один из самых результативных хоккеистов в истории «супербоульных воскресений» — Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» 14 раз выходил на лёд в день Супербоула, забросил 12 шайб и набрал в общей сложности 18 очков (столько же было и у Джонни Буцика) – по обоим показателям результативности в истории НХЛ его опережает только легендарный Фил Эспозито, который сделал 16+16 за 12 матчей.

Перед 15-м разом Александр получил возможность немного набраться сил – предыдущую игру «Вашингтона» с «Монреалем» он пропустил из-за особенности коронавирусной политики в Канаде. Встретиться с другой командой из страны кленового листа – «Оттавой» – ему уже ничего не помешало. Тем более что матч проходил на льду «Кэпиталз».

Возможность подобраться ближе к Эспозито у Овечкина появилась уже в самом начале, когда «столичные» получили численное преимущество.

Однако большинством «Вашингтон» распорядился ужасно – мало того, что сам не реализовал, так ещё и пропустил. При этом голевой бросок Алекс Форментон наносил из-под Овечкина, который в этом эпизоде оказался на позиции защитника и проспал подключение форварда «Сенаторз».

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К концу первой трети на табло неожиданно горели 0:2 – «Оттава» разыграла образцовую контратаку, которую завершил Адам Годетт, поймавший на противоходе Илью Самсонова.

На исходе 20-минутки «Кэпиталз» получили второй шанс разыграть лишнего и спустя считаные секунды после перерыва всё-таки смогли это сделать. Мощный щелчок Овечкина из «офиса» был отражён Антоном Форсбергом, но на добивании тут как тут оказался Бекстрём. Благодаря голу шведа капитан «столичных» вырвался на единоличное второе место по количеству очков в дни Супербоула, а также совершил 60-е результативное действие в сезоне.

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В середине матча произошёл неприятный эпизод – Джон Карлсон был удалён на две минуты за опасный удар в голову. Пострадавшему Брэди Ткачуку даже пришлось ненадолго покинуть лёд, однако вскоре он вернулся и ответил – в первой же смене после выхода из раздевалки американец подкараулил шайбу, которая затерялась в суматохе у ворот Самсонова, и протолкнул её за ленточку.

Вдохновить «Вашингтон» на камбэк в третьем периоде попытался Том Уилсон. Канадец давненько не дрался, но сегодня сбросил краги, чтобы выяснить отношения с Ником Полом. Свою битву Уилсон убедительно выиграл, но передать заряд остальным «столичным» у него не получилось. Более того, «Кэпиталз» пропустили ещё – в середине 20-минутки отличился Коннор Браун, приговоривший хозяев к шестому поражению за последние 10 игр.

Тем временем Овечкин не забивает уже шесть матчей подряд. Последний раз он забрасывал как раз в ворота «Оттавы», оформив дубль 22 января. Увы, с тех пор в сезоне Александра наступила чёрная полоса, и он немного сбавил скорость в погоне за Гретцки. Почему – большой вопрос, на который, надеемся, очень скоро будет найден ответ.