Финны — лучшие, Россия даже не в зоне медалей. Итоги группового этапа в хоккее на ОИ-2022

Этот этап ни на что не влиял, но позволил сделать выводы о состоянии команд. Впрочем, в плей-офф всегда возможны сюрпризы.

На мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 завершился групповой этап. По его итогам был составлен рейтинг, определивший четвёрку четвертьфиналистов и пары квалификационного раунда плей-офф.

Но тот рейтинг основан только на сухих цифрах — место в группе, количество очков, разница шайб. Мы предлагаем свой вариант рейтинга по итогам группового этапа с фундаментом в виде ощущений не от результата, а от игры всех сборных.

12. Китай

Ну, здесь всё ожидаемо. По крайней мере, смогли забить на групповом этапе в два раза больше голов, чем корейцы на прошлой Олимпиаде. Обе шайбы прилетели в ворота немцев, которые вряд ли бы упустили свои 3:0 преимущества, но всё равно в концовке матча чуть понервничали. Айвэн Занатта при этом фактически играл в два звена — этнические китайцы получали крохи игрового времени в 2-3 минуты, но даже так хозяева получили два разгрома от североамериканцев и наверняка заработают третий в квалификации.

11. Швейцария

Пока выглядят чуть ли не главным разочарованием группового турнира. После крепких выступлений на ЧМ ожидалось, что без игроков НХЛ смогут поддержать уровень за счёт игроков сильного национального чемпионата. С Россией частично не повезло в завершении, как и с чехами, где пару раз шайба прилетала в штанги. Но датчане ещё и вскрыли и проблемы в обороне, забив пять раз.

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Проигрыш от Дании вообще шокировал швейцарских журналистов, потому что их сборная начала шевелиться только после того, как счёт стал 1:4. «Уверенность в себе и решимость куда-то пропали. Предполагаемые аутсайдеры преподали нам урок, как диктовать темп матча и поддерживать интенсивность игры. Гнев после упущенных возможностей сменился разочарованием в концовке», — написал обозреватель газеты Blick.

10. Латвия

Набрали ноль очков, но сыграли неплохо, учитывая большие проблемы с ковидом. Проспали старт матча со шведами, но потом включили обороты и чуть не довели дело до овертайма, потом достойно сыграли на встречных курсах с финнами. Странный провал случился только в матче со словаками, который по уровню стал одним из худших для латвийцев за долгое время.

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Так как прибалты могут стать соперниками России в четвертьфинале, отметим их сильные стороны: латвийцы хороши в большинстве, классно играют на контратаках, а ещё — неплохо готовы физически. У них есть «горячие» вратари — тот же Калниньш, которого мы знаем по «Йокериту». Несмотря на то что результат получился не лучшим, Харийс Витолиньш взбодрил сборную после Хартли.

9. Германия

Символ этой сборной Германии — угроза Корбиниана Хольцера американскому форварду о неизбежном отрывании головы. Судя по всему, на такие настройки немцы перешли после того, как судьба игры с Канадой была решена одним убийственным силовым О'Делла, после которого была забита первая шайба. Тренер сборной Тони Сёдерхольм считал, что немцы с каждым матчем играли лучше.

После вала критики из-за игры с Китаем против США немцы сыграли очень жёстко и по-боевому и наверняка готовы сохранять этот настрой и на игры плей-офф. На групповом этапе они создали несколько меньше проблем американским сборным, чем ожидалось. Местные эксперты уверены, что такой стиль поможет против соперника по квалификации, а им станет…

8. Словакия

Словаки тоже могут жаловаться на судьбу — против финнов и шведов они играли очень активно и постоянно угрожали воротам. Но Крэйг Рэмзи и его штаб что-то напутали — лучший вратарь этой сборной Патрик Рыбар появился на льду только при счёте 0:3 во втором матче группы. Шесть шайб от финнов прилетели ещё и из-за того, что Бранислав Конрад провёл очень слабую игру.

Пресса убивала лидеров сборной, в том числе знаменосца Словакии Марека Гривика, за слабую игру. В третьем матче Рэмзи перемешал тройки, и результат пришёл — но сохранится ли импульс? Впрочем, у словаков никуда не делось их секретное оружие.

7. Швеция

Тот момент, когда прямое попадание в четвертьфинал ни о чём не говорит. Шведы остаются шведами в плохом смысле, и каждый раз это становится открытием. Даже в созыве, где решено было отказаться от технарей и положиться на правильных парней, «Тре Крунур» чуть не упустили 3:0 с Латвией и всё-таки повторили этот трюк с финнами. Их и банально не хватает на весь матч, и там явные проблемы с ментальной частью.

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Если не случится огромной сенсации, то шведы попадают в четвертьфинале на Канаду — и в нынешней форме команд это видится гарантированным проходом «кленовых». Единственная надежда — классные вратари, к ним претензий по группе не столь много.

6. Чехия

Очень противоречиво. С датчанами «народны тим» частично не повезло — соперник создал всего 1,1 ожидаемого гола, а чехи растранжирили вагон моментов, увенчав всё броском Кундратека в перекладину на последней минуте. При этом показали неплохую защиту, постоянно нагружали чужого вратаря — но это всё в виртуальной реальности, а на самом деле у них третье место в группе.

Абсолютно непонятна любовь чешского штаба к Шимону Грубецу. Понятно, что сейчас у чехов на этой позиции всё крайне грустно, но он провёл плохой групповой этап, а двум его сменщикам не дали даже минуты. Неужели тот же Вилл настолько плох? Почти наверняка чехи вылетят именно из-за вратарских ошибок.

5. Дания

Наверное, на каждом групповом турнире Олимпиады должен быть один удивляющий андердог. В Пхёнчхане такими были словенцы, которые обыграли словаков и американцев. Сейчас датчане загрызли две хорошие сборные за счёт организованной игры в обороне и чуть не доставили огромные проблемы России.

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Банальность, но именно за счёт такого стиля и берутся игры плей-офф, особенно когда нет серий до четырёх побед. Приятным сюрпризом для датчан стало то, что в воротах есть кому сыграть и без Андерсена — и если Дам выдавал концерты на ЧМ, то 20-летний Диков провёл очень уверенную игру с нашими. Но всякому чуду есть пределы — всю датскую спортивную удачу уже использовали футболисты на Евро.

4. Россия

Конечно, нельзя сказать, что Россия сыграла с огнём в глазах, как-то красиво — всю критику вы наверняка читали на этих же страницах днями ранее. Но на такой Олимпиаде даже такое хромание и ковыляние от нашей сборной наверняка позволит ей пройти в полуфинал. Не из-за того, что Россия играет так хорошо — нет, многие соперники сами ничем не лучше.

Сложно представить себе вариант, при котором Россия проиграет Дании или Латвии — даже со старой спортивной опаской играть дважды против одного соперника. Конечно, такой итог был бы логичным финалом того цирка, который сложился вокруг сборной в этом году, но это пока выглядит абсолютно невероятно. Хотя по итогам группового этапа наша команда уж точно не входит в, скажем так, медальную зону этих Игр. Посмотрим, изменится ли что-то в плей-офф.

3. Канада

После матча с американцами все шишки полетели в Паскуале. Проблема в том, что на две лёгкие шайбы у него приходилось три нечеловеческих спасения — не забили бы американцы в одном моменте, так наверняка б забросили в другом, они были банально лучше половину матча. Как раз в этой игре был показан главный минус канадцев: молодые и дерзкие сборные вполне могут задавить этот клуб солидных джентльменов со средним возрастом под 30 лет.

Но на Олимпиаде возрастные почти все, а европейцев, как оказалось, можно вынести одним приличным силовым.

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Вратарская позиция всё равно настораживает — странно, что штаб не доверяет Леви: он хоть не заработал себе имени, но проводит шикарный сезон. В общем, это сильная команда, но ореола непобедимости вокруг неё нет.

2. США

А мы предупреждали. Конечно, сложно было высоко оценивать эту сборную по индивидуальному таланту, но все вместе молодые парни из NCAA с миксом опытных ребят из европейских лиг выглядят просто мощно. Мощь — это главное слово, с которым ассоциируется эта команда, играющая так, как и ожидалось: быстро, очень быстро, ещё быстрее, активно и по-хорошему прямолинейно.

Обратная сторона молодости — безалаберность. При счёте 3:1 в большинстве против Канады Штаты начали так пижонить, что пропустили результативную контратаку. И даже тренерскими установками сложно будет выбить это свойство молодой команды — возможно, стоило всё-таки взять ещё одно взрослое звено, чтобы чуть уравновесить баланс. Возможно, его до золота и не хватит.

1. Финляндия

Двух убедительных побед в матчах со Словакией и Латвией было мало, чтобы показать свой статус. Нужна была именно такая издевательски наглая победа над шведами, где финны как будто специально давали фору, зарабатывая все удаления мира максимально идиотскими способами. Период озверина сменился периодом методичного камбэка.

Вчера смутил вратарь — Олкинуора и в КХЛ зимой посыпался и начал чередовать хорошие матчи с поразительно плохими. Скорее всего, в плей-офф первым будет Сятери. Другие преимущества финнов не поменялись — хотя смутило, что в первом периоде шведы неплохо их поддавливали. Даже так остаются самой сбалансированной командой, а это крайне важно.