Сплошное разочарование. 12 хоккеистов, проваливших групповой этап Олимпиады

Завершился групповой этап олимпийского хоккейного турнира в Пекине. Кто-то выступил на нём выше ожидаемого, а кто-то, напротив, не оправдал возложенных надежд. Рассказываем, кому в Пекине не удались матчи предварительного раунда.

Эдди Паскуале

Вратарь «Локомотива» приехал в Пекин в качестве потенциально одного из лучших голкиперов турнира. Ворота «кленовых» Эдди защищал в двух первых матчах группового этапа, но если в игре с Германией он сыграл на достаточно высоком уровне, то вот встречу с принципиальными соперниками из США ему наверняка хочется забыть как можно скорее.

Две результативные ошибки сыграли ключевую роль в итоговом результате – «звёздно-полосатые» в матче за первое место в квартете А опередили канадцев как раз на два гола. Учитывая, что подопечные Клода Жюльена в 1/8 финала сыграют с хозяевами турнира, критичным выступление Паскуале в матче с США точно не стало. Но на дальнейших этапах таких ошибок совершать уже нельзя.

Шимон Грубец

Один из героев чемпионского «Авангарда» является одним из худших основных голкиперов Олимпиады после группового этапа – ниже него в рейтинге стартеров располагаются только вратари сборных Китая и Германии, которые попали под катки североамериканских команд.

В группе В таких катков не было, но даже здесь Грубец не сумел показать впечатляющую надёжность – сперва он не выручил свою команду в первой игре турнира с Данией, а затем очень неуверенно смотрелся в матче с Россией и пропустил откровенно дурацкий гол от Андрея Чибисова.

Шимон Грубец Фото: Mario Hommes/Getty Images

Пока Филип Пешан доверяет Шимону, но не исключено, что в случае невыразительной игры Грубеца во второй встрече со Швейцарией и прохода чехов в четвертьфинал голкипер «ястребов» может потерять место в основе.

Петер Цегларик

После без преувеличения отличного ЧМ-2021 Петер должен был стать главной ударной силой словаков и в столице Китая. Но пока ожиданий Цегларик совсем не оправдывает – всего один гол в ворота сборной Латвии на групповом этапе, абсолютная беспомощность в большинстве (0 из 9 – даже Китай забивал при розыгрыше лишнего) и худшая (совместно с Мареком Гривиком и Самуэлем Княжко) полезность — «-3».

Пока сборную Словакии тащит на себе 17-летний талант Юрай Слафковски. Если форвард «Авангарда» не включится в 1/8 финала с Германией, его команда может отправиться домой уже завтра.

Мэйсон Мактавиш

За последний некалендарный год канадский талант успел сыграть на юниорском и молодёжном чемпионатах мира, быть выбранным на драфте и даже дебютировать в НХЛ, набрав два очка уже в первом матче. В Пекин Мэйсон приехал в качестве одного из потенциальных лидеров «кленовых», сразу же заняв место в первом звене с опытнейшим Эриком Стаалом и Джошуа Хо-Сэнгом, который когда-то наделал немало шума, выбрав 66-й номер для игры в НХЛ. Но на групповом этапе Мактавиш абсолютно потерялся, не сумев отличиться результативными действиями даже в матче с Китаем.

Якуб Ержабек

Защитник «Спартака» отвратительно начал групповой этап – оба гола датчан стали следствием его ошибок. «Для защитника Якуба Ержабека предстоящая ночь будет тяжёлой после того урока, который ему преподали датчане. Вместе с товарищами по команде ему предстоит пережить не только шокирующее положение, но и тот факт, что оба гола сегодняшних аутсайдеров были следствием его ошибок. И всё это произошло в течение нескольких минут первого периода. Сценарий из фильма ужасов», — писала чешская пресса об игре Ержабека.

Матч со Швейцарией Якуб провёл без происшествий, но в игре с Россией схватил сразу «-3» и достиг общего показателя полезности «-4» — хуже только у нескольких игроков из Латвии и Китая.

Свен Андригетто, Грегори Хофман

Довольно-таки неожиданно сборная Швейцарии завершила групповой этап на последнем месте, проиграв все три матча. Немалая вина в этом лежит на атаке, которая соорудила всего четыре гола, и на её самых талантливых игроках, которые не приносят абсолютно никакой пользы. Что Андригетто, что Хофман за три игры набрали «-3». Столько же у Дениса Мальгина, который умудрился добиться такого же показателя за один матч с датчанами.

Лукаш Седлак, Томаш Гика

На чешский дуэт из «Трактора» также вполне резонно потратить один пункт, потому что про обоих игроков можно сказать одни и те же слова – большие ожидания, маленькая продуктивность. Приблизительно то же самое можно было сказать и про Давида Крейчи, но он, в отличие от Гики с Седлаком, исправился в матче с Россией. Кстати, Давид поучаствовал и в голе Томаша, который, скорее, стал случайностью, нежели успешным действием Гики.

Седлак, который тоже ассистировал одноклубнику, в свою очередь, больше запомнился эпизодом с удалением Дмитрия Воронкова. В остальном же лидеры челябинского клуба были незаметны.

Никлас Йенсен

Один из лидеров «Йокерита» также больше всего запомнился по игре с Россией – кучей нереализованных моментов, разбитой клюшкой и серьёзной конфронтацией с бортиком на скамейке запасных, на нём представитель многочисленного клана Йенсенов (в сборной Дании сразу четыре игрока с такой фамилией) выместил всю свою злость.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В остальном Никлас не пока не справляется с ролью вожака датчан, весьма посредственно проведя все три матча и незначительно поучаствовав в победе над швейцарцами, где он сделал результативную передачу.

Станислав Галиев

Изначально Станислав вошёл только в резервный состав сборной России, но накануне вылета в Пекин был переведён в основу. Напрашивалось его появление в тройке с партнёром по звену в московском «Динамо» Вадимом Шипачёвым – об этом говорили и болельщики, и журналисты, и эксперты.

Однако в первых двух матчах турнира, даже несмотря на присутствие в тренерском штабе Алексея Кудашова, который отлично знает, как использовать Галиева с Шипачёвым, Станислав появлялся в сочетании с Кириллом Семёновым и Арсением Грицюком, где толком не мог ни взаимодействовать с партнёрами, ни самостоятельно обострить игру, как это получается у 20-летнего нападающего «Авангарда». Лишь в матче с чехами связка Галиева и Шипачёва воссоединилась, но даже там Станислав находился в тени и не отметился абсолютно ничем.

Михаил Григоренко

Михаила брали в сборную как игрока креативных звеньев (вопросы возникали уже на этой стадии – его игре в ЦСКА в этом сезоне не хватает стабильности, а на место крайнего форварда в топ-6, есть ощущение, были кандидаты и получше), но за скоростями двух главных мозговых центров команды Никиты Гусева и Вадима Шипачёва он откровенно не успевал даже в играх с такими не самыми сильными соперниками, как Швейцария и Дания.

Михаил Григоренко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В матче с чехами он и вовсе оказался в четвёртом звене с одноклубниками Плотниковым и Андроновым. Естественно, что и там у него не получилось – как Михаил вообще оказался в разрушительном сочетании, непонятно до сих пор.