«Играю плохо». Капитан сборной России хочет миксануть хороший хоккей и победы на Олимпиаде

Сборная России провела тренировку после завершения группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Наша команда заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча квалификации между Данией и Латвией. Эта игра состоится 15 февраля, а четвертьфиналы будут сыграны на следующий день.
Тренировка проходила не на основной арене турнира, а в «Укэсун Спортс-центре» — доме женских сборных, но четвертьфинал нам выпало играть именно там, так что посмотреть на новую площадку, опробовать её было логично. Несмотря на поражение в заключительном матче с Чехией, сочетания звеньев остались без изменений. Команда Алексея Жамнова занималась в следующем составе:
вратари: Федотов, Билялов;
«красные»: Гусев – Ткачёв – Грицюк, Семёнов; Никишин – Нестеров;
«белые»: Галиев – Шипачёв – Чибисов; Яковлев – Елесин;
«синие»: Слепышев – Карнаухов – Воронков; Телегин – Войнов;
«зелёные»: Плотников – Андронов – Григоренко; Шарипзянов – Минулин.
«Пока я плохо играю, надо добавлять»
После тренировки с журналистами пообщался капитан сборной Вадим Шипачёв, который оценил свою игру на турнире (одно очко в трёх матчах) и сказал, что ему надо добавлять.
— Ваша не самая яркая игра связана с тем, что здесь у вас другие обязанности?
— Не знаю, пока я играю плохо, надо добавлять. Всё понятно и очевидно.
— Но вы выполняете много незаметной работы.
— Надо выполнять работу чуть по-другому.
— Как думаете, почему со статистикой пока не очень хорошо?
— Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.
— Вы много в обороне играете.
— Пока не идут голы, значит, буду побольше играть в обороне.
«Все в разной форме. Швейцарцы когда закончили играть? Мы-то месяц не играли»
— Считаете уровень Олимпиады радикально выше КХЛ?
— Нет, просто все в разной форме подошли к турниру. Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму, надеюсь, следующие игры будут лучше.
— Это сказывается больше всего?
— Когда играешь, ты в тонусе. Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке всё равно много не наработаешь.
— Ваша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ, поэтому про уровень говорю…
— Значит, мы не в оптимальной кондиции.
— Будете за кого-то переживать в матче Дании с Латвией?
— Нет, просто посмотрю хоккей. Симпатий ни на чьей стороне не будет.
— Это хорошая сетка для нас?
— Будем готовиться. Мы же не выбирали, как получилось, так получилось. Главное – выходить и выигрывать.
— Мы увидели совсем разную игру от команды – со Швейцарией и Данией и – с Чехией. Что произошло?
— Какой хоккей вам больше понравился?
— Мне – с Чехией.
— Когда выигрываешь, тогда лучше. Лучше выигрывать, чем проигрывать. Надо как-то миксануть, чтобы был и хороший хоккей, и победы.
— Можно так?
— Будем стараться.
«Воронков сыграет в четвертьфинале, обошлось без дисквалификации»
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о переезде на новую арену, о сложностях замены игроков основы на запасных во время турнира и о статусе Дмитрия Воронкова, который в матче с Чехией был удалён до конца игры за удар в голову.
— Вчера нам на директорате сказали, что Россия будет играть на другой арене. Сегодня вещи собрали и привезли. Условия комфортные, дворец хороший. Переезд прошёл нормально, у нас работают профессионалы.
— Какой статус Воронкова?
— Он сыграет в четвертьфинале, всё в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что не будет принято дисциплинарных мер.
— 5+20 в матче не показалось перебором?
— Это хоккей. Судьи так решили. Момент спорный, арбитр выписал штраф, игроков захлестнули эмоции. К сожалению, пропустили в меньшинстве два гола. Будем делать выводы.
— После матча с чехами игроки сборной России жаловались на судейство. Оцените работу арбитров.
— Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят так, как умеют. Ни о какой предвзятости речи не идёт. Нужно быть более сконцентрированными и внимательными, не допускать ошибок.
— Что скажете о паре Дания — Латвия?
— Латыши пока проигрывают тут, но мы знаем команду, много ребят из «Динамо» Рига. С Данией мы уже играли, хорошая дисциплинированная, быстрая команда. Будем играть с сильнейшим из этой пары.
— Насколько проста процедура перевода игрока из резерва в основу?
— На самом деле, это сложно. Можно сделать замену только по ковиду или травме. Но из-за травмы можно менять только если у тебя остаётся 20+2 в основе. С тем же Каюмовым сейчас всё сложно сделать. Славу богу, у него всё обошлось.
«Нельзя думать, что соперник лёгкий. Иначе можно выйти на матч и не отскрестись»
Нападающий Андрей Чибисов рассказал, что мечтал играть в звене с Вадимом Шипачёвым и что он ничего не знает о потенциальном сопернике, но главное – избежать недооценки.
— Что знаете о наших следующих потенциальных соперниках?
— Да ничего не знаю. Чего там знать-то? Надо просто обыгрывать их и всё. Не фамилии же играют, чтобы смотреть на них.
— Это везение, что мы сыграем с соперником из самой слабой пары?
— Вам виднее, слабые эти соперники или нет. В четвертьфинале всегда сложно. Мне кажется, любой соперник выйдет и будет цепляться, кусаться зубами за шайбу. Мы будем готовиться к любому оппоненту, это будет в любом случае трудный матч. Нельзя думать: «О, это лёгкий соперник». В таком случае можно выйти на матч и не отскрестись.
— Чем Дания напрягала?
— Тогда у нас не было необходимого объёма игровой практики. Мы играли после большого перерыва, нам не хватало сыгранности. Сейчас с этим дела лучше. Будем пытаться больше атаковать, больше создавать моментов, строго играть в обороне и, конечно, меньше удаляться.
— Изменения в сочетаниях пошли на пользу вам?
— Тренерскому штабу виднее. Но мы довольно неплохо сыграли с чехами. Будем улучшать свои результативность и темп игры. Мне понравилось играть с этими партнёрами.
— Каково играть в одной тройке с Шипачёвым? Мечтал ли ты об этом?
— Я уже сказал, что мне нравится наше сочетание. Ну, конечно, я мечтал. Мне прям снилось, как я буду играть с Вадимом.
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