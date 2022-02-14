«Играю плохо». Капитан сборной России хочет миксануть хороший хоккей и победы на Олимпиаде

Перед четвертьфиналом Вадим Шипачёв признался, что одной игры в обороне мало, он ждёт от себя голов и передач.

Сборная России провела тренировку после завершения группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Наша команда заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча квалификации между Данией и Латвией. Эта игра состоится 15 февраля, а четвертьфиналы будут сыграны на следующий день.

Тренировка проходила не на основной арене турнира, а в «Укэсун Спортс-центре» — доме женских сборных, но четвертьфинал нам выпало играть именно там, так что посмотреть на новую площадку, опробовать её было логично. Несмотря на поражение в заключительном матче с Чехией, сочетания звеньев остались без изменений. Команда Алексея Жамнова занималась в следующем составе:

вратари: Федотов, Билялов;

«красные»: Гусев – Ткачёв – Грицюк, Семёнов; Никишин – Нестеров;

«белые»: Галиев – Шипачёв – Чибисов; Яковлев – Елесин;

«синие»: Слепышев – Карнаухов – Воронков; Телегин – Войнов;

«зелёные»: Плотников – Андронов – Григоренко; Шарипзянов – Минулин.

«Пока я плохо играю, надо добавлять»

После тренировки с журналистами пообщался капитан сборной Вадим Шипачёв, который оценил свою игру на турнире (одно очко в трёх матчах) и сказал, что ему надо добавлять.

— Ваша не самая яркая игра связана с тем, что здесь у вас другие обязанности?

— Не знаю, пока я играю плохо, надо добавлять. Всё понятно и очевидно.

— Но вы выполняете много незаметной работы.

— Надо выполнять работу чуть по-другому.

— Как думаете, почему со статистикой пока не очень хорошо?

— Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.

— Вы много в обороне играете.

— Пока не идут голы, значит, буду побольше играть в обороне.

«Все в разной форме. Швейцарцы когда закончили играть? Мы-то месяц не играли»

— Считаете уровень Олимпиады радикально выше КХЛ?

— Нет, просто все в разной форме подошли к турниру. Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму, надеюсь, следующие игры будут лучше.

— Это сказывается больше всего?

— Когда играешь, ты в тонусе. Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке всё равно много не наработаешь.

— Ваша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ, поэтому про уровень говорю…

— Значит, мы не в оптимальной кондиции.

— Будете за кого-то переживать в матче Дании с Латвией?

— Нет, просто посмотрю хоккей. Симпатий ни на чьей стороне не будет.

— Это хорошая сетка для нас?

— Будем готовиться. Мы же не выбирали, как получилось, так получилось. Главное – выходить и выигрывать.

— Мы увидели совсем разную игру от команды – со Швейцарией и Данией и – с Чехией. Что произошло?

— Какой хоккей вам больше понравился?

— Мне – с Чехией.

— Когда выигрываешь, тогда лучше. Лучше выигрывать, чем проигрывать. Надо как-то миксануть, чтобы был и хороший хоккей, и победы.

— Можно так?

— Будем стараться.

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«Воронков сыграет в четвертьфинале, обошлось без дисквалификации»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о переезде на новую арену, о сложностях замены игроков основы на запасных во время турнира и о статусе Дмитрия Воронкова, который в матче с Чехией был удалён до конца игры за удар в голову.

— Вчера нам на директорате сказали, что Россия будет играть на другой арене. Сегодня вещи собрали и привезли. Условия комфортные, дворец хороший. Переезд прошёл нормально, у нас работают профессионалы.

— Какой статус Воронкова?

— Он сыграет в четвертьфинале, всё в порядке, обошлись без дисквалификации. Вчера на директорате сказали, что не будет принято дисциплинарных мер.

— 5+20 в матче не показалось перебором?

— Это хоккей. Судьи так решили. Момент спорный, арбитр выписал штраф, игроков захлестнули эмоции. К сожалению, пропустили в меньшинстве два гола. Будем делать выводы.

— После матча с чехами игроки сборной России жаловались на судейство. Оцените работу арбитров.

— Не хотел бы обсуждать судейство. Все судьи судят так, как умеют. Ни о какой предвзятости речи не идёт. Нужно быть более сконцентрированными и внимательными, не допускать ошибок.

— Что скажете о паре Дания — Латвия?

— Латыши пока проигрывают тут, но мы знаем команду, много ребят из «Динамо» Рига. С Данией мы уже играли, хорошая дисциплинированная, быстрая команда. Будем играть с сильнейшим из этой пары.

— Насколько проста процедура перевода игрока из резерва в основу?

— На самом деле, это сложно. Можно сделать замену только по ковиду или травме. Но из-за травмы можно менять только если у тебя остаётся 20+2 в основе. С тем же Каюмовым сейчас всё сложно сделать. Славу богу, у него всё обошлось.

«Нельзя думать, что соперник лёгкий. Иначе можно выйти на матч и не отскрестись»

Нападающий Андрей Чибисов рассказал, что мечтал играть в звене с Вадимом Шипачёвым и что он ничего не знает о потенциальном сопернике, но главное – избежать недооценки.

— Что знаете о наших следующих потенциальных соперниках?

— Да ничего не знаю. Чего там знать-то? Надо просто обыгрывать их и всё. Не фамилии же играют, чтобы смотреть на них.

— Это везение, что мы сыграем с соперником из самой слабой пары?

— Вам виднее, слабые эти соперники или нет. В четвертьфинале всегда сложно. Мне кажется, любой соперник выйдет и будет цепляться, кусаться зубами за шайбу. Мы будем готовиться к любому оппоненту, это будет в любом случае трудный матч. Нельзя думать: «О, это лёгкий соперник». В таком случае можно выйти на матч и не отскрестись.

— Чем Дания напрягала?

— Тогда у нас не было необходимого объёма игровой практики. Мы играли после большого перерыва, нам не хватало сыгранности. Сейчас с этим дела лучше. Будем пытаться больше атаковать, больше создавать моментов, строго играть в обороне и, конечно, меньше удаляться.

— Изменения в сочетаниях пошли на пользу вам?

— Тренерскому штабу виднее. Но мы довольно неплохо сыграли с чехами. Будем улучшать свои результативность и темп игры. Мне понравилось играть с этими партнёрами.

— Каково играть в одной тройке с Шипачёвым? Мечтал ли ты об этом?

— Я уже сказал, что мне нравится наше сочетание. Ну, конечно, я мечтал. Мне прям снилось, как я буду играть с Вадимом.