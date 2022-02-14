«Избили нас, а говорили — там студенты». Русский из сборной Китая зачем-то наехал на КХЛ

Завтра сборная Китая проведёт свой последний матч на Олимпиаде и снова надолго пропадёт из поля зрения. Учитывая то, что «Куньлунь» уже два года квартирует в Подмосковье, а Китай всё ещё живет с драконовскими мерами, нереально представить себе интерес китайских товарищей к участию в международной лиге после Олимпиады.

И все бы так и забыли про «Куньлунь», если бы внезапно на авансцену не вышел Денис Осипов. Бывший защитник «Локомотива» и «Магнитки», теперь известный как Даньниси, выступил неожиданно: «Мы вышли просто как мальчики биться, и нам дали под жопу, избили нас. Я не ожидал такого от американцев, тем более все говорили, что там студенты какие-то. Никогда бы так не сказал, там такой уровень, что с КХЛ вообще не сравнить. Пропасть в уровне между КХЛ и этими студентами».

Конечно же, эти слова Осипова вызвали оживлённую реакцию, тем более КХЛ в последний месяц как будто специально делала всё, чтобы подставиться под любую критику со всех сторон. Но слышать такие слова от игрока «Куньлуня» как минимум странно — его клуб в лиге тоже «избивают».

Начнём с того, что «Куньлунь» лишь раз в своей истории вышел в плей-офф КХЛ — это был первый сезон команды в лиге, и в её составе почти и не было китайцев. Ставку сделали на опытных финнов с опытом игры в КХЛ, легионеров из АХЛ и пары опытных русскоговорящих ветеранов. Потом составы перетряхивались каждый год чуть ли не полностью, но китайский клуб даже не имитировал борьбу за плей-офф.

В этом году «Куньлунь» комплектовался полностью под Олимпиаду, к середине сезона из команды стали убирать некоторых игроков, которые не успели бы оформить паспорт под Олимпиаду, но не всех. В результате этот клуб уверенно идёт на статус худшей команды в истории КХЛ — у неё лишь 26% набранных очков.

«Автомобилист»-2012/2013 или «Кузня»-2016/2017, которые до этого года казались историческими плохими аутсайдерами, этот результат на полпроцента обгоняют.

Разница шайб «Куньлуня» — «-97». Такая же была у «Кузни» перед её исключением из КХЛ, но за 60 матчей, у «Слована» перед исключением из КХЛ — «-112», но за 62 матча и с 15 полевыми игроками в последних матчах. На Олимпиаду «Ред Стар» уезжали с серией из 14 поражений, где были 1:7 от «Северстали» и «Йокерита», 1:5 от СКА, 2:7 от «Сибири». Шесть раз за сезон «Куньлунь» получал разгромы в 5 и более шайб — уровню КХЛ этот клуб точно не соответствует.

При этом показательны слова Осипова «говорили, что там какие-то студенты». Почему-то при всей многомиллиардной империи NCAA, охватывающей все виды спорта, именно к хоккеистам почему-то относятся так наплевательски. 75% делегации США на токийской Олимпиаде составляли спортсмены, прошедшие NCAA, и действующих среди них было немало. Самый известный пример доминации NCAA в игровых видах спорта — баскетбол: даже до того, как игроки НБА смогли играть на Олимпиадах, составленные из студентов сборные США выиграли 85 из 87 матчах на Олимпиадах.

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«Любители» из игроков NCAA примерно такие же, как и из советских футболистов и хоккеистов, которых формально оформляли слесарями. Периодически в США поднимаются голоса о том, что спортсменам-студентам пора бы и платить, потому что барыши на них делают фантастические, некоторые команды стоят $ 1 млрд и больше, только игрокам от этого не перепадает ничего.

Хоккей, конечно, более бедный родственник на футбольно-баскетбольном празднике жизни, но зато уровень подготовки там серьёзнейший. Более того, в последнее время многие канадцы предпочитают не потогонку CHL с её огромным регулярным сезоном, а переходят в NCAA, где календарь мягче, гораздо сильнее работают над подготовкой игроков, а параллельно можно получить и хороший диплом.

Нынешние «американские студенты» давно не те хлюпики, которые на чемпионатах мира в 70-е-80-е огребали от всех подряд. Это происходит и в целом благодаря тому, что в США стали вкладываться в хоккей больше. Так что не надо занижать их уровень, но и завышать его за счёт некорректных сравнений с КХЛ тоже не стоит.