«Как вообще остановить Капризова?» В Америке крутят видео очередного шедевра россиянина

Кирилл снова показал потрясающее взаимодействие с Матсом Цукарелло, одурачив всю оборону «Детройта». А «Миннесота» опять победила.

«Миннесота Уайлд» — одна из сильнейших команд НХЛ в 2022 году. Круче «дикарей» выступают только их соперники по дивизиону «Колорадо», но всё равно ход «Уайлд» впечатляет: в январе и феврале в 14 матчах «Миннесота» лишь дважды проиграла в основное время.

Абсолютный лидер «дикарей» — россиянин Кирилл Капризов. Форвард проводит блестящий второй сезон в НХЛ, он с отрывом лучший бомбардир «Миннесоты» в этой регулярке, а в последнее время матчи, где Кириллу не удаётся набрать хотя бы одно очко, воспринимаются как сенсация.

Игра с «Детройтом» таковой не стала, хотя Капризов вышел на первые роли не сразу. Так, россиянин не поучаствовал в бодрой перестрелке на старте матча, когда команды за 484 секунды наколотили четыре шайбы на двоих. Сначала «Детройт» повёл 2:0, но на это «Миннесота» ответила дублем Мэтта Болди.

Обозначив преимущество атаки над обороной в этой встрече, команды чуть успокоились. Счёт 2:2 сохранялся до 25-й минуты, когда своё слово сказал Капризов. Россиянин в очередной раз показал шикарное взаимопонимание с Матсом Цукарелло — только посмотрите, как они чувствуют друг друга на льду, каждый раз оставляя в дураках оборону соперника! А как изящно Капризов открылся под бросок, сделав пару аккуратных шагов назад! Просто красотища.

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Этот гол был по достоинству оценён в североамериканском «твиттере». Посты про парочку, которая создана друг для друга, и «читеров» заполонили интернет. «Как вообще остановить Капризова?», — такой риторический вопрос задал один из пользователей. А видео с фантастическим голом стали активно крутить — возникло ощущение, что его показывает каждый американский утюг!

Капризов забил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 55-е очко. А ещё этот гол оказался переломным в матче: «Детройт» как будто сдался, а «Миннесота» бросилась дожимать ослабившего хватку соперника. В конце второго периода «Уайлд» забили четвёртый гол — хет-трик оформил дебютант НХЛ 20-летний Болди.

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А на 48-й минуте Эрикссон Эк сделал счёт 5:2. Участие в этой атаке принял и Капризов, заработавший второе очко в матче.

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Казалось, что в этом матче всё кончено, но тут «Детройт» неожиданно смастерил подобие камбэка. Вскоре после шайбы Эка в большинстве отличился Рэймонд, а на 59-й минуте уже в расстановке «6 на 5» Сэм Ганье сократил разрыв в счёте до минимума.

Во второй игре подряд «Миннесота» позволила сопернику в третьем периоде вплотную подобраться к себе, но, как в игре с «Каролиной», «дикари» отделались лёгким испугом. Да ещё и наколотили «Детройту» пару голов на последней минуте основного времени.

Сначала Капризов оформил дубль, поразив пустые ворота.

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А точку в матче поставил Хартман. 7:4 — победа «Миннесоты», которая укрепляет свои позиции в Западной конференции и Центральном дивизионе. Капризов же был признан третьей звездой матча.