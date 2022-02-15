В нашей команде уважают соперника и уверены, что закрытого хоккея не будет.

«Выйдем и сыграем как умеем». Что говорят в России накануне четвертьфинала с Данией на ОИ

15 февраля сборная России по хоккею провела тренировку, практически сразу после того, как завершился матч квалификационного раунда между Данией и Латвией, в котором определился соперник нашей сборной по четвертьфиналу.

После занятия российские хоккеисты пообщались с журналистами и высказали своё мнение о предстоящем поединке с датчанами.

«От обороны действовать с Данией не будем. Выйдем и сыграем как умеем»

Защитник сборной России Егор Яковлев заявил, что закрытого хоккея в четвертьфинале точно не будет.

«Что думаю о матче с Данией? Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и выигрывать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.

Дания — хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждёт. Нужно наладить игру в неравных составах, это основное. Мы разобрали моменты матча с Чехией, которые нужно подтянуть. Ну и отдадим должное, у Чехии играют очень хорошие мастера.Закрытого хоккея завтра точно не будет, от обороны мы действовать не будем. Думаю, выйдем и будем играть так, как мы умеем.

Кондиции сейчас нормальные, лично я себя хорошо чувствую. И тонус, и ритм, многие физически себя хорошо чувствуют. Думаю, те ребята, кто был недоволен своим состоянием, уже его подтянули. Кто-то отдохнул, кто-то позанимался. Уже нельзя будет ничего сказать по этому поводу. На 100% готовы. В четырёхдневном перерыве свои плюсы и минусы есть, но я считаю, плюсов больше. Мы отдохнули, восстановились, полноценно потренировались.

С кем-то хотелось сыграть больше – с Данией или Латвией? В латвийской сборной работает тренер по защитникам из нашего клуба. Поехал к ребятам чуть пораньше. А так не было предпочтений, с кем играть. Уже не до предпочтений.

Что значит шанс стать двукратным олимпийским чемпионом? Два раза выигрывали только великие. Это мечта, с ней живём и сделаем всё, что от нас зависит, отдадим всё, чтобы добиться этой цели. Пока есть завтрашний матч, нужно преодолеть эту цель».

«Моё удаление в овертайме матча с Чехией? В КХЛ могли дать штраф за симуляцию»

Защитник сборной России Александр Никишин порассуждал о своей игре на Олимпиаде и судействе в прошлом матче с чехами.

«Ты понимаешь, что это Олимпиада, всё интенсивнее, все выкладываются по максимуму в каждой смене. Это чувствуется. Осипов критиковал уровень игроков КХЛ на ОИ? Ему виднее, у меня первая Олимпиада, здесь всё чуть побыстрее и помобильнее.

К себе претензий достаточно. После матча с чехами сделал выводы. Наверное, первые секунд пять, когда шайбу вбрасывают, есть нервозность, а затем уже всё нормально. Я почему-то не в шоке, что играю по 20 минут, как-то спокойно к этому отношусь. Если доверяют, значит, надо играть. 20 минут выходит с меньшинством. Меньшинство многое решает, минуту точно забирает от всего времени. Личные беседы с тренерским штабом есть. Разговариваю с Сергеем Гончаром: и по обороне, и по меньшинству. Он больше за защитников отвечает. Гончар проводит индивидуальные беседы со всеми защитниками.

Моё удаление в овертайме с Чехией — это судейское решение. Думал, что арбитр посмотрит момент и не будет меня в штрафной бокс отправлять. Но сразу сказал, что будет удаление. Правила здесь от КХЛ отличаются. На вбрасываниях ребята ругаются, я не центральный, но вижу со стороны. Про моё удаление в овертайме — в КХЛ, думаю, могли дать за симуляцию. Тренерский штаб нам объяснял разночтения в судействе. Не боялся, что посадят за ошибку. Ну, посадили и посадили бы. Чего обижаться? Чего бояться? Надо не думать об этом».

«Что значит датчане играют в антихоккей? Это их система, мы тоже играли закрыто»

Защитник сборной России Никита Нестеров уверен, что в четвертьфинале нашу команду ждёт интересный и сложный матч.

«Увидели два вида сборной России на Олимпиаде. Какая из этих команд настоящая? Обе сборные настоящие. То, что мы не могли реализовать много голевых моментов в первых двух играх — это стечение обстоятельств. С чехами игра была открытой.

Команда часто удаляется. С этим бороться никак не надо. Достаточно того, чтобы каждый понимал необходимость держать себя в руках, контролировать дисциплину, не принимать глупых решений и играть на команду.

Никого не хотели видеть в 1/4 финала больше или меньше. Просто ждали своего соперника. Датчане выиграли, значит, сыграем с ними. За матчем наблюдали только в онлайне, следили за счётом. Игроки сборной Латвии сказали, что датчане играют в антихоккей. Что значит антихоккей? Это их система — показывать закрытую игру. На Олимпиаде много таких команд. Мы тоже играли в закрытый хоккей.

Против Дании нам нельзя терять шайбу в средней зоне. Датчане поджидают возможность провести контратаку. Нам надо доводить шайбу до чужих ворот и там на замахе уводить соперника. Соперник блокирует много бросков.

У Вадима Шипачёва никакой депрессии нет. Но если он сам себя критикует, значит, считает это нужным. Вся команда играет по заданию тренерского штаба. Если сейчас у Вадима не идёт игра, значит, пойдёт в дальнейшем.

Насколько помогает сборной опыт Пхенчхана-2018? Мы не думаем о той Олимпиаде. Она уже в прошлом. Сейчас мы на новых Играх и концентрируемся только на сегодняшних матчах. Да, у нас в команде много молодых хоккеистов. Конечно, у них будет небольшая нервозность, но мы их поддерживаем.

Мы уважаем каждого соперника. Игра с Данией не будет проходной. Сейчас начинаются четвертьфиналы, матчи на вылет. Всё серьёзно. Думаю, нас ждёт интересный и сложный матч.

«Мы живём традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас всё изменилось»

Также мнением о будущем матче Россия — Дания поделились постоянные эксперты «Чемпионата».

«Да, мы играли с Данией в группе, но это была первая игра. Датчане проявили себя с хорошей стороны. Моё мнение: сейчас они физически подсели. Были сложные игры, да и сыграли они больше.

Настрой у нашей команды должен быть самый боевой — всё-таки игры пошли на вылет. Данию мы должны обыгрывать. Всё будет зависеть от настроя команды: надо строго сыграть в обороне и результативно в атаке — в таком случае всё будет в порядке. Мы обязаны проходить датчан», — отметил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

«Матч с Данией в группе был непростой, это видели все. Самое интересное, что датчане имели ряд моментов, которые могли реализовать. Играть с одним и тем же соперником в таком представительном турнире — очень сложно.

У одних будут гореть глаза, чтобы себя реабилитировать за первый матч, вторые будут аккуратно играть, чтобы не наделать ошибок. Посмотрим, что получится. Обязаны обыгрывать Данию? Мы и Швейцарию обязаны были обыгрывать не с таким счётом. Мы живём традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас всё изменилось, игра будет непростой», — считает заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Дания — интересная команда, мы с ней играли уже. Нужны дисциплина, терпение, лидеры должны начать давать результат. Думаю, всё будет нормально. Должны собраться? Уже дальше не собираться — неправильно. Пришло время собираться всем, это плей-офф», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.