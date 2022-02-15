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Чехия – Швейцария – 2:4, голы, обзор матча мужского хоккейного турнира зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

Радовались победе над русскими, а теперь едут домой. Чехия бесславно покинула Олимпиаду
Андрей Бобров
Чехия – Швейцария – 2:4
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Чехи первыми из фаворитов вылетели с турнира. Швейцарцы без труда разбили чешскую мечту повторить успех Нагано-98.

Соперники уже встречались между собой на групповом этапе и подарили зрителю то ещё «зрелище», за которым без чашки кофе или какого-нибудь мощного энергетика наблюдать было не под силу. Обе команды показали себя на групповом этапе вязкими, неуступчивыми, играющими в основном не от себя, а за счёт ошибок соперника. Матч ожидался таким же упорным, где многое решит, какая команда откроет счёт в матче. Но старт выдался на удивление резким, сборные с первых минут начали бить соперника в зоне атаки, навязывая силовой хоккей. Шайба часто выходила на пятак, от этого очень несладко приходилось голкиперам – Грубецу и Дженони.

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Счёт открыли чехи, благодаря нижнекамской связке защитников Кнот-Клок. Первый отметился пасом, а второй поразил ворота швейцарцев мощным броском от синей линии. Швейцарцам достаточно быстро удалось восстановить равновесие усилиями ветерана швейцарского хоккея – Андреса Амбюля. 10-й номер вдохновился недавним Супербоулом и просто внёс «тачдаун» в ворота Грубеца. С негативной точки зрения минутой ранее отличился Коварж, ударивший швейцарца в номер, за что и получил две минуты штрафа. Не успели чехи оправиться от первой пропущенной шайбы, как тут же, спустя 13 секунд, получили вторую. Киллиан Мотте оказался самым расторопным на дальнем пятаке — и уже 2:1. Первый период явно остался за представителями страны сыра и шоколада. Это продемонстрировала и статистика бросков – 9:5 в пользу швейцарцев.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швейцария
1:0 Клок (Кнот, Червенка) – 10:08' (5x5)   1:1 Амбюль (Тюркауф, Корви) – 14:59' (5x4)   1:2 Мотте (Холленштайн, Диас) – 15:12' (5x5)   1:3 Мальгин (Алатало, Андригетто) – 29:53' (5x4)   1:4 Диас (Андригетто, Херцог) – 54:57' (5x5)   2:4 Червенка (Крейчи, Коварж) – 55:59' (6x4)

Второй период прошёл при территориальном преимуществе чехов. 16 бросков в створ за период, но реализация в матче, как и на всем турнире, оставляла желать лучшего. Много активничали «трактористы» — Седлак и Гика. Гика так вообще имел убийственный момент. Томаш бросал с кистей в упор, но переиграть Дженони не сумел. Больше атаковали чехи, но забить удалось «крестоносцам». Денис Мальгин в большинстве наглядно показал свой мастерский бросок в касание. Русский швейцарец от души приложился из «офиса Овечкина» и отправил шайбу в ближнюю девятку голкипера «Авангарда».

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У чехов на протяжении всего турнира молчали лидеры. Гика, Седлак, Крейчи, Коварж… Такая банда мастеров, которая оказалась серой массой на фоне хорошо подготовленных хоккеистов средней руки. Весь третий период чехи пыхтели, наваливались на ворота Швейцарии, но постоянно упирались в стену. Всё по своим местам в этом матче расставил гол Рафаэля Диаса. Чехи смогли огрызнуться только точным броском Червенки. Решение снять вратаря за четыре минуты до конца матча, безусловно, вызывало уважение, но где же он был раньше со своими тренерскими наработками? В сумме за два матча со швейцарцами его сборная забросила всего три шайбы! А если ещё вспомнить великий матч с датчанами, где за 60 минут чехи сподобились на целую шайбу?

Чехи бурно радовались победе над Россией в последнем матче группового этапа, но теперь их просто выкинули с турнира швейцарцы. Думается, в чешской федерации хоккея будут серьёзные разбирательства после такого провального выступления своей дружины. А российских болельщиков сейчас должен мучить только один вопрос – как мы этим чехам проиграть-то умудрились?

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